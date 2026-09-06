/क्या AI खा जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी? Zoho के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन

मामले की शुरुआत होती है, सोशल मीडिया X से, जहां श्रीधर वेम्बू एक्सए (Exa) के CEO विल ब्राइक्स की एक पोस्ट जवाब लिखते हुए एआई को लेकर ये बातें कहीं. विल ब्राइक्स ने कहा था कि AI आने वाले कुछ महीनों में गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों में भी इंसानों को पीछे छोड़ सकता है. विल की इस बात से सहमति जताते हुए वेम्बू ने कहा कि गणित का जो हिस्सा चेस यानी शतरंज या गो गेम जैसा ही है, जहां सिर्फ सही और परफेक्ट चालें चलनी होती है उसे AI बहुत जल्द पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सकता है. लेकिन, उन्होंने इतना जरूर कहा कि गणित में कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट या एकदम फ्रेश थ्योरी खोजना AI के लिए आज भी थोड़ा परेशानी भरा काम है.