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क्या AI खा जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी? Zoho के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन

जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने चेतावनी दी है कि AI आने वाले समय में कठिन कोडिंग और गणितीय समस्याओं को आसानी से हल कर लेगा. इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है. श्रीधर के इस बयान को लेकर अब तरह-तरह की चर्चा हो रही है.

Published: Sep 06, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:25 PM IST
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