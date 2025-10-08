Advertisement
अंधेरे में डूब जाएगा देश? Zoho फाउंडर की भयानक भविष्यवाणी; AI के कारण टूटेंगे ग्रिड, मचेगा बिजली संकट!

Shridhar Vembu Warning: दुनियाभर में इस समय AI ने हलचल मचा रखी है. लेकिन अब इसी AI पर एक चौंकाने वाली और खतरनाक चेतावनी सामने आई है. यह चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि Zoho के फाउंडर और भारतीय टेक जगत के जाने-माने नाम श्रीधर वेम्बु ने दी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि AI सिर्फ हमारी नौकरियों के लिए खतरा नहीं है बल्कि यह जल्द ही हमारे घरों की बिजली भी गुल कर सकता है!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:11 AM IST
Shridhar Vembu Warning: टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है!Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर हैरान कर देने वाली चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर AI का इस्तेमाल बढ़ता ही गया तो इसका असर सिर्फ नौकरियों पर नहीं होगा, बल्कि एआई की वजह से आपके घरों की बिजली भी जा सकती है!यानी हर दिन बढ़ती AI की मांग और सर्वर लोड के कारण बिजली का संकट बढ़ने वाला है. श्रीधर वेम्बु का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, क्या वाकई AI हमारी लाइट बंद कर सकता है?

Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि  एआई कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक आने वाला बड़ा संकट है. वेम्बु के मुताबिक AI मॉडल्स इतनी ज्यादा बिजली का यूज कर रहे हैं कि बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं और इलेक्ट्रिक ग्रिड टूटने के कगार पर पहुंच गए हैं.

वेम्बु के अनुसार अमेरिका के एथेंस, जॉर्जिया में साल 2023 से अब तक बिजली बिल 60% तक बढ़ गया है. इसका सबसे बड़ा कारण है वहां लगे AI डेटा सेंटर. इस बारे में वेम्बु ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भले ही हम सारे GPUs खरीद लें हम बिजली का बिल नहीं भर सकते. हम घरों और फैक्ट्रियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. 
श्रीधर वेम्बु  ने आज के AI को बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला बताया और कहा कि भारत को अपने डिजिटल ढांचे के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है. एआई की अच्‍छाइयों के साथ इससे जुड़ी परेशानियां भी है. लेकिन आने वाले सालों में इसका इस्तेमाल और अहम‍ियत दोनों बढ़ जाएगी.  

डेटा सेंटरों से बढ़ती बिजली की खपत
श्रीधर वेम्बु ने यह भी कहा कि देश को बहुत ही जल्द बिजली बचाने वाले AI की आवश्यकता है. बता दें कि भारत में डेटा सेंटर की क्षमता 2024 में 1.2 गीगावाट थी, जो 2030 तक बढ़कर 5 गीगावाट तक होने की उम्मीद है. इन सालों में 5 गुना ज्यादा बिजली बढ़ने की उम्मीद है. AI का काम 2030 तक हर साल 40 से 50 टेरावाट बिजली प्रति घंटे खर्च कर सकता है. वेम्बु के मुताबिक यह इतनी बड़ी मात्रा है कि हमारा पावर सिस्टम जो पहले से ही बढ़ती औद्योगिक और घरेलू मांग को पूरा करने में प्रेशर झेल रहा है अब और भी ज्यादा परेशानी में आ सकता है.

ब्लैकआउट का भी बढ़ रहा खतरा
रिपोर्ट्स के अनुसार अगर स्वच्छ ऊर्जा की रफ्तार धीमी रही तो देश को हर साल 6 टेरावाट प्रति घंटे बिजली की कमी हो सकती है. इससे ब्लैकआउट का खतरा बढ़ सकता है. खासकर उन इलाकों में जहां AI डेटा सेंटर की संख्या ज्यादा होगी.

समाधान भी जान लीजिए
इस समस्या का समाधान भी श्रीधर वेम्बु ने बताया है. उनका कहना है कि AI मॉडल जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को सोलर एन्रीज जैसे नए स्रोतों पर तेजी से निवेश बढ़ाना चाहिए. इसके साथ ही डेटा सेंटरों को ऐसी जगह स्थापित करना जरूरी है जहां बिजली की उपलब्धता भरपूर हो और स्थानीय इलाकों पर कोई दबाव भी न पड़े.

