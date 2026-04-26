Zoho फाउंडर ने युवाओं से क्यों कहा 'समय बर्बाद मत करो'? Musk की तरह श्रीधर वेम्बू को भी सता रही है ये बड़ी चिंता!

Zoho Founder Advice: क्या करियर की दौड़ में आज का युवा अपनी पर्सनल खुशियों और जिम्मेदारी को पीछे छोड़ रहा है? यह सवाल एक बार फिर से चर्चा में है. दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho के फाउंडर और CEO श्रीधर वेम्बू ने सिंगापुर आधुनिक निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिससे इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है.

वेम्बू ने इस वीडियो के जरिए युवाओं, खासकर उच्च शिक्षा जैसे PhD कर रहे युवाओं को सलाह दी है कि वे शादी और परिवार शुरू करने में 'समय बर्बाद' न करें. खास बात यह है कि वेम्बू की यह चिंता अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की उस चेतावनी से जुड़ती नजर आ रही है, जिसमें वे लगातार गिरती जन्म दर को मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहा वीडियो पुराना है, जिसमें सिंगापुर के पूर्व पीएम ली कुआन यू एक PhD स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं. बातचीत के दौरान वे छात्रा से उसकी पर्सनल लाइफ, बॉयफ्रेंड और पढ़ाई पूरी होने के समय के बारे में सीधे सवाल करते हैं. जब छात्रा बताती है कि उसे PhD पूरी करने में अभी दो साल और लगेंगे, तो ली कुआन यू उसे टोकते हुए कहते हैं- कृपया समय बर्बाद न करें. यह शादी और बच्चे आपकी PhD से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. वैसे आपको आपकी PhD और बॉयफ्रेंड के लिए शुभकामनाएं.

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I studied the life and work of Lee Kuan Yew, the Founder-Prime Minister of Singapore intensely during my early 20s. Immense respect for him. In this video clip, he advises a young woman pursuing a PhD not to neglect marriage and kids. I recently gave very similar advice. Elon… https://t.co/BVlUSDsBnP Sridhar Vembu (@svembu)

श्रीधर वेम्बू का स्टैंड- समय बर्बाद न करें

इसी वीडियो को अब श्रीधर वेम्बू ने शेयर करते हुए बताया है कि वे ली कुआन यू के जीवन और उनके कार्यों के बड़े प्रशंसक रहे हैं. वेम्बू के मुताबिक, वे खुद आज भी युवाओं को अक्सर ऐसी ही सलाह देते हैं. उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि गिरती जन्म दर दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है.

वेम्बू का कहना है कि आज के समाज को अपनी आर्किथ और सांस्कृतिक व्यवस्था को इस तरह से ढालना चाहिए कि महिलाएं अपने करियर के साथ-साथ परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी भी आसानी से संभाल सकें. श्रीधर की यह बात दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क जैसे बिजनेस दिग्गजों के विचारों से मेल खाती है, जो अक्सर घटती आबादी को मानवता के लिए चुनौती बताते रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वेम्बू की इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर दो गुट बन गए हैं. जिसमें एक वर्ग का मानना है कि करियर की दौड़ में लोग शादी और बच्चों की सही उम्र निकाल देते हैं. वहीं, दूसरा वर्ग इसे पर्सनल डिसीजन बता रहा है और तर्क दे रहा है कि आज के आर्थिक दौर में घर बसाना और बच्चों का पालन-पोषण करना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है, ऐसे में पहले नौकरी जरूरी है.

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