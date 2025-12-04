कॉलेज छोड़कर जॉब शुरू करें स्टूडेंट्स... Zoho के Sridhar Vembu ने क्यों कही ये बात? माता-पिता को दी ये सलाह

Trending Photos
Zoho के फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेंबू ने अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में चल रहे एक बड़े और विवादित ट्रेंड का खुलकर समर्थन किया है. यह ट्रेंड है- हाई स्कूल पास छात्र कॉलेज में एडमिशन लिए बिना सीधे नौकरी शुरू कर रहे हैं. वेंबू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसे “गहरी सांस्कृतिक बदलाव” बताया और कहा कि भारतीय पैरेंट्स और स्टूडेंट्स को इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है. वेंबू ने कहा कि अब अमेरिका में कई स्मार्ट छात्र कॉलेज का बोझ नहीं उठाते, बल्कि सीधे काम शुरू कर देते हैं, और कई प्रोग्रेसिव कंपनियां भी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं. उन्होंने इस ट्रेंड को असली “युवा शक्ति” बताया, क्योंकि इससे युवा बिना भारी स्टूडेंट लोन लिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं.
भारतीय पैरेंट्स को कॉलेज-एट-एनी-कॉस्ट सोच बदलने की सलाह
वेंबू ने अपनी पोस्ट में साफ संदेश दिया कि भारतीय अभिभावकों को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत के मिडिल क्लास में कॉलेज डिग्री को ही सफलता की पहचान माना जाता है, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा और तनाव क्यों न झेलना पड़े. लेकिन अब अमेरिका में जो बदलाव आ रहा है, वह भारत के लिए भी एक बड़ा संकेत है.
Palantir का प्रयोग: हाई स्कूल के 22 छात्रों को सीधे नौकरी
वेंबू का यह बयान Palantir कंपनी की नई भर्ती प्रक्रिया के बाद आया. Palantir ने अपनी Meritocracy Fellowship में हाई स्कूल के छात्रों से 500 से ज्यादा आवेदन लिए और 22 छात्रों को चुन लिया- वह भी बिना किसी कॉलेज डिग्री की आवश्यकता के. कंपनी ने साफ मेसेज दिया: “कर्ज छोड़ो, ब्रेनवॉशिंग छोड़ो.” कुछ चुने हुए छात्रों ने Ivy League कॉलेजों का एडमिशन छोड़ दिया, जबकि एक छात्र ने सरकारी फंडेड स्कॉलरशिप तक को मना कर दिया. इन छात्रों ने चार महीने की पेड इंटर्नशिप में Palantir के साथ नेशनल सिक्योरिटी और तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर काम किया. उत्कृष्ट काम करने वाले कुछ युवाओं को सीधे फुल-टाइम नौकरी के इंटरव्यू मिले, जिससे कॉलेज की जरूरत पूरी तरह खत्म हो गई.
Palantir CEO की आलोचना: कॉलेज अब बेकार
Palantir के CEO Alex Karp कॉलेज सिस्टम के सख्त आलोचक हैं. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय अब मेरिट की जगह अव्यवस्था और उग्र विचारों के केंद्र बन गए हैं. वे मानते हैं कि Palantir में काम करना किसी एलिट कॉलेज की डिग्री से ज्यादा मूल्यवान है.
Zoho में भी डिग्री की जरूरत खत्म
वेंबू ने सिर्फ बात नहीं कही, बल्कि इसे अपनी कंपनी में लागू भी किया है. उन्होंने बताया कि Zoho में किसी भी जॉब के लिए कॉलेज डिग्री जरूरी नहीं है. अगर कोई मैनेजर डिग्री की शर्त डालता है, तो HR उससे यह शर्त हटाने के लिए कहता है. वेंबू ने बताया कि Tenkasi में वह एक तकनीकी टीम के साथ काम करते हैं जिसकी औसत उम्र सिर्फ 19 साल है. उन्होंने कहा कि इन युवाओं की ऊर्जा और सीखने की क्षमता इतनी मजबूत है कि उन्हें खुद भी उनके साथ तालमेल बैठाने में मेहनत करनी पड़ती है.
अमेरिका में कॉलेज की उपयोगिता पर सवाल, कर्ज बढ़ा बोझ
वेंबू का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में भी कॉलेज डिग्री की कीमत पर सवाल उठ रहे हैं. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 70% अमेरिकियों का मानना है कि उच्च शिक्षा गलत दिशा में जा रही है. 55% का कहना है कि कॉलेज छात्रों को अच्छी नौकरी के लिए ठीक से तैयार नहीं कर पा रहे. दूसरी तरफ, Gen Z छात्रों पर कर्ज का औसत बोझ 94,000 डॉलर से भी अधिक है, जबकि 58% ग्रेजुएट्स को स्थिर नौकरी पाने में मुश्किल होती है.
भारत के लिए चेतावनी
वेंबू ने कहा कि यह ट्रेंड भविष्य में संस्कृति और राजनीति तक को बदल देगा. उन्होंने दोहराया कि भारतीय पैरेंट्स, छात्र और कंपनियां इस बदलाव पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में डिग्री से ज्यादा कौशल और अनुभव मायने रखेंगे.