Arattai की तरह Zoho Notebook का जलवा, ऐप है या जादू? इतने जबरदस्त फीचर्स कि पेन-पेपर हो जाएंगे आउटडेटेड

Zoho Notebook App: Zoho का Notebook ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. Arattai के बाद यह ऐप आपके नोट लिखने के तरीके को बिलकुल बदल देगा. अपने विचार, लेक्चर, मीटिंग नोट्स, क्लास वर्क और To-Do लिस्ट को आप अब डिजिटल और स्मार्ट तरीके से आसानी से मैनेज कर सकते हैं. बेहतरीन फीचर्स के साथ जोहो नोट्स ऐप स्टूडेंट्स, डेली लाइफ के काम और प्रोफेशनल्स के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है. इसे इस्तेमाल करने के बाद आप पेपर-पेन को हमेशा के लिए भूल जाएंगे.

Zoho Notebook की खासियत

Zoho नोट्बुक का खास फीचर है कि इसमें यूजर्स को की तरह के नोट टेम्पलोट्स पहले से मौजूद है. आप इसके जरिए मीटिंग नोट्स, टू-डू लिस्ट, डायरी, जर्नल या क्लास नोट्स आदि ये सब मिनटों में बना सकते हैं. इसमें पहले से फॉर्मेटिंग और सेक्शन डिजाइन किए गए है. इसकी मदद से आप तुरंत अपने काम के हिसाब से नोट्स बना सकते हैं. जोहो नोट्स में कस्टमाइजेशन की सुविधा भी मिलती है. यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है.

टू-डू लिस्ट फीचर का फायदा

अपने सभी जरूरी कामों को पूरा करने के लिए To-Do लिस्ट फीचर का यूज कर सकते हैं. आप किसी भी नोट के अंदर डायरेक्ट टास्क एड कर सकते हैं, उसकी डेडलाइन सेट कर सकते हैं और जरूरी कामों के लिए प्रायोरिटी मार्क भी कर सकते हैं. प्रोफेशनल या रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यह फीचर आपके हर काम को ट्रैक करने का स्मार्ट साथी है.

हैंडराइटिंग और ड्रॉइंग सपोर्ट

सिर्फ टाइपिंग ही नहीं Zoho Notebook आपको हैंडराइटिंग और ड्रॉइंग का भी ऑप्शन देता है. आप अपनी उंगली या स्टाइलस से आसानी से नोट्स लिख सकते हैं. डायग्राम बनाना और जरूरी पॉइंट्स को हाइलाइट भी कर सकते हैं. Zoho Notes पर किसी को कुछ समझाने के लिए ड्रॉ करके भी बता सकते हैं. आपकी डिजिटल हैंडराइटिंग हमेशा सेफ रहेगी और इसे कभी भी एडिट कर सकते हैं.

Zoho Notebook क्लाउड में सेव

जोहो नोट्बुक पर आपके सभी नोट्स क्लाउड में सुरक्षित रहते हैं. यूजर्स कभी भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं. चाहे मोबाइल हो टैबलेट या फिर कंप्यूटर आप अपनी सुविधा के मुताबिक अपने नोट्स ओपन कर सकते हैं. साथ ही अपडेट कर सकते हैं और जहां से छोड़ा था वहीं से दोबारा काम शुरू कर सकते हैं.

टेक्स्ट के साथ मीडिया अटैच करें

आप Zoho Notebook में इमेज के साथ-साथ ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स भी आसानी से अटैच कर सकते हैं. मीटिंग के नोट्स से लेकर क्लास के लेक्चर तक ऑडियो रिकॉर्ड कर अटैच कर सकते हैं. इसके कारण आपकी सारी जरूरी जानकारी चाहे वह लेक्चर हो या प्रोफेशनल डेटा हमेशा आपके साथ उपलब्ध रहेगी. जोहो नोट्बुक स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक 'ऑल-इन-वन' सोल्यूशन है.