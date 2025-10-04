Arattai से WhatsApp की टक्कर के बाद अब 'Vani' की बारी! Zoho ने फिर मचाया देसी टेक का धमाका

स्वदेशी कंपनी Zoho ने कुछ ही दिन पहले Arattai पेश किया है, जिसे लेकर अब तक काफी चर्चा है. इसकी तुलना सीधे WhatsApp के साथ की जा रही है. वहीं, इसमें यूजर्स की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसके तुरंत बाद ही अब Zoho ने अपना AI बेस्ड प्लेटफॉर्म ‘Vani’ भी लॉन्च कर दिया है. इसे टीमवर्क को आसान और स्मार्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह खासतौर पर छोटे कारोबारियों के लिए मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि यह उनकी काम करने की क्षमता बेहतर हो सकती है. Vani में यूजर्स को डिजिटल व्हाइटबोर्ड, फ्लोचार्ट बनाने के टूल, माइंड मैप और वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसकी मदद से टीमें अलग-अलग जगहों से जानकारी जुटाकर एक साथ काम कर सकती हैं, जिससे सहयोग और वर्कफ्लो दोनों में ही सुधार आता है.

Vani के लिए खर्च करने होंगे इतने पैसे

Vani प्लेटफॉर्म सिर्फ टीमवर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें AI की मदद से कंटेंट तैयार करने की भी सुविधा दी गई है. इसके जरिए टीमें अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी अहम जानकारियां आसानी से देख सकती हैं और पूरे काम को ज्यादा स्मार्ट बना सकती हैं.अगर आप भी Zoho के नए AI प्लेटफॉर्म Vani का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पैसे भी चुकाने पड़ेंगे. ग्लोबली इसके सब्सक्रिप्शन के लिए 5 डॉलर प्रति माह फीस तय की गई है, जबकि भारत में इसे करीब 240 रुपये प्रति माह में एक्सेस किया जा सकता है. जो लोग इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल करेंगे, उन्हें सीमित सुविधाएं ही मिलेंगी, जैसे 25 MB तक ही मीडिया अपलोड करने की अनुमति मिलेगी. Zoho ने यह भी भरोसा दिलाया है कि प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी.

Vani में मौजूद हैं कई टूल्स

Zoho के मुताबिक, Vani प्लेटफॉर्म में ऐसे कई स्मार्ट टूल्स दिए गए हैं जो टीमवर्क को आसान बनाते हैं, जैसे डिजिटल व्हाइटबोर्ड, फ्लोचार्ट्स, डायग्राम्स, माइंड मैप्स और वीडियो कॉल की सुविधा. इसकी मदद से टीमें डेस्कटॉप, क्लाउड स्टोरेज या एक्सेल शीट जैसे अलग-अलग स्रोतों से डेटा इकट्ठा करके उस पर मिलकर काम कर सकती हैं. इससे जानकारी शेयर करना और उस पर एक साथ काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Vani में दिया गया खास फीचर

Vani में एक खास फीचर है जिसे Space and Zone फ्रेमवर्क कहा जा रहा है. इसकी मदद से टीम के सदस्य अपने-अपने हिस्से का काम बिना किसी रुकावट के कर पाएंगे और जब भी जरूरत हो, वे आसानी से एक-दूसरे से जुड़कर मिलकर काम कर सकते हैं. इससे सहयोग और कोलेबोरेशन बना रहता है.

चीन ने रचा टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया इतिहास! अब समुद्र की गोद में समाया इंटरनेट

क्या है Vani की बड़ी खासियत

Vani के प्रोडक्ट हेड कार्तिकयन जंबुलिंगम का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर विभाग के लिए एक ही इंटरफेस पर कई जरूरी टूल्स उपलब्ध हैं. इससे अलग-अलग ऐप्स में बार-बार जाना नहीं पड़ता और नए यूजर्स को काम समझने में भी आसानी होती है, जिससे ऑनबोर्डिंग की दिक्कतें काफी हद तक खत्म हो जाती हैं।

कंटेंट और डिजाइन तैयार करने में मदद करता है Vani

Vani में एक तैयार टेम्पलेट्स और टूलकिट की लाइब्रेरी दी गई है, जो टीमों को प्लानिंग से लेकर आइडिया सोचने, डिजाइन बनाने और सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने तक में मदद करती है. इन सुविधाओं की वजह से प्रोजेक्ट का पूरा कामकाज न सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पूरा किया जा सकता है.

OpenAI के CEO Sam Altman की खेतों में लौटने की तैयारी! AI पर चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Zoho ने मार्केट में उतारे ये प्लेटफॉर्म

गौरतलब है कि Zoho ने कुछ समय पहले ही अपना मैसेजिंग ऐप Arattai पेश किया, जिसे लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है. इसके बाद कंपनी ने अपना वेब ब्राउजर Ulaa भी मार्केट में उतारा, जो लोगों की नजरों में बना हुआ है. ऐसे मे अब देखना यह है कि Vani को यूजर्स के बीच कैसा रिएक्शन मिल पाता है.