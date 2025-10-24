Advertisement
Hindi News

Arattai पर WhatsApp चैट्स और ग्रुप्स ट्रांसफर करना हुआ आसान, Zoho के चीफ ने खुद बताया पूरा प्रोसेस

Whatsapp to arattai Chats Transfer: स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai धीरे-धीरे लोगों के बीच फेमस होता जा रहा है. Zoho के चीफ श्रीधर वेम्बु ने खुद ट्वीट करके बताया कि WhatsApp से Arattai पर शिफ्ट होना अब बेहद आसान है. इसके जरिए आप न केवल अपनी पर्सनल चैट्स बल्कि ऑफिस, दोस्तों या किसी भी ग्रुप की चैट को भी पूरी तरह से सेफ तरीके से नए ऐप में ट्रांसफर कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:05 AM IST
Arattai पर WhatsApp चैट्स और ग्रुप्स ट्रांसफर करना हुआ आसान, Zoho के चीफ ने खुद बताया पूरा प्रोसेस

Whatsapp Group Chats Transfer to Arattai: क्या आप भी  WhatsApp से स्वदेशी ऐप Arattai पर शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन ग्रुप और चैट के कारण नहीं हो पा रहे हैं? तो अब परेशान होने की कोई बात नहीं है. व्हाट्सऐप से दूसरी ऐप arattai पर चैट्स ट्रांसफर करना बहुत ही आसान काम है. अरट्टई ऐप की सहायता से आप अपने सारे व्हाट्सऐप मैसेजेस, मीडिया और ग्रुप्स को कुछ ही स्टेप्स में पूरी तरह से सेफ तरीके से नए प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं. यह तरीका पूरी तरह से सेफ और सुपर फास्ट भी है. आइए जानते हैं कैसे.

भारत का स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Arattai काफी तेजी से लोगों के बीच फेमस होता जा रहा है. यूजर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं इसके पीछे का कारण है इसमें WhatsApp जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं. हाल ही में जोहो के काउंटर श्रीधर वेम्बु ने ट्वीट करके बताया कि ऐप में जल्द ही UPI पेमेंट का फीचर मिलने वाला है और कंपनी इस फीचर पर तेजी से काम कर रही है. इसके साथ ही अरट्टई में भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का फीचर बहुत ही जल्द यूजर्स को मिलने वाला है जिससे सेफ्टी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी.

WhatsApp से अरट्टई पर शिफ्ट होना बहुत आसान है. आप अपनी सारी चैट्स को नए ऐप में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं. इसमें आपके ऑफिस, दोस्तों या दूसरे ग्रुप्स की चैट भी शामिल है, जो अक्सर जरूरी होती है. केवल पर्सनल चैट ही नहीं बल्कि आपके ग्रुप्स और उनकी सभी चैट्स को भी Arattai में बिना डिलीट किए ले जाना संभव है. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

जान लीजिए पूरा प्रोसेस
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जोहो के Chief Evangelist Raju Vegesna ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि यूजर व्हाट्सऐप ग्रुप को अरट्टई में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया है.आइए समझते हैं.

ये भी पढ़ेंः पुराने से पुराना गीजर बनेगा Smart, बोलने से करेगा काम! बस कर लीजिए ये छोटा सा जुगाड़

इसके लिए आपको सबसे पहले WhatsApp ओपन करके उस ग्रुप को ओपन करना होगा, जिसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं.
अब सबसे ऊपर राइट साइड में थ्री डॉट आइकन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको More पर टैप करना है. और export के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
इतना करते ही आपके पास कई ऑप्शन आएंगे जिसमें से एक Arattai भी होगा.
बस इस पर क्लिक कर दें, अगर ऑप्शन न दिखे तो मोर पर क्लिक करें.
इतना करते ही व्हाट्सऐप ग्रुप अरट्टई पर ट्रांसफर हो जाएगा और वहां दिखने लगेगा. साथ ही ग्रुप की पूरी चैट भी वहीं दिखने लगेगी. 

ये भी पढे़ंः AI की दुनिया में ड्रामा! Microsoft और OpenAI की राहें अलग, AI CEO बोले- हम एडल्ट...

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

ArattaiWhatsApp Group Transfer to ArattaiWhatsapp

