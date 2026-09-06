/क्या AI खा जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी? Zoho के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन

AI की दिन-ब-दिन बढ़ती शक्ति ने दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है. इसी को लेकर अब टेक कंपनी जोहो चीफ श्रीधर वेम्बू ने गणित पर बात करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को लेकर एक बड़ी चेतावनी दे दी है. श्रीधर वेम्बू का कहना है कि आने वाले दिनों में AI न सिर्फ गणित के कठिन से कठिन सवालों को मिनटों में हल कर देगा, बल्कि कोडिंग सेक्टर में भी एआई इंसानों की जगह तेजी से ले लेगा. श्रीधर के इन बातों के बाद, लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की नौकरियां खतरे में पड़ने वाली हैं?
मामले की शुरुआत होती है, सोशल मीडिया X से, जहां श्रीधर वेम्बू एक्सए (Exa) के CEO विल ब्राइक्स की एक पोस्ट जवाब लिखते हुए एआई को लेकर ये बातें कहीं. विल ब्राइक्स ने कहा था कि AI आने वाले कुछ महीनों में गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों में भी इंसानों को पीछे छोड़ सकता है. विल की इस बात से सहमति जताते हुए वेम्बू ने कहा कि गणित का जो हिस्सा चेस यानी शतरंज या गो गेम जैसा ही है, जहां सिर्फ सही और परफेक्ट चालें चलनी होती है उसे AI बहुत जल्द पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सकता है. लेकिन, उन्होंने इतना जरूर कहा कि गणित में कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट या एकदम फ्रेश थ्योरी खोजना AI के लिए आज भी थोड़ा परेशानी भरा काम है.
श्रीधर ने गणित के साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर AI के कंट्रोल की भी बात कही. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आने वाले कुछ समय में सॉफ्टवेयर कोड का एक बहुत बडा हिस्सा AI खुद तैयार करने लग सकता है और यह कोड तकनीकी स्तर पर सही भी हो सकता है. उन्होंने यह भी लिखा कि अब ऐसा तेजी से लग रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड का बडा हिस्सा AI सही तरीके से तैयार कर सकता है. इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के काम करने के तरीके में बडा बदलाव आ सकता है. AI द्वारा लिखे गए कोड की सही जांच करने के लिए लीन जैसे फॉर्मल प्रूफ सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो गणित में थ्योरम साबित करने के काम आते हैं.
We have to accept the possibility that all mathematics could fall to AI within some months, however unsettling that might seem.
The part of mathematics that is like playing Chess or Go, coming up with ever cleverer moves, will be conquered by AI. That is now evident.
The part… https://t.co/PWsfS4PtOL
Sridhar Vembu (@svembu) September 6, 2026
वेम्बू का यह मानना बिल्कुल नहीं है कि आने वाले समय में इंसानों की जरूरत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. श्रीधर का कहना है कि इंसान तब भी रहेंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि कितने इंसानों की जरूरत बचेगी?
उनका यह जवाब वाकई सोच में डालने वाला और थोड़ा डरावना है. यही कारण है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अलर्ट करते हुए साफ शब्दों कहा है कि हम सबको बैठकर यह सोचना होगा कि AI के इस बदलते दौर में हम खुद को मार्केट में कैसे रेलेवेंट यानी प्रासंगिक रखें, जिससे नौकरी पर कोई खतरा न आए.