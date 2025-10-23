Zoho Pay की UPI एंट्री से मार्केट में भूचाल तय! श्रीधर वेम्बु का बड़ा दांव; जानिए क्यों Google Pay-PhonePe के लिए बढ़ेगी 'चुनौती'

Zoho Pay: Arattai की कामयाबी के बाद Zoho के सीईओ श्रीधर वेम्बू अब एक नया डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं. इस ऐप का नाम Zoho Pay रखा जा सकता है. लॉन्च होने के बाद यह ऐप Paytm और PhonePe जैसे प्रमुख पेमेंट प्लेटफॉर्म को चुनौती देगा. फिलहाल Zoho Pay टेस्टिंग फेस में है और जल्द ही इसे यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. ऐप में यूजर्स को पियर-टू-पियर और मर्चेंट पेमेंट की सुविधा मिलेगी जिससे पेमेंट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा.

कब आएगा Zoho Pay?

Zoho Pay फिलहाल आंतरिक टेस्टिंग में है और आने वाले महीनों में भारत में चरणबद्ध तरीके से रिलीज़ किया जाएगा. यह ऐप यूजर्स को peer-to-peer और मर्चेंट पेमेंट्स दोनों की सुविधा देगा. Zoho Pay की सबसे बड़ी खासियत होगी इसका Arattai मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेशन. इसका मतलब है कि यूजर्स बिना चैट विंडो छोड़े ही आप पेमेंट कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं और सेफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. यह एक्सपीरियंस पूरी तरह से WhatsApp Pay की तरह सरल और आसान होगा. Arattai पहले ही Made in India प्लेटफॉर्म के रूप में फेमस हो चुका है और सरकार के अधिकारियों द्वारा इसकी समर्थन भी मिल चुका है. ऐसे में Zoho Pay भी जल्दी ही यूजर्स के बीच आ सकता है.

Zoho का बड़ा फिनटेक प्लान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Zoho Pay कंपनी की व्यापक फिनटेक योजना का पहला कदम है. Zoho पहले ही बी2बी सेक्टर में मजबूत पकड़ बना रखा है और इस साल इसे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी मिल चुका है. जानकारों का मानना है कि Arattai की सफलता को देखते हुए Zoho Pay Google Pay, PhonePe और WhatsApp Pay जैसी बड़ी कंपनियों के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है. मौजूदा योजना के अनुसार Zoho अपने नए ऐप को फेज के हिसाब से पूरे भारत में धीरे-धीरे रोल आउट करेगा और डिजिटल पेमेंट्स मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Zoho Pay से क्या-क्या होगा?

Zoho Payments Tech के सीईओ शिवरामकृष्णन के मुताबिक नया ऐप यूजर्स को पैसे ट्रांसफर करने, रिसीव करने, सिक्योर ट्रांजैक्शन करने और डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाने की सुविधा देगा. उन्होंने कहा कि Zoho Pay का मकसद है यूजर्स को एक स्मूथ, सेफ और इंटीग्रेटेड पेमेंट एक्सपीरियंस देगा. ऐप को यूजर्स स्टैंडअलोन ऐप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही इसे Arattai चैट ऐप में इंटीग्रेट कर के चैट करते-करते भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः फोन चोरी होते ही चोर की फोटो खींचकर भेजेगा आपका स्मार्टफोन, बस तुरंत कर लें ये काम

मेड इन इंडिया और विश्वास का फैक्टर

स्वदेशी ऐप अरट्टाई ने अपनी मेड इन इंडिया पहचान और यूजर की डेटा प्राइवेस पर जोर देकर पहले ही फेमस पा लिया है. Zoho Pay भी इसी लहर पर सवार होकर उन यूजर्स के बीच भरोसा जीतना चाहता है. यह मेड इन इंडिया एंगल इसे विदेशी मूल की कंपनियों जैसे PhonePe, Google Pay के सामने एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प के रूप में खड़ा करता है.

ये भी पढ़ेंः अब ज्यादा लगेगा पैसा! इस कंपनी ने अपने पॉपुलर प्लान की घटा दी वैलिडिटी