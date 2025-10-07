Advertisement
trendingNow12952205
Hindi Newsटेक

WhatsApp के बाद Paytm और PhonePe को झटका देने चला Arattai, अब ट्रांजैक्शन करना होगा आसान

भारतीय कंपनी Zoho इस समय खूब धमाल मचा रही है. Zoho की Arattai ऐप लगातार लोगों को दिल जीत रही है. वहीं, अब Arattai को और अपडेट कर दिया गया है, जो यूजर्स को खुश कर देगा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp के बाद Paytm और PhonePe को झटका देने चला Arattai, अब ट्रांजैक्शन करना होगा आसान

Zoho ने जब से भारतीयों के लिए Arattai ऐप को लॉन्च किया है तभी से इसे लेकर काफी चर्चा बनी हुई है. अब Zoho एक और नया धमाक करने के लिए बिल्कुल तैयार है. दरअसल, कंपनी ने भारत में अपने नए POS डिवाइस पेश करके डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाया है. अब व्यापारी सीधे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और मोबाइल वॉलेट से पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं. कंपनी के CEO श्रीधर वेम्बू ने बताया कि ये डिवाइस Zoho के व्यापक बिजनेस इकोसिस्टम से जुड़े रहेंगे, जिससे ट्रांजैक्शन प्रोसेस न सिर्फ तेज होगा, बल्कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड भी रहेगा.

लेन-देन को बनाना आसान
पिछले साल ही Zoho को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर का आधिकारिक दर्जा मिला था, जिसके बाद कंपनी ने अपनी डिजिटल पेमेंट सेवाओं की शुरुआत की थी. अब Zoho ने अपने नए POS डिवाइस लॉन्च करके ऑफलाइन लेन-देन को भी बेहद आसान बना दिया है.

भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया मजबूत

Add Zee News as a Preferred Source

वेम्बू का कहना है कि कंपनी ने NPCI की NBBL इकाई के साथ मिलकर साझेदारी की है, जिसका मकसद भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाए. इसके साथ ही Zoho का इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Arattai जल्द ही Zoho Pay से इंटीग्रेट होने वाला है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि यूजर्स चैट करते हुए ही Arattai ऐप से पैसे भेज भी सकते हैं और प्राप्त करने जैसे काम भी कर पाएंगे.

WhatsApp पर आ गया सबसे काम का फीचर! खत्म हुआ इंतजार... ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल

Arattai ऐप ने जबरदस्त ग्रोथ
Arattai ऐप ने हाल ही में जबरदस्त ग्रोथ की है. महज तीन दिनों में इसका ट्रैफिक 100 गुना तक बढ़ गया है. जहां पहले हर दिन करीब 3,000 यूजर्स साइनअप करते थे, अब ये आंकड़ा 3.5 लाख तक पहुंच गया है. इतनी तेज रफ्तार से बढ़ते यूजर बेस को संभालने के लिए Zoho ने तुरंत टेक्निकल लेवल पर कदम उठाते हुए नए सर्वर जोड़े गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया और कोड में जरूरी सुधार किए, ताकि ऐप की परफॉर्मेंस बनी रहे और यूजर्स को स्मूद एक्सपीरियंस मिल पाए.

OpenAI का बड़ा धमाका! ChatGPT बना और स्मार्ट, अब एक जगह चला पाएंगे सारे फेवरेट ऐप्स

ऐप में आने वाला था अपडेट
वेम्बू ने बताया कि पहले कंपनी नवंबर में एक बड़ा अपडेट लाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अचानक जिस तरह से ऐप के लिए यूजर्स की डिमांड बढ़ने लगी, उसे देखते हुए सभी टीम्स का पूरा ध्यान ऐप को ही सपोर्ट करने में लगा हुआ है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

ArattaiZoho

Trending news

बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
राजौरी में आतंकियों से रुक-रुककर मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
राजौरी में आतंकियों से रुक-रुककर मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब