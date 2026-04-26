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Zoho फाउंडर ने युवाओं से क्यों कहा 'समय बर्बाद मत करो'? Musk की तरह श्रीधर वेम्बू को भी सता रही है ये बड़ी चिंता!

Zoho Founder Advice: अगर आप भी अपने जीवन के शुरुआती 20-30 साल सिर्फ डिग्री और करियर बनाने के नाम कर रहे हैं, तो Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू की यह चेतावनी आपके लिए है. श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बड़ी नसीहत दी है, लेकिन यह सलाह काम को लेकर नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 26, 2026, 02:20 PM IST
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Zoho फाउंडर ने युवाओं से क्यों कहा 'समय बर्बाद मत करो'? Musk की तरह श्रीधर वेम्बू को भी सता रही है ये बड़ी चिंता!

Zoho Founder Advice: क्या करियर की दौड़ में आज का युवा अपनी पर्सनल खुशियों और जिम्मेदारी को पीछे छोड़ रहा है? यह सवाल एक बार फिर से चर्चा में है. दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho के फाउंडर और CEO श्रीधर वेम्बू ने सिंगापुर आधुनिक निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिससे इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है.

वेम्बू ने इस वीडियो के जरिए युवाओं, खासकर उच्च शिक्षा जैसे PhD कर रहे युवाओं को सलाह दी है कि वे शादी और परिवार शुरू करने में 'समय बर्बाद' न करें. खास बात यह है कि वेम्बू की यह चिंता अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की उस चेतावनी से जुड़ती नजर आ रही है, जिसमें वे लगातार गिरती जन्म दर को मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहा वीडियो पुराना है, जिसमें सिंगापुर के पूर्व पीएम ली कुआन यू एक PhD स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं. बातचीत के दौरान वे छात्रा से उसकी पर्सनल लाइफ, बॉयफ्रेंड और पढ़ाई पूरी होने के समय के बारे में सीधे सवाल करते हैं. जब छात्रा बताती है कि उसे PhD पूरी करने में अभी दो साल और लगेंगे, तो ली कुआन यू उसे टोकते हुए कहते हैं- कृपया समय बर्बाद न करें. यह शादी और बच्चे आपकी PhD से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. वैसे आपको आपकी PhD और बॉयफ्रेंड के लिए शुभकामनाएं.

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श्रीधर वेम्बू का स्टैंड- समय बर्बाद न करें

इसी वीडियो को अब श्रीधर वेम्बू ने शेयर करते हुए बताया है कि वे ली कुआन यू के जीवन और उनके कार्यों के बड़े प्रशंसक रहे हैं. वेम्बू के मुताबिक, वे खुद आज  भी युवाओं को अक्सर ऐसी ही सलाह देते हैं. उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि गिरती जन्म दर दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है.

वेम्बू का कहना है कि आज के समाज को अपनी आर्किथ और सांस्कृतिक व्यवस्था को इस तरह से ढालना चाहिए कि महिलाएं अपने करियर के साथ-साथ परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी भी आसानी से संभाल सकें. श्रीधर की यह बात दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क जैसे बिजनेस दिग्गजों के विचारों से मेल खाती है, जो अक्सर घटती आबादी को मानवता के लिए चुनौती बताते रहे हैं.

(ये भी पढ़ेंः सपनों पर होगा आपका कंट्रोल, इस AI डिवाइस से आप तय कर पाएंगे कि रात में क्या देखना है)

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वेम्बू की इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर दो गुट बन गए हैं. जिसमें एक वर्ग का मानना है कि करियर की दौड़ में लोग शादी और बच्चों की सही उम्र निकाल देते हैं. वहीं, दूसरा वर्ग इसे पर्सनल डिसीजन बता रहा है और तर्क दे रहा है कि आज के आर्थिक दौर में घर बसाना और बच्चों का पालन-पोषण करना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है, ऐसे में पहले नौकरी जरूरी है.

(ये भी पढ़ेंः Meta की डील से बढ़ी चीन की बेचैनी; जिनपिंग ने टेक कंपनियों के लिए खींची लक्ष्मण रेखा)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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