WhatsApp के बाद Paytm और PhonePe को झटका देने चला Arattai, अब ट्रांजैक्शन करना होगा आसान

Zoho ने जब से भारतीयों के लिए Arattai ऐप को लॉन्च किया है तभी से इसे लेकर काफी चर्चा बनी हुई है. अब Zoho एक और नया धमाक करने के लिए बिल्कुल तैयार है. दरअसल, कंपनी ने भारत में अपने नए POS डिवाइस पेश करके डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाया है. अब व्यापारी सीधे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और मोबाइल वॉलेट से पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं. कंपनी के CEO श्रीधर वेम्बू ने बताया कि ये डिवाइस Zoho के व्यापक बिजनेस इकोसिस्टम से जुड़े रहेंगे, जिससे ट्रांजैक्शन प्रोसेस न सिर्फ तेज होगा, बल्कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड भी रहेगा.

लेन-देन को बनाना आसान

पिछले साल ही Zoho को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर का आधिकारिक दर्जा मिला था, जिसके बाद कंपनी ने अपनी डिजिटल पेमेंट सेवाओं की शुरुआत की थी. अब Zoho ने अपने नए POS डिवाइस लॉन्च करके ऑफलाइन लेन-देन को भी बेहद आसान बना दिया है.

भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया मजबूत

Even as our Arattai team is scaling up and fine tuning the product, our other product teams are hard at work. Last year Zoho became an RBI authorized payment aggregator in India and launched our online payment solutions. We are now deepening our fintech footprint by unveiling… pic.twitter.com/xRImMnChm7 — Sridhar Vembu (@svembu) October 7, 2025

वेम्बू का कहना है कि कंपनी ने NPCI की NBBL इकाई के साथ मिलकर साझेदारी की है, जिसका मकसद भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाए. इसके साथ ही Zoho का इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Arattai जल्द ही Zoho Pay से इंटीग्रेट होने वाला है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि यूजर्स चैट करते हुए ही Arattai ऐप से पैसे भेज भी सकते हैं और प्राप्त करने जैसे काम भी कर पाएंगे.

Arattai ऐप ने जबरदस्त ग्रोथ

Arattai ऐप ने हाल ही में जबरदस्त ग्रोथ की है. महज तीन दिनों में इसका ट्रैफिक 100 गुना तक बढ़ गया है. जहां पहले हर दिन करीब 3,000 यूजर्स साइनअप करते थे, अब ये आंकड़ा 3.5 लाख तक पहुंच गया है. इतनी तेज रफ्तार से बढ़ते यूजर बेस को संभालने के लिए Zoho ने तुरंत टेक्निकल लेवल पर कदम उठाते हुए नए सर्वर जोड़े गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया और कोड में जरूरी सुधार किए, ताकि ऐप की परफॉर्मेंस बनी रहे और यूजर्स को स्मूद एक्सपीरियंस मिल पाए.

ऐप में आने वाला था अपडेट

वेम्बू ने बताया कि पहले कंपनी नवंबर में एक बड़ा अपडेट लाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अचानक जिस तरह से ऐप के लिए यूजर्स की डिमांड बढ़ने लगी, उसे देखते हुए सभी टीम्स का पूरा ध्यान ऐप को ही सपोर्ट करने में लगा हुआ है.