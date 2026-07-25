/बच्चों को मिट्टी में खेलने दो... फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या भारत में भी बैन होगा सोशल मीडिया? Zoho चीफ ने की बड़ी मांग!

दुनिया भर के कई देशों में बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने तो अपने यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है. इसी क्रम में अब फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के मासूमों के लिए प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने का कानून पास कर दिया है. दुनियाभर में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने के लिए उठते इन सख्त कदमों के बीच अब भारत में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है.
दिग्गज भारतीय टेक कंपनी जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने देश में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने की वकालत की है. वेम्बू का मानना है कि मासूमों को रील्स और एडिक्टिव एल्गोरिदम के चंगुल से निकालकर किताबों के पन्नों और धूप में मिट्टी से जोड़ने का समय आ गया है. उनके इस बयान ने भारतीय इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए श्रीधर वेम्बू ने पोस्ट किया कि भारत को भी छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि छोटे बच्चों को फिजिकल किताबें पढ़नी चाहिए, सूरज की रोशनी में मिट्टी में खेलना चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए! श्रीधर का यह बयान फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू किए गए सोशल मीडिया बैन से जुड़ी एक खबर के जवाब में आया है.
India should ban social media for young children too.
I believe young children should read physical books, play in the dirt under the sun and stay away from social media! https://t.co/WJ1ZxLkZ7d
Sridhar Vembu (@svembu) July 24, 2026
बच्चों में स्क्रीन टाइम, एडिक्टिव एल्गोरिदम और मेंटल हेल्थ पर पड़ रहे बुरे असर को देखते हुए कई देश सख्त कदम उठा रहे हैं.
फ्रांस
फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाला कानून पास कर चुका है, जो 2027 से लागू होगा. इसमें एज वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा.
ऑस्ट्रेलिया
16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला देश बन चुका है.
यूके (UK), मलेशिया, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए नियम कड़े कर रहे हैं.
श्रीधर वेम्बू के इस सुझाव के बाद इंटरनेट पर यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए हैं-
कई यूजर्स ने वेम्बू की बात से सहमति जताते हुए कहा कि रील्स और शॉर्ट्स की लत से बच्चों का मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रहा है. सोशल मीडिया कम करने से बच्चे अपनी संस्कृति, पढ़ाई और असली दुनिया से फिर से कनेक्ट कर सकते हैं.
कुछ यूजर्स का कहना है कि पूरी तरह से बैन लगाना सही समाधान नहीं है. एक यूजर ने कमेंट किया कि सिर्फ किताबें पढ़ने को बेहतर बताना सही नहीं है. बच्चों को पूरी तरह से दूर रखने के बजाय प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर नियम बनाने चाहिए और बच्चों को डिजिटल साक्षरता सिखाई जानी चाहिए.