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2026 में अचानक क्यों आसमान छूने लगे फोन-लैपटॉप के दाम? Zoho चीफ श्रीधर वेम्बू ने बताया कौन है असली विलेन

2026 में नए स्मार्टफोन और लैपटॉप के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं. सालों पुराना यह ट्रेंड टूट चुका है कि पुरानी तकनीक सस्ती होगी. जोहो चीफ श्रीधर वेम्बू के टेक जगत में हो रहे इस बदलाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 19, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:12 PM IST
2026 में अचानक क्यों आसमान छूने लगे फोन-लैपटॉप के दाम? Zoho चीफ श्रीधर वेम्बू ने बताया कौन है असली विलेन
Image Credit: AI की भूख ने बिगाड़ा आपके फोन का बजट!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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