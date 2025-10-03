अब TV से भी भेज सकेंगे मैसेज! इस देसी App ने मचा डाला धमाल, अब WhatsApp से पूछेगा- क्यों हिला डाला न?

Arattai App New Feature: Zoho का मैसेजिंग ऐप Arattai लगातार अपने फीचर्स के दमपर लोगों को अपना दीवाना बना रहा है. मैसेजिंग ऐप WhatsApp को टक्कर देने वाला यह स्वदेशी ऐप का एक और एडवांस फीचर्स सामने आ रहा है. कंपनी का ऐसा फीचर चर्चा का विषय बना हुआ है जो फिलहाल किसी और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं है. यहां तक कि WhatsApp पर भी नहीं है. Arattai का यह फीचर की सहायता से यूजर्स Android TV पर भी चैटिंग का मजा ले सकेंगे.

Zoho का मैसेजिंग ऐप Arattai अमेरिका के नए वीजा नियमों और केंद्रीय मंत्री के द्वारा सोशल मीडिया पर इसका सपोर्ट चर्चा में ला दिया. इसके बाद यह ऐप इतना तेजी से पॉपुलर हुआ कि यह Play Store पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप में शामिल हो गया. इस ऐप में टेक्स्टिंग, कॉलिंग, फाइल शेयरिंग और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. लेकिन इसका Android TV फीचर WhatsApp के पास भी नहीं है. Arattai मैसेजिंग ऐप का एक अलग ऐप Android TV के लिए मौजूद है, जिसे आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं.

WhatsApp को भी पीछे छोड़ देता है Arattai का यह फीचर

Add Zee News as a Preferred Source

Arattai और WhatsApp दोनों के फीचर्स काफी मिलते जुलते हैं. यही कारण है कि इसे WhatsApp को टक्कर देने वाला ऐप बताया जा रहा है.लेकिन Arattai को खास बनाता है इसका Android TV सपोर्ट. यूजर्स Android TV पर अपने Arattai अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और स्मार्ट टीवी पर सीधे चैटिंग का मजा ले सकते हैं. इसके साथ ही Windows, macOS और Linux सहित 5 डिवाइसों के लिए मल्टी-डिवाइस सपोर्ट के साथ-साथ यह फ्लेक्सिबिलिटी, Arattai को व्हाट्सएप की तुलना में ज्यादा वर्सटाइल बनाता है, जो अभी स्मार्ट टीवी पर भी उपलब्ध नहीं है.

ये भी पढ़ेंः बदल जाएगा Instagram चलाने का तरीका! खोलते ही दिखेंगे Reels, मैसेज की जगह भी बदलेगी

यही नहीं इस ऐप पर यूजर्स को नॉर्मल और ग्रुप कॉल करने का ऑप्शन मिल रहा है. जिससे यूजर्स के लिए बड़ी स्क्रीन पर दूसरों से जुड़ना आसान हो जाता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Zoho अपनी प्राइवेसी-फर्स्ट पॉलिसी पर जोर देते कहा है कि चैट ट्रांजिट के दौरान एन्क्रिप्टेड होती हैं और यूजर डेटा न तो ऐड कंपनियों को दिया जाता है और न ही किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाता है. ऐप का हल्का डिजाइन कम मेमोरी वाले स्मार्टफोन और 2G/3G नेटवर्क पर भी स्मूथली चल सकता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बिना किसी परेशानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर अब बिना नंबर सेव किए भी लगेगी कॉल, आया फोन जैसा 'डायलर' फीचर