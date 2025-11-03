Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू का बड़ा बयान, इंसानी दिमाग के आगे AI पड़ा फीका! सामने आई एआई की सबसे बड़ी कमजोरी

Zoho Founder On AI Creativity: टेक वर्ल्ड में इस बात पर लगातार चर्चाएं हो रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों जैसी क्रिएटिविटी दिखा सकता है? इस पर Zoho कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने अपनी राय दी है. वेम्बु के मुताबिक, रियल क्रिएटिविटी वह है जो ट्रेनिंग डेटा के बाहर होती है और यहीं पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) को परेशानी होती है.

AI नहीं कर पाता इंसानों जैसा क्रिएटिव काम

श्रीधर वेम्बु ने दो तरह के AI की तुलना की है. वेम्बु का कहना है कि शतरंज और गो जैसे गेम्स के इंजन क्रिएटिव चालें चल सकते हैं क्योंकि वे साफ नियमों पर चलते हैं. ये इंजन मोंटे कार्लो ट्री सर्च नाम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो LLM से अलग है.

LLM की सीमाएं

वेम्बु के अनुसार, ChatGPT और Gemini जैसे बड़े LLM मॉडल अलग तरीके से काम करते हैं और वे सिर्फ सीखी-सिखाई यानी ट्रेनिंग डेटा वाली चीजों पर ही काम करते हैं. इसलिए इंसानों जैसी क्रिएटिविटी का मुकाबला AI से नहीं कर सकता है. वेम्बु का कहना है कि रियल वर्ल्ड बहुत उलझी हुई है, खेलों की तरह साफ नहीं है और इनमें LLM की सीमाएं दिखती है. हालांकि उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर कोड में गेम्स जैसे कुछ नियम होते हैं, इसलिए वहां खेल इंजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है.

Arattai में क्या खास आने वाला है?

श्रीधर वेम्बु की कंपनी Zoho WhatsApp को टक्कर देने वाले अपने मैसेजिंग ऐप Arattai में जल्द ही दो बड़े और जरूरी फीचर्स जोड़ने वाली है. अरट्टई में जल्द ही Zoho के अपने LLM मॉडल, Zia AI के जरिए AI Powered फीचर्स मिलेंगे.

Zia AI, ChatGPT या Gemini की तरह ही एक बड़ा LLM मॉडल है, लेकिन यह प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए काम करता है. जिससे यूजर का डेटा सुरक्षित रहता है और बाहरी मॉडल्स ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं होता है.

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

श्रीधर वेम्बु का कहना है कि अरट्टई में जल्द ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) की सुविधा मिलने वाली है, जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है. काफी समय से यह शिकायत थी कि व्हाट्सएप में E2EE है, पर अरट्टई में नहीं है.

