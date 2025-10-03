Advertisement
Google Chrome को भी आया पसीना! भारत का ये ब्राउजर सबको पछाड़कर बना नंबर 1

Zoho Ulaa Beats Chrome: भारतीय कंपनी Zoho का Ulaa ब्राउजर अब चर्चा का विषय बन गया है. यह ऐप गूगल क्रोम को पीछे छोड़ते हुए सीधे प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर की टॉप लिस्ट में पहुंचा है. कपनी ने इसे प्राइवेसी फर्स्ट ब्राउजर बताया है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:21 PM IST
Zoho Ulaa Browser: भारतीय कंपनी Zoho ने एक बार फिर तहलका मचाया है. कंपनी का वेब ब्राउजर Ulaa सीधे Apple App Store चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया है. जबकि गूगल क्रोम दूसरे नंबर पर था. इसकी खास बात यह है कि इस ऐप को 'प्राइवेसी-फर्स्ट' ब्राउजर बताया जा रहा है, यानी आपकी पर्सनल जानकारी सुरक्षित रहेगी. Zoho का Arattai ऐप जिसे श्रीधर वेम्बु ने बनाया है, पहले ही व्हाट्सऐप को जबरदस्त चुनौती दे चुका है और अब ये ऐप क्रेम को टक्कर दे रहा है. जोहो का उद्देश्य Google Chrome, Apple Safari और Microsoft Edge जैसी दिग्गज कंपनियों को करारा जवाब देना है. आइए जानते हैं इसके खास फीचर्स.

यह भी पढ़ें: Samsung ने मचाया तहलका, 10,000 से भी कम में लॉन्च किए दो जबरदस्त फोन, फीचर्स देखकर कहेंगे 'और क्या चाहिए'!

अब पर्सनल ब्राउजिंग आसान

Zoho के Ulaa ब्राउजर में एक खास बिल्ट इन स्क्रीन कैप्चर टूल शामिल है.  इसमें यूजर चाहें तो पूरे वेबपेज या उसके कोई हिस्सा का आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. साथ ही स्क्रीनशॉट पर टेक्स्ट, तीर या शेप्स भी एड सकते हैं. Ulaa ब्राउजर ज्यादातर Chrome एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है. जिससे यूजर्स को अपने पसंदीदा ऐड-ऑन के साथ ब्राउजिंग को पर्सनल और कस्टमाइज करने की सुविधा मिलती है.

Ulaa का एड ब्लॉकर
जोहो के Ulaa ब्राउजर का एक बड़ा फीचर बिल्ट-इन एड ब्लॉकर है. यह पॉप-अप, फिंगरप्रिंटिंग, गुमराह करने वाले विज्ञापन, मैलवेयर और ट्रैकर्स को डेटा स्टोर करने से ब्लॉक करता है. इसके जरिए बिना किसी रुकावट और सेफ्ली इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं. Zoho का दावा है कि यह थर्ड-पार्टी एक्सटेंशन पर डिपेंड हुए बिना सेफ ब्राउजिंग बनाना है.

Ulaa Sync से आसान ब्राउजिंग
जोहो का Ulaa ब्राउजर Android, iOS, Windows, macOS और Linux सभी प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से काम कर सकता है. इसमें Ulaa Sync नाम से एक स्पेशल फीचर दिया गया है, जो बुकमार्क, सेव किए पासवर्ड ब्राउजिंग हिस्ट्री और बाकी सेटिंग्स को दूसरे डिवाइस पर सिंक कर सकते हैं. इसके लिए Zoho अकाउंट से लॉगिन करना होता है.

Ulaa में मिलता है स्मार्ट ग्रुपिंग फीचर
कई टैब को मैनेज करने के लिए Ulaa में Tabs Manager का फीचर मिलता है. ये फीचर जरूरी पेज को पिन करने, सेव करने और रोकने की फैसिलिटी देता है. ऐप में एक स्मार्ट ग्रुपिंग फीचर भी शामिल है. यह फीचर ओपन टैब को खुद ही ग्रुप में शेयर कर देता है. जिसकी मदद से सही पेज ढूंढना और आसान हो जाता है. यह ऐप आपके डिवाइस पर मेमोरी का यूज भी कम कर सकता है.

यह भी पढ़ें: नंबर की जरूरत खत्म! WhatsApp का नया फीचर बदल देगा चैटिंग का तरीका, जानिए क्या होगा खास

Zoho के Ulaa में मिलता है पासवर्ड मैनेजर

Zoho के Ulaa ब्राउजर में इन-बिल्ट पासवर्ड मैनेजर है. यह लॉगिन डिटेल्स को सेव, ऑटो-फिल और एडिट करने को ऑप्शन देता है. इसमें Bookmarks Manager भी दिया गया है. जिससे यूजर्स अपनी पसंदीदा वेबसाइटों को आसानी से एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और मैनेज कर सकते हैं. ये सारे फीचर्स ब्राउजर में मौजूद है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

Zoho Ulaa BrowserGoogle Chrome

