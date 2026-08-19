/2026 में अचानक क्यों आसमान छूने लगे फोन-लैपटॉप के दाम? Zoho चीफ श्रीधर वेम्बू ने बताया कौन है असली विलेन

अगर आप इन दिनों नया स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप खरीदने का मन बना रहे हैं, तो मार्केट में टेक गैजेट्स के दाम देखकर आपको बड़ा झटका लग सकता है. सालों से यूजर्स यही उम्मीद करते आए हैं कि तकनीक पुरानी होने के साथ-साथ नए और बेहतर फीचर्स वाले फोन-लैपटॉप कम या तय बजट में मिल जाएंगे. लेकिन साल 2026 में यह गणित पूरी तरह से फेल हो चुका है. सिर्फ नए ही डिवाइस के कीमतें नहीं बढ़ी हैं, बल्कि पुराने डिवाइस की भी कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है.
स्मार्ट डिवाइस के कीमतों में हो रही बढ़ोत्तरी को लेकर सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने तकनीक की दुनिया में हो रहे इस बदलाव पर से पर्दा उठाया है. श्रीधर के अनुसार, इस समय दुनिया भर में AI को लेकर जो होड़ मची है, वही आम जनता की जेब ढीली करने के लिए जिम्मेदार है. आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि AI की यह रेस किस तरह आपके पसंदीदा गैजेट्स को महंगा बना रही है और कैसे मेमोरी व चिप्स का मार्केट एक नए संकट से गुजर रहा है.
वेम्बू का मानना है कि दुनिया भर में AI को लेकर मची होड़ और इसमें हो रहे भारी निवेश के कारण मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट्स के दाम आसमान छू रहे हैं. यही वजह है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हो गई हैं.
AI सिस्टम और बड़े डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में हाई-परफॉर्मेंस मेमोरी और GPU की जरूरत होती है. कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं. अनुमान है कि सिर्फ अमेरिका में ही 2026 में AI निवेश 600 अरब डॉलर के करीब पहुंच सकता है.
चिप बनाने वाली कंपनियों का पूरा ध्यान अब इस नए और फायदेमंद AI मार्केट पर टिक गया है. इससे स्मार्टफोन और PC बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नार्मल मेमोरी चिप्स की सप्लाई कम हो गई है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए श्रीधर वेम्बू ने कहा कि साल 2026 में नया फोन या लैपटॉप खरीदते समय जो बड़ा प्राइस शॉक लग रहा है, उसकी असली वजह AI में आया यह भारी निवेश है. इसने पावर जनरेशन, कूलिंग सिस्टम, मेमोरी, सीपीयू और जीपीयू जैसे पूरे मार्केट को बिगाड़कर रख दिया है.
Memory prices, along with AI token prices have made business very difficult. We have held back from raising prices but it is becoming hard.
A techncial note: for a long time, programming languages were designed with…
Sridhar Vembu (@svembu) August 17, 2026
आमतौर पर टेक इंडस्ट्री का ट्रेंड रहा है कि हर नए मॉडल के साथ टेक्नोलॉजी सस्ती होती है. लेकिन AI के इस दौर में यह ट्रेंड पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है, जिसे एक्सपर्ट्स चिपफ्लेशन कह रहे हैं.
जब कंपोनेंट्स की लागत बढ़ती है, तो कंपनियां या तो खुद नुकसान सहती हैं या फिर बढ़ी हुई कीमत कस्टमर्स पर डाल देती हैं. इस बार कंपनियां यह बोझ कस्टमर्स की जेब पर डाल रही हैं. मॉर्गन स्टेनली और IDC जैसी रिसर्च एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है कि कंपोनेंट सप्लाई कम होने से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के दाम और बढ़ सकते हैं.
इसका असर सिर्फ फोन और लैपटॉप खरीदने वालों तक ही सीमित नहीं है. सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंपनियां भी इससे बची नहीं हैं.
वेम्बू ने बताया कि मेमोरी की बढ़ती कीमतों और AI टोकन कॉस्ट के कारण बिजनेस चलाना मुश्किल होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक लंबे समय से प्रोग्रामिंग भाषाओं को इस सोच के साथ डिजाइन किया जा रहा था कि मेमोरी फ्री या बहुत सस्ती है. अब वह दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है.
इसके साथ ही श्रीधर वेम्बू ने आशंका जाहिर की है कि AI में क्रेडिट का यह भारी निवेश आगे चलकर साल 2000 के टेलीकॉम डाट कॉम बबल की तरह साबित हो सकता है. हालांकि AI टेक्नोलॉजी बहुत काम की है और इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से इस पर पैसा लगाया जा रहा है, वह लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है.