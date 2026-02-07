सावधान! कोडिंग करने वालों को श्रीधर वेम्बू की बड़ी चेतावनी, बोले- 'जल्द ढूंढ लें कमाई का दूसरा जरिया, AI सब बदल देगा'

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से बढ़ रहा है और यह टेक इंडस्ट्री की तस्वीर बदल रहा है. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कोडिंग को अपनी भविष्य की दिशा मानते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक चेतावनी है. जोहो (Zoho) के संस्थापक और पूर्व CEO श्रीधर वेम्बू ने कहा है कि अब सिर्फ कोडिंग पर निर्भर रहना नौकरी पाने में मुश्किल बना सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि कोडर्स को कमाई के अन्य तरीकों पर विचार करना शुरू कर देना चाहिए. वेम्बू का मानना है कि AI इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यह ट्रेडिशनल कोडिंग को खत्म कर सकता है.

AI साधारण प्रॉम्प्ट से ऐप बना रहे हैं

श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (ट्विटर) पर लिखा कि यह समय उन लोगों के लिए है जो अपनी रोजी-रोटी कोडिंग पर निर्भर करते हैं. उन्हें अन्य नौकरी के ऑप्शन पर विचार करना शुरू कर देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी डर या चिंता से ऐसा नहीं कह रहे हैं. वह बदलती परिस्थितियों को ठंडे दिमाग से स्वीकार कर रहे हैं. उनके अनुसार, AI मॉडल अब इतने सक्षम हो गए हैं कि वे खुद से कठिन कोड लिख सकते हैं. अब AI टेक्नोलॉजी इतनी समझदार हो रही है कि बिना किसी टेक्नोलॉजिकल जानकारी के लोग ऐप और वेबसाइट बना पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- WhatsApp स्टेटस पर दिखने वाला है 'रंगीन घेरा', इसके पीछे का राज जानकर आप भी कहेंगे..

Add Zee News as a Preferred Source

एक यूजर के ऐप ने खोल दीं आंखें

वेम्बू की यह चेतावनी एक यूजर की पोस्ट के जवाब में आई, जिसने बिना कोडिंग की एक भी लाइन जाने 'श्रीमद्भगवद्गीता' का पूरा ऐप बना लिया. सिर्फ प्रॉम्प्ट के दम पर ऐप तैयार होते देख वेम्बू ने माना कि अब कोड लिखने की कला उतनी अनिवार्य नहीं रह जाएगी जितनी पहले थी. उन्होंने हाल ही में आए 'Claude' जैसे AI मॉडल का उदाहरण दिया जिसने पूरा का पूरा C-कंपाइलर ही बना डाला. आम भाषा में कहें तो C कंपाइलर वह सिस्टम होता है, जो इंसान द्वारा लिखे गए कोड को मशीन की भाषा में बदलता है. यह काम अब तक बेहद हार्ड और एक्सपर्ट का माना जाता था.

वेम्बू ने बताया कि AI का क्या असर होगा?

वेम्बू AI सिस्टम के साथ लंबी बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इसका अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा. उनके अनुभव में AI से बात करना किसी समझदार इंसान से बहस करने जैसा था. AI अपने जवाबों की आलोचना करने में भी संकोच नहीं करता. उनका मानना है कि भविष्य में दो संभावनाएं हो सकती हैं. एक संभावना यह है कि AI इतनी सामान्य हो जाएगी कि लोग उसे महत्व नहीं देंगे, जैसे लोग आज घड़ी या कैलकुलेटर को बड़ी टेकिनोलॉजी नहीं मानते. तब इंसान का ध्यान परिवार, समाज, खेती, संस्कृति और कला की ओर बढ़ेगा. लेकिन दूसरी संभावना थोड़ी चिंताजनक है. अगर यह तकनीक कुछ ही लोगों या कंपनियों के पास रह गई, तो इससे नियंत्रण बढ़ सकता है और असमानता बढ़ सकती है.

क्या वाइब कोडिंग (Vibe Coding) एक खतरा है?

हाल ही में वेम्बू ने वाइब कोडिंग यानी सिर्फ बोलकर या निर्देश देकर कोड लिखवाने के चलन की आलोचना की. उनका कहना था कि यह तरीका तकनीकी कर्ज (Technical Debt) को बढ़ाता है और एक समय के बाद सिस्टम के गिरने का खतरा रहता है. लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए वे मानते हैं कि कोडिंग का भविष्य पहले जैसा नहीं रहेगा. श्रीधर वेम्बू की सलाह का मतलब यह नहीं है कि कोडिंग पूरी तरह खत्म होगी, बल्कि यह है कि सिर्फ कोडिंग जानना अब काफी नहीं होगा.

यह भी पढ़ें:- अगले 10 साल में आपको क्या बीमारी होगी? गूगल का नया AI अब DNA पढ़कर बताएगा सच...