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बच्चों को मिट्टी में खेलने दो... फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या भारत में भी बैन होगा सोशल मीडिया? Zoho चीफ ने की बड़ी मांग!

ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में बच्चों के सोशल मीडिया बैन के बाद अब भारत में भी चर्चा शुरू हो गई है. Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने देश में बच्चों के लिए बैन की वकालत करते हुए कहा कि मासूमों को रील्स से निकालकर किताबों, धूप और मिट्टी से जोड़ना जरूरी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 25, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:19 AM IST
बच्चों को मिट्टी में खेलने दो... फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या भारत में भी बैन होगा सोशल मीडिया? Zoho चीफ ने की बड़ी मांग!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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