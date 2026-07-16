Zoho का देश को बड़ा तोहफा: लॉन्च हुआ 'Classes 2.0' AI प्लेटफॉर्म, अब ₹0 में होगी हाई-टेक पढ़ाई!

क्या आप सोच सकते हैं कि जो कोर्स सिलेबस को तैयार करने में टीचर्स को हफ्तों का समय लग जाता है, वही सिलेबस मात्र 30 सेकंड में बनकर तैयार हो जाए? सुनने में यह चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन भारत की दिग्गज टेक कंपनी Zoho ने इसे सच कर दिखाया है. जोहो ने अपना नया एआई-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम Zoho Classes 2.0 लॉन्च कर दिया है. जोहो के इस मॉडल में सबसे बड़ा धमाका यह है कि यह हाई-टेक प्लेटफॉर्म देश के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए 100% फ्री होने वाला है! इससे क्लासरूम में क्या बदलाव आएगा? आइए जानते हैं...
Zoho ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना नया AI-पावर्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम Classes 2.0 लॉन्च कर दिया है. पूरी तरह से मेड इन इंडिया इस प्लेटफॉर्म का मकसद पढ़ाई-लिखाई, स्टूडेंट मैनेजमेंट और कॉलेज के प्रशासनिक कामों को एक ही जगह पर लाना है. भारतीय छात्रों और शिक्षकों की सहूलियत के लिए यह प्लेटफॉर्म संविधान की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं को सपोर्ट करता है. साथ ही यह बिना किसी लाइसेंसिग फीस के चलता है यानी फ्री है.
यह प्लेटफॉर्म स्कूल-कॉलेजों के काम को आसान बनाने के लिए कई धांसू AI फीचर्स से लैस है-
टीचर्स के लिए AI कोर्स बिल्डर
अब टीचर्स को कोर्स तैयार करने में घंटों परेशान नहीं होना होगा. इस प्लेटफॉर्म का AI सिर्फ 30 सेकंड में किसी भी सिलेबस या टॉपिक से पूरा कोर्स स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है. यह खुद-ब-खुद वीडियो लेसन आउटलाइन, रीडिंग मटेरियल, असाइनमेंट और टेस्ट पेपर बना देता है. इसके साथ ही इसमें 1 लाख से ज्यादा रेडी-मेड करिकुलम टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं.
स्टूडेंट्स के लिए 24/7 AI ट्यूटर
स्टूडेंट्स की मदद के लिए हर समय एक AI ट्यूटर भी मौजूद रहेगा. साथ ही पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए छोटे-छोटे मॉड्यूल्स और गेमिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.
कॉलेजों के लिए नो-कोड ऐप बिल्डर
इस प्लेटफॉर्म में एक खास लो-कोड माइक्रो ऐप बिल्डर भी दिया गया है. इसकी सहायता से इसकी मदद से कॉलेज बिना किसी डेवलपर के, एडमिशन या सिलेबस मैनेजमेंट के लिए अपने खुद के कस्टम ऐप्स बना सकते हैं.
मेडिकल कॉलेजों के लिए स्पेशल सपोर्ट
यह प्लेटफॉर्म नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के नियमों और UGC, NAAC, NBA जैसी संस्थाओं की गाइडलाइंस के अनुसार तैयार किया गया है. मेडिकल कॉलेजों के लिए इसमें खास तौर पर कॉम्पिटेंसी ट्रैकिंग और क्लीनिकल लॉग मैनेजमेंट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
लॉन्चिंग के मौके पर जोहो के CEO मणि वेम्बु ने कहा कि हमारा मानना है कि मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने में किसी भी संस्थान के लिए पैसा या संसाधन रुकावट नहीं बनने चाहिए. सरकारी संस्थानों को यह फ्री में देना इसी सोच का हिस्सा है. आपको बता दें कि जोहो क्लासेज कोई नया नाम नहीं है. यह प्लेटफॉर्म पहले ही 80 लाख से ज्यादा नोटिफिकेशन डिलीवर कर चुका है और इस पर 10 लाख से ज्यादा असाइनमेंट सबमिट किए जा चुके हैं. SRM इंस्टीट्यूट, शिष्या स्कूल, चेट्टिनाड हेल्थ सिटी और विद्या मंदिर जैसे बड़े संस्थानों के साथ-साथ कई सरकारी एजुकेशनल बॉडीज पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रही हैं.
यह प्लेटफॉर्म भारत में लाइव हो चुका है और जल्द ही इसे ग्लोबल मार्केट में भी उतारा जाएगा. सरकारी संस्थानों के साथ ही इंडिविजुअल टीचर्स जो 100 छात्रों तक को पढ़ाते हैं वो भी इसका इस्तेमाल पूरी तरह फ्री में कर सकते हैं.