Advertisement
trendingNow12945965
Hindi Newsटेक

अब TV से भी भेज सकेंगे मैसेज! इस देसी App ने मचा डाला धमाल, अब WhatsApp से पूछेगा- क्यों हिला डाला न?

Arattai App New Feature: Arattai App के यूजर्स को बड़ा सरप्राइज मिल गया है! Zoho का यह स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लगातार अपने इनोवेटिव फीचर्स की वजह से चर्चा में बना हुआ है. WhatsApp को कड़ी टक्कर देने वाला Arattai अब ऐसा फीचर लेकर आया है, जो किसी और चैटिंग ऐप में मौजूद नहीं है. कंपनी ने यूजर्स को Android TV पर भी चैटिंग की सुविधा दे दी है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

Arattai App New Feature: Zoho का मैसेजिंग ऐप Arattai लगातार अपने फीचर्स के दमपर लोगों को अपना दीवाना बना रहा है. मैसेजिंग ऐप WhatsApp को टक्कर देने वाला यह स्वदेशी ऐप का एक और एडवांस फीचर्स सामने आ रहा है. कंपनी का ऐसा फीचर चर्चा का विषय बना हुआ है जो फिलहाल किसी और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं है. यहां तक कि WhatsApp पर भी नहीं है.  Arattai का यह फीचर की सहायता से यूजर्स Android TV पर भी चैटिंग का मजा ले सकेंगे.

Zoho का मैसेजिंग ऐप Arattai अमेरिका के नए वीजा नियमों और केंद्रीय मंत्री के द्वारा सोशल मीडिया पर इसका सपोर्ट चर्चा में ला दिया. इसके बाद यह ऐप इतना तेजी से पॉपुलर हुआ कि यह Play Store पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप में शामिल हो गया. इस ऐप में टेक्स्टिंग, कॉलिंग, फाइल शेयरिंग और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. लेकिन इसका  Android TV फीचर  WhatsApp के पास भी नहीं है. Arattai मैसेजिंग ऐप का एक अलग ऐप Android TV के लिए मौजूद है, जिसे आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं.

WhatsApp को भी पीछे छोड़ देता है Arattai का यह फीचर

Add Zee News as a Preferred Source

Arattai और WhatsApp दोनों के फीचर्स काफी मिलते जुलते हैं. यही कारण है कि इसे WhatsApp को टक्कर देने वाला ऐप बताया जा रहा है.लेकिन Arattai को खास बनाता है इसका Android TV सपोर्ट. यूजर्स Android TV पर अपने Arattai अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और स्मार्ट टीवी पर सीधे चैटिंग का मजा ले सकते हैं. इसके साथ ही Windows, macOS और Linux सहित 5 डिवाइसों के लिए मल्टी-डिवाइस सपोर्ट के साथ-साथ यह फ्लेक्सिबिलिटी, Arattai को व्हाट्सएप की तुलना में ज्यादा वर्सटाइल बनाता है, जो अभी स्मार्ट टीवी पर भी उपलब्ध नहीं है.

ये भी पढ़ेंः बदल जाएगा Instagram चलाने का तरीका! खोलते ही दिखेंगे Reels, मैसेज की जगह भी बदलेगी

यही नहीं इस ऐप पर यूजर्स को नॉर्मल और ग्रुप कॉल करने का ऑप्शन मिल रहा है. जिससे यूजर्स के लिए बड़ी स्क्रीन पर दूसरों से जुड़ना आसान हो जाता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Zoho अपनी प्राइवेसी-फर्स्ट पॉलिसी पर जोर देते कहा है कि चैट ट्रांजिट के दौरान एन्क्रिप्टेड होती हैं और यूजर डेटा न तो ऐड कंपनियों को दिया जाता है और न ही किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाता है. ऐप का हल्का डिजाइन कम मेमोरी वाले स्मार्टफोन और 2G/3G नेटवर्क पर भी स्मूथली चल सकता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बिना किसी परेशानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर अब बिना नंबर सेव किए भी लगेगी कॉल, आया फोन जैसा 'डायलर' फीचर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

ArattaiArattai Android TV ChattingWhatsapp

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;