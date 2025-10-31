Advertisement
Arattai में मिलेगा WhatsApp जैसा सिक्योरिटी फीचर, अब कोई नहीं पढ़ सकेगा आपके चैट्स, खुद श्रीधर वेम्बू ने किया कंफर्म

Arattai अब जल्द ही एक बड़ा फीचर लॉन्च करने जा रहा है – एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption). कंपनी के संस्थापक श्रीधर वेम्बू (Sridhar Vembu) ने पुष्टि की है कि यह फीचर अब फाइनल टेस्टिंग फेज में है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:57 AM IST
Arattai में मिलेगा WhatsApp जैसा सिक्योरिटी फीचर, अब कोई नहीं पढ़ सकेगा आपके चैट्स, खुद श्रीधर वेम्बू ने किया कंफर्म

भारतीय टेक कंपनी Zoho का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Arattai अब जल्द ही एक बड़ा फीचर लॉन्च करने जा रहा है – एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption). कंपनी के संस्थापक श्रीधर वेम्बू (Sridhar Vembu) ने पुष्टि की है कि यह फीचर अब फाइनल टेस्टिंग फेज में है और बहुत जल्द सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा. इस नए अपडेट के आने के बाद Arattai ऐप भारत में WhatsApp का मजबूत देसी विकल्प बन जाएगा, जिससे यूजर्स को अपने मैसेज और डेटा की प्राइवेसी को लेकर और अधिक भरोसा मिलेगा.

फाउंडर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
इस अपडेट की जानकारी खुद श्रीधर वेम्बू ने X (पहले ट्विटर) पर एक यूजर के सवाल के जवाब में दी. उन्होंने लिखा, “Yes, going through testing right now. We are doing multiple rounds of QA to be sure.” उनके इस बयान के बाद भारतीय यूजर्स में उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि लंबे समय से Arattai में मजबूत सिक्योरिटी फीचर की मांग की जा रही थी.

क्यों जरूरी है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) एक ऐसी तकनीक है जिसमें सिर्फ संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उस संदेश को पढ़ सकता है. यहां तक कि ऐप का सर्वर या कंपनी भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकती. फिलहाल, यह सुविधा WhatsApp और Signal जैसे ऐप्स में डिफॉल्ट रूप से मौजूद है. Arattai में अभी तक यह एन्क्रिप्शन सिर्फ वॉयस और वीडियो कॉल्स तक सीमित था, लेकिन अब टेक्स्ट मैसेजेस पर भी लागू किया जाएगा. यह कदम भारतीय यूजर्स के लिए बेहद अहम है क्योंकि देश में डेटा प्रोटेक्शन और सर्विलांस को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं. कई यूजर्स लोकल ऐप्स को अपनाना चाहते हैं, लेकिन एन्क्रिप्शन की कमी के कारण अभी भी वे WhatsApp पर निर्भर हैं.

Arattai में जल्द जुड़ सकता है Zoho Pay फीचर
Arattai में सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि कंपनी इसे एक मल्टी-यूज टूल में बदलने की तैयारी में है. कंपनी जल्द ही ऐप में Zoho Pay (जो UPI-बेस्ड पेमेंट सिस्टम है) को जोड़ने जा रही है. इसके बाद यूजर्स सीधे Arattai ऐप से ही पैसे भेज और प्राप्त कर सकेंगे, बिलकुल वैसे ही जैसे WhatsApp Pay में किया जाता है. इससे Arattai एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो चैटिंग और डिजिटल पेमेंट दोनों की सुविधा एक साथ देगा.

“हम देसी हैं, और लंबे समय के लिए आए हैं” – श्रीधर वेम्बू
Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने पहले भी यह कहा है कि भारत को विदेशी प्लेटफॉर्म्स जैसे WhatsApp पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए. उनका कहना है कि जब किसी विदेशी कंपनी का देश की डिजिटल बातचीत पर इतना कंट्रोल होता है, तो यह राजनीतिक या सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है.

उन्होंने कहा, “We are in this for the long haul. We won’t give up.” उनकी इस सोच से साफ है कि Zoho भारत में लंबी रेस की तैयारी कर रहा है और Arattai को एक स्थायी भारतीय मैसेजिंग ऐप के रूप में विकसित करना चाहता है.

Arattai की ग्रोथ जारी
Arattai फिलहाल भारत में Google Play Store के कम्युनिकेशन कैटेगरी में 7वें स्थान पर है, जबकि WhatsApp अभी भी टॉप 3 में शामिल है. हालांकि, जैसे-जैसे Arattai में नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में यह ऐप भारतीय यूजर्स के बीच और लोकप्रिय होगा.

