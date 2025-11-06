Zohran Mamdani की अनोखी Love Story! डेटिंग ऐप पर देखते ही हुआ प्यार, पूरी कहानी पढ़कर आ जाएगा मजा

न्यूयॉर्क सिटी ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि Zohran Mamdani अब शहर के नए मेयर बन गए हैं. उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह पद संभाला है. वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं, साथ ही पहले भारतीय-अमेरिकन मेयर भी हैं. यही नहीं, वे पिछले 100 सालों में सबसे युवा मेयर बने हैं. जोहरन ममदानी सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं- क्योंकि वे पहले ऐसे मेयर हैं जिन्होंने अपनी पत्नी रमा दुवाजी से एक डेटिंग ऐप (Hinge) पर मुलाकात की थी.

डेटिंग ऐप से शुरू हुआ रिश्ता, बना जिंदगी का सफर

जोहरन ममदानी ने खुद बताया था कि उन्होंने अपनी पत्नी से मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर की थी. यह खुलासा उन्होंने “The Bulwark” पॉडकास्ट में किया था. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा- “डेटिंग ऐप्स में अब भी उम्मीद बाकी है.” Time Magazine की रिपोर्ट के मुताबिक, ममदानी और दुवाजी की मुलाकात उस समय हुई थी जब वे राजनीति में बहुत बड़े नाम नहीं थे. रमा दुवाजी, जो 27 साल की हैं, ब्रुकलिन में रहने वाली एक कलाकार हैं और शुरुआत से ही ममदानी के राजनीतिक अभियानों में सहयोग करती रही हैं.

कला से राजनीति तक: रमा दुवाजी की अहम भूमिका

रमा दुवाजी ने न सिर्फ ममदानी के व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा में भी बड़ी भूमिका निभाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने उनकी डिजिटल कैंपेनिंग, सोशल मीडिया प्लानिंग और पब्लिक इमेज को आकार देने में मदद की. उनकी कला और विजुअल डिजाइन की समझ ने ममदानी के चुनाव प्रचार को एक अलग पहचान दी- जिसमें आधुनिकता, यंग एनर्जी और सोशल मीडिया की ताकत झलकती थी.

मिलेनियल स्टाइल का चुनाव अभियान

ममदानी का चुनाव अभियान पूरी तरह “मिलेनियल टच” वाला था. उन्होंने TikTok, Instagram Reels और YouTube Shorts जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना खास अंदाज दिखाया. उन्होंने देर रात चलने वाले क्लब्स में जाकर युवाओं से मुलाकात की, New York Marathon जैसे आयोजनों में हिस्सा लिया, और सोशल मीडिया को केवल प्रचार नहीं, बल्कि मतदाताओं से संवाद का जरिया बनाया. उनकी टीम ने छोटे, मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो के जरिए युवाओं को जोड़ा, जिससे वे धीरे-धीरे एक “अंडरडॉग” से फ्रंट-रनर उम्मीदवार बन गए.

सोशल मीडिया से सत्ता तक का सफर

जोहरन ममदानी की टीम में 85,000 से अधिक वॉलंटियर्स शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए जुड़े. इस डिजिटल स्ट्रेटेजी ने उन्हें लोगों के बीच एक भरोसेमंद, युवा और जनप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया. उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि आज की राजनीति सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि स्क्रीन पर भी जीती जाती है.