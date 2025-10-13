Advertisement
Zoho के हवाले हुआ 12 लाख सरकारी कर्मचारियों का डेटा, प्राइवेसी पर किया जा रहा ज्यादा फोकस

स्वदेशी कंपनी Zoho की धूम इस समय पूरे देशभर में सुनाई दे रही है. वहीं, सरकार भी इसे खूब बढ़ावा दे रही है. ऐसे में अब खबर आई है कि 12 लाख सरकारी कर्मचारियों ने भी अपना ईमेल ट्रांजिशन कर लिया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:12 PM IST
स्वदेशी कंपनी Zoho को लेकर लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है. जबसे पीएम नरेंद्र मोदी ने कंपनी की बनाई चैटिंग ऐप Arattai को अपनाने की अपील की है, तभी से Zoho भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. भारत सरकार भी इसे काफी बढ़ावा दे रही है. ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों के ईमेल सिस्टम में भी एक बड़ा बदलाव नजर आया है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के कर्मचारियों सहित करीब 12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ईमेल अकाउंट Zoho Corporation के तैयार किए गए प्लेटफॉर्म पर ट्रांजिशन हो गए हैं.

आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रही भारत सरकार
भारत सरकार देश को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसी दिशा में कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें मंत्रालय ने अपने अधिकारियों से Zoho Suite सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की अपील की थी. सरकार का मकसद स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है, ताकि सुरक्षित घरेलू इकोसिस्टम तैयार हो सके.

Zoho Suite ने ली पुराने टूल्स की जगह
अब Zoho Suite ऐसे ओपन सोर्स टूल्स की जगह लेने लगा है, जिन्हें ऑफिशियल कामों के इस्तेमाल के लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता. इसके अलावा सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी कई तरह के फैसले लिए जा रहे हैं. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीरता से काम किया गया है. इसके लिए NIC और CERT-In जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर सभी तकनीकी पहलुओं की जांच की गई है. डेटा को सुरक्षित रखने के लिए Software Quality Systems (SQS) के जरिए वक्त-वक्त पर ऑडिट भी किए जाएंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि संवेदनशील सरकारी जानकारी की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं.

पूर्व IAS अधिकारी ने की सराहना
पूर्व IAS अधिकारी के.बी.एस. सिद्धू ने इस पहल की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि डेटा सुरक्षा को लेकर कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिए. उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसमें कोई भी सेंध न लगा सके. सिद्धू ने खासतौर पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और भारत में मौजूद डेटा सेंटर्स की स्वतंत्र जांच की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसी भी तरह के साइबर हमले से बचाव सुनिश्चित किया जा सके.

ZOHO को सौंपी गई जिम्मेदारी
1976 में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया NIC (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) लंबे वक्त तक सरकारी ईमेल सिस्टम को संभालता रहा, लेकिन अब ये जिम्मेदारी Zoho को सौंप दी गई है, जिसे 2023 में ही 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था. हालांकि, सरकारी ईमेल एड्रेस में अभी भी वही पुराने डोमेन, nic.in और gov.in का इस्तेमाल होता रहेगा. Zoho अब इस सिस्टम को टेक्निकली मैनेज करेगा.

प्राइवेसी पर दिया खास ध्यान
Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने 10 अक्टूबर को अपनी मैसेजिंग ऐप Arattai को लेकर लोगों की प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं पर बात की थी. उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी का काम करने का तरीका पूरी तरह भरोसे पर टिका है और यूजर्स के डेटा का किसी भी तरह से मार्केटिंग या विज्ञापन के लिए गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता. उन्होंने यह भी बताया कि ऐप में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसी सुरक्षा तकनीक लागू की जा रही है, जिससे बातचीत पूरी तरह सुरक्षित रहे और कोई तीसरा व्यक्ति उसे एक्सेस न कर पाए.

केंद्रीय मंत्रियों ने दी थी जानकारी
गौरतलब है कि हाल ही में कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने बताया कि वे अपने प्राइवेट ईमेल अकाउंट अब Zoho प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करेंगे. हालांकि, अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज से जुड़े ईमेल अब भी पुराने NIC डोमेन यानी nic.in और gov.in के जरिए ही किए जाएंगे.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

