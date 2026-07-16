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Zoho का देश को बड़ा तोहफा: लॉन्च हुआ 'Classes 2.0' AI प्लेटफॉर्म, अब ₹0 में होगी हाई-टेक पढ़ाई!

टेक कंपनी Zoho ने नया AI-पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म Classes 2.0 लॉन्च कर शिक्षा जगत में धमाका कर दिया है. 22 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला यह मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म सरकारी स्कूलों-कॉलेजों के लिए 100% फ्री है, जो सिर्फ 30 सेकंड में पूरा कोर्स तैयार कर सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 16, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:09 AM IST
Zoho का देश को बड़ा तोहफा: लॉन्च हुआ 'Classes 2.0' AI प्लेटफॉर्म, अब ₹0 में होगी हाई-टेक पढ़ाई!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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