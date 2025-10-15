भारत का टैलेंट, मुनाफा अमेरिका का! Zoho CEO Sridhar Vembu बोले- विदेशी कंपनियां भारतीयों का ‘दिमाग लूट’ रही

Zoho Corporation के फाउंडर श्रीधर वेम्बू इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वजह है उनका बयान जिसमें उन्होंने विदेशी कंपनियों द्वारा की जा रही 'ब्रेन हार्वेस्टिंग' यानी भारतीय टैलेंट का विदेशों के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की है. वेम्बू ने X (पहले Twitter) पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत को अब ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है जिससे देश में बनने वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) का फायदा भारत को ही मिले- न कि उसे विदेशों में बेचकर मुनाफा कमाया जाए.

भारत का टैलेंट, पर मुनाफा विदेश का

वेम्बू की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत के लाखों स्किल्ड प्रोफेशनल्स- खासतौर पर AI, Deep Tech और R&D सेक्टर में- विदेशी कंपनियों के लिए इनोवेशन कर रहे हैं. ये इनोवेशन भारतीय धरती पर, भारतीय इंजीनियर्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनका IP (Intellectual Property) विदेशी देशों, खासकर अमेरिका में रजिस्टर कराया जाता है. इससे असली लाभ और टैक्स वहीं की कंपनियों को मिलता है, जबकि भारत सिर्फ ‘वर्कफोर्स’ बनकर रह जाता है.

IP कानून में बदलाव की मांग

श्रीधर वेम्बू ने सरकार से अपील की है कि ऐसे कानून बनाए जाएं जो यह तय करें कि भारत में तैयार की गई कोई भी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन भारतीय कानून के तहत रजिस्टर्ड हो या भारतीय कंपनी को उसका लाइसेंस मिले. इससे उस टेक्नोलॉजी पर टैक्स भी भारत में लगेगा और उसका कमर्शियल फायदा भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा. वेम्बू का कहना है- 'अगर हम अपनी बौद्धिक संपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो भविष्य में हमारे टैलेंट का फायदा केवल विदेशी कंपनियों को मिलेगा.'

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC): वरदान या नुकसान?

भारत में इस समय 1,600 से ज्यादा Global Capability Centers (GCCs) हैं, जो करीब 1.6 मिलियन प्रोफेशनल्स को रोजगार देते हैं. 2025 तक ये संख्या बढ़कर 2.1 मिलियन तक पहुंच सकती है. ये सेंटर ग्लोबल R&D और AI डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दे रहे हैं. लेकिन वेम्बू का कहना है कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो भारत अपनी इनोवेशन की रणनीतिक और आर्थिक ताकत खो देगा. वो कहते हैं, 'हमारे इंजीनियर आइडिया बनाते हैं, लेकिन उसका पेटेंट और प्रॉफिट बाहर चला जाता है- यही असली ब्रेन हार्वेस्टिंग है.'

स्वदेशी टेक की ओर कदम

वेम्बू का यह बयान उनके पुराने विजन 'स्वदेशी टेक (Swadeshi Tech)' से मेल खाता है. उनका मानना है कि अगर भारत अपने IP और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रखे, लोकल इनोवेशन में निवेश करे और देसी कंपनियों को बढ़ावा दे- तो भारत ग्लोबल टेक लीडर बन सकता है. उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस देने वाला देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी क्रिएशन हब बनना चाहिए.

आगे की राह

वेम्बू की यह सोच भारत के युवाओं और पॉलिसी मेकर्स दोनों के लिए एक संकेत है कि अब वक्त आ गया है जब AI और Deep Tech सेक्टर में भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा. अगर सरकार ने सही कदम उठाए, तो 'ब्रेन हार्वेस्टिंग' की जगह 'ब्रेन बिल्डिंग' का दौर शुरू हो सकता है.