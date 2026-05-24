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'वापस वतन लौट आओ...' ट्रंप के फैसले पर भड़के Zoho के बॉस, भारतीय टेक प्रोफेशनल्स से की भावुक अपील! जानिए वजह

Trump New Visa Rules 2026: अमेरिका में ग्रीन कार्ड का सपना देख रहे लाखों भारतीयों और H-1B वीजा धारकों को ट्रंप सरकार से बड़ा झटका लगा है. नए और कड़े नियमों के अनुसार, अब ग्रीन कार्ड की लंबी प्रक्रिया के दौरान विदेशी नागरिकों को अमेरिका छोड़ने और अपने वतन लौटकर इंतजार करने का फरमान सुनाया गया है. इस फैसले पर भारत की दिग्गज टेक कंपनी Zoho के बॉस श्रीधर वेम्बू ने इसे अपमानजनक बताया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 24, 2026, 09:26 AM IST
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'वापस वतन लौट आओ...' ट्रंप के फैसले पर भड़के Zoho के बॉस, भारतीय टेक प्रोफेशनल्स से की भावुक अपील! जानिए वजह

H1B Visa Green Card: अमेरिका में रहकर नौकरी करने वाले भारतीयों को ट्रंप सरकार से बड़ा झटका लगा है. अमेरिका में रहने वाले भारतीय, जो ग्रीन कार्ड का सपना देख रहे थे, खासकर H-1B वीजा धारकों को ट्रंप सरकार ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है. अमेरिकी सरकार ने वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में एक नया और कड़ा नियम जोड़ दिया है. इस नए नियम के अनुसार, अब जो भी विदेशी नागरिक अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसे पूरी प्रक्रिया के दौरान अमेरिका में रहने की इजाजत नहीं होगी. उसे अपने देश वापस जाना होगा, वहीं से अप्लाई करना होगा और प्रोसेस पूरा होने का इंतजार करना होगा.

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी DHS के इस फैसले पर भारत की दिग्गज टेक कंपनी जोहो के फाउंडर और सीईओ श्रीधर वेम्बू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारतीय टेक प्रोफेशनल्स से तुरंत भारत वापस लौटने की अपील की है.

आत्मसम्मान सबसे ऊपर- श्रीधर वेम्बू 

DHS के पोस्ट को शेयर करते हुए श्रीधर वेम्बू ने लिखा कि अमेरिका में वीजा पर रह रहे भारतीयों से मेरी एक बार फिर अपील है कृपया अपने वतन वापस आ जाएं. वेम्बू ने इस नए नियम को भारतीयों के लिए अपमानजनक बताया. उन्होंने आगे लिखा कि भले ही आपको लगे कि यह एक बड़ी कठिनाई और त्याग है, लेकिन आपका आत्मसम्मान ही आपका रास्ता तय करना चाहिए. आइए मिलकर भारत को गौरवान्वित करें.

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यह पहली बार नहीं है जब वेम्बू ने ऐसा कहा है. पिछले महीने भी उन्होंने कहा था कि भारत माता को आपके टैलेंट की जरूरत है और अमेरिकी टेक लीडरशिप के एक्सपीरियंस से भारत के युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए.

क्यों बढ़ा है H-1B वीजा वालों का ब्लड प्रेशर?

H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ग्रीन कार्ड बहुत ही जरूरी होता है. यह कार्ड उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और बिना किसी कंपनी के दबाव के नौकरी बदलने की आजादी देता है. अभी तक नियम यह था कि लोग अमेरिका में रहकर ही ग्रीन कार्ड की प्रोसेस पूरी कर लेते थे.

लेकिन नए नियम के बाद उन्हें नौकरी छोड़कर या ब्रेक लेकर भारत आना होगा. वहीं भारत के लिए ग्रीन कार्ड का बैकलाग यानी इंतजार करने का समय सालों लंबा है, ऐसे में भारत लौटकर इंतजार करना किसी भी टेक एक्सपर्ट के लिए करियर खत्म होने जैसा भी हो सकता है.

दिग्गज बोले AI में पिछड़ जाएगा अमेरिका

इस फैसले की आलोचना सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी में भी हो रही है.

रीड हॉफमैन जो LinkedIn के को-फाउंडर हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब AI रिसर्चर्स और छात्रों को काम बीच में छोड़कर सालों लंबे बैकलाग का इंतजार करने के लिए देश से बाहर जाना होगा? यह अमेरिकी बिजनेस और टेक्नोलॉजी के लिए नुकसानदायक है.

(ये भी पढ़ेंः AI की चमक-दमक देख जमकर की लोगों की छंटनी! बाद में खर्चा देख उड़ गए होश)

ट्रंप सरकार का क्या है तर्क?

वहीं ट्रंप सरकार और अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस फैसले का बचाव किया है. अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस नीति से लोग वीजा पीरियड खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से अमेरिका में नहीं टिक पाएंगे. सरकार के अनुसार यह कदम प्रवासियों को नियमों का कमियों उठाने से रोकेगा और अमेरिकी कानून को सही तरीके से लागू करेगा.

(ये भी पढ़ेंः WhatsApp ने बदल दिया फोटो-वीडियो भेजने का तरीका! अब चैट बंद किए बिना होगी फाइल शेयर)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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Trump new visa rules 2026H1B visa green cardZoho Sridhar Vembu

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