'नौकरी के लिए गांव छोड़ना बंद करो...' Zoho CEO ने बताया कैसे आपके गांव में ही आएगा करोड़ों का बिजनेस

जोहो (Zoho) के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने गांवों से प्रतिभा पलायन और उजड़ते मंदिरों पर चिंता जताते हुए लोगों से अपनी जड़ों की ओर लौटने की भावुक अपील की है.
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Sridhar Vembu ने लोगों से अपील की है कि वे अपने गांवों की ओर वापस लौटने के बारे में सोचें. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के कई गांवों में घर खाली पड़े हैं, मंदिरों की हालत खराब हो रही है और धीरे-धीरे वहां से प्रतिभा खत्म होती जा रही है. यह मुद्दा तब उठा जब पापनासम, नेडुंथेरु और अय्यमपेट्टई जैसे कस्बों की चर्चा हुई, जहां से लोग मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जा चुके हैं. इसके कारण गांवों में देखभाल की कमी साफ नजर आती है.
Vembu ने बताया कि तंजावुर जिले के गांवों में पिछले 40 सालों में लगातार लोग बाहर जाते रहे हैं. इससे गांवों में न सिर्फ आबादी कम हुई है, बल्कि वहां का विकास भी रुक गया है. खाली पड़े घर और सूने होते मंदिर इस बदलाव की साफ तस्वीर पेश करते हैं. उनके मुताबिक यह सिर्फ एक इलाके की नहीं, बल्कि पूरे देश की समस्या है.
Sridhar Vembu का मानना है कि अब समय आ गया है कि लोग गांवों की ओर लौटें और वहां नए अवसर पैदा करें. उनका फोकस सिर्फ वापस जाने पर नहीं, बल्कि इस सोच को बदलने पर है कि मौके सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलते हैं. वे लंबे समय से इस बात के समर्थक रहे हैं कि विकास को सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. अगर सही सुविधाएं और निवेश मिले, तो गांव भी आर्थिक और तकनीकी केंद्र बन सकते हैं.
Vembu सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, बल्कि इस दिशा में काम भी कर रहे हैं. उन्होंने ग्रामीण तमिलनाडु में ऑफिस स्थापित किए हैं और कुंभकोणम के पास एक नया कैंपस बना रहे हैं. इसके अलावा वे स्थानीय स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि तंजावुर में एक ड्रोन स्टार्टअप को फंडिंग देना. उनका कहना है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है.
उनकी इस अपील पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई. कई लोगों ने इस विचार का स्वागत किया और गांवों को फिर से विकसित करने की जरूरत बताई. कुछ यूज़र्स ने कहा कि अगर मौका मिले तो वे गांव में जाकर काम करना चाहेंगे. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गांवों में रोजगार, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं, जिन्हें पहले सुधारना जरूरी है.
Sridhar Vembu का मानना है कि गांवों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि भारत के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में बड़ी आबादी रहती है, जिससे एक अच्छा टैलेंट पूल हमेशा मौजूद रहता है. उनके अनुसार असली समस्या टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि उसे पहचानने और आगे बढ़ाने के सिस्टम की कमी है.
Vembu का कहना है कि गांवों के विकास के लिए शुरुआत छोटे स्तर से करनी होगी. कुछ अनुभवी लोग अगर गांवों में जाकर काम शुरू करें, तो धीरे-धीरे वहां पूरी टीम और इकोसिस्टम तैयार हो सकता है. वे अपने टेनकासी सेंटर का उदाहरण देते हैं, जहां समय के साथ एक मजबूत टेक हब तैयार हुआ.
तमिलनाडु के तंजावुर में जन्मे Sridhar Vembu ने IIT मद्रास से पढ़ाई की और अमेरिका में काम किया. बाद में वे भारत लौटे और Zoho Corporation को एक ग्लोबल टेक कंपनी के रूप में खड़ा किया. उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया. आज वे लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इनोवेशन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों से भी निकल सकता है.