/अब एप्स बदलने का झंझट खत्म! Zoho के नए Zia Chat AI ने मचाया गदर, जानिए हर नौकरीपेशा के लिए क्या है खास

आजकल ऑफिस के काम में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में बर्बाद होता है? जवाब है अलग-अलग ऐप्स और सॉफ्टवेयर के बीच स्विच करने में. कभी ईमेल ढूंढो, कभी रिपोर्ट बनाओ तो कभी किसी फाइल के लिए दस जगह क्लिक करो. लेकिन अब यह सारा झंझट हमेशा के लिए खत्म होने वाला है. भारत की दिग्गज SaaS कंपनी Zoho ने अपना नया AI टूल Zia Chat लॉन्च कर दिया है. यह AI टूल आपके सारे ऐप्स से डेटा निकालकर सिर्फ एक चैट में आपके सामने रख देगा. इसके अलावा Zoho ने 7 अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लिए भी खास सॉफ्टवेयर मार्केट में उतारे हैं.
आजकल कॉर्पोरेट और टेक दुनिया में हर कोई AI की बात कर रहा है. लेकिन चेन्नई बेस्ड सॉफ्टवेयर दिग्गज Zoho ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसा AI फीचर पेश किया है जो आपके रोज के काम को बेहद आसान बना देगा. कंपनी ने Zia Chat नाम का एक नया AI इंटरफेस लॉन्च किया है. इसकी मदद से कर्मचारी बस एक ही चैट बॉक्स में बात करके अपने अलग-अलग बिजनेस एप्स से जानकारी निकाल सकते हैं और अपने सारे काम चुटकियों में निपटा सकते हैं.
Zoho के सह-संस्थापक और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू ने इस लॉन्च के दौरान बताया कि वे AI को रोज के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा बनाना चाहते हैं. उनका मानना है कि आजकल कर्मचारी अपना काफी समय सिर्फ एक एप से दूसरे एप में जाने, मेनू में ढूंढने और अलग-अलग सिस्टम में उलझने में गवां देते हैं. इसी को उन्होंने "इंटरफेस क्राइसिस" नाम दिया है. Zia Chat इसी समस्या को खत्म करके आपको "फ्रिक्शन-फ्री वर्क" का असली मजा देगा.
श्रीधर वेम्बू का कहना है कि आज के दौर में AI का मतलब सिर्फ "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" नहीं बल्कि "Ubiquitous Intelligence" है, यानी ऐसी बुद्धिमत्ता जो हर जगह और हर पल आपके काम में मौजूद हो. Zia Chat आपके बिजनेस एप्स और AI मॉडल्स को एक साथ ले आता है. आप इससे सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हैं और सीधे चैट के जरिए कोई भी टास्क शुरू कर सकते हैं.
यह AI टूल कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद श्रीधर वेम्बू ने इसका एक दिलचस्प उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि अमेरिका से किसी व्यक्ति ने Zoho में जॉब के लिए ईमेल भेजा था, लेकिन उन्हें भेजने वाले का नाम याद नहीं आ रहा था. जब उन्होंने Zia Chat का इस्तेमाल किया तो सिस्टम ने तुरंत 3 से 4 सही विकल्प ढूंढकर उनके सामने रख दिए. इसके अलावा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डेटा ढूंढना और उसका चार्ट बनाकर स्लाइड में डालना भी अब इस AI की मदद से सेकंडों का काम बन गया है.
कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि डेटा सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. Zia Chat केवल उसी डेटा को एक्सेस करेगा जिसकी परमिशन यूजर को मिली हुई है. साथ ही, कोई भी नया काम या बदलाव करने से पहले यह AI यूजर से कन्फर्मेशन लेगा. सबसे अच्छी बात यह है कि Zoho आपके डेटा का इस्तेमाल अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बिल्कुल नहीं करेगा. इसके अलावा बिजनेस अपनी पसंद के हिसाब से कमर्शियल AI, ओपन-सोर्स AI या खुद Zoho के AI मॉडल को चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.
आजकल सबसे बड़ा डर यही है कि AI आने के बाद इंसानों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी. इस सवाल पर श्रीधर वेम्बू ने बेहद सकारात्मक रुख अपनाया. उन्होंने साफ किया कि AI एजेंट्स कर्मचारियों को काम से निकालने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए बनाए गए हैं. उन्होंने अपनी ही कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि Zoho में वे भारी मात्रा में सपोर्ट एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी सपोर्ट कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया है बल्कि कंपनी और नई भर्तियां कर रही है.
Zia Chat के अलावा Zoho ने 7 अलग-अलग सेक्टर्स के लिए खास इंडस्ट्री-स्पेसिफिक (Vertical SaaS) सॉल्यूशंस भी पेश किए हैं. इनमें रीटेल, ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थकेयर, एजुकेशन, रियल एस्टेट और रेस्तरां शामिल हैं. ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंस के लिए लोन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म, हेल्थकेयर के लिए क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन और एजुकेशन सेक्टर के लिए एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर लाए गए हैं.
Zoho का मुख्य लक्ष्य हर छोटे-बड़े बिजनेस को प्रीमियम क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आसान और वाजिब दामों पर उपलब्ध कराना है. श्रीधर वेम्बू ने कहा कि वे सॉफ्टवेयर का "मास कस्टमाइजेशन" करना चाहते हैं ताकि हर सेक्टर के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से डीप वर्टिकल सॉफ्टवेयर उसी मास-मार्केट प्राइस पर खरीद सकें जिस पर आम सॉफ्टवेयर मिलते हैं. इससे हर बिजनेस को अपने नियमों और प्रोसेस के हिसाब से AI का पूरा फायदा उठाने का मौका मिलेगा.