ये डिवाइस है इंसानों के लिए जरूरी... Zomato फाउंडर दीपिंदर गोयल ने क्यों बताया Temple को सबसे बेस्ट? जानिए खूबियां

'ये डिवाइस है इंसानों के लिए जरूरी...' Zomato फाउंडर दीपिंदर गोयल ने क्यों बताया Temple को सबसे बेस्ट? जानिए खूबियां

Zomato के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल इसे 1 साल से खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इसकी Waitlist शुरू होने वाली है. यह डिवाइस माथे (Temple area) के पास पहनी जाती है और दिमाग में ब्लड फ्लो को सटीकता से मापती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:10 AM IST
'ये डिवाइस है इंसानों के लिए जरूरी...' Zomato फाउंडर दीपिंदर गोयल ने क्यों बताया Temple को सबसे बेस्ट? जानिए खूबियां

Zomato के फाउंडर Deepinder Goyal ने एक बार फिर टेक दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल “Temple” डिवाइस के लिए वेटलिस्ट खोलने की घोषणा की है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक मिनिमल फोटो के साथ उन्होंने इसे “अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वियरेबल” बताया. पोस्ट में एक छोटा सा सफेद डिवाइस माथे के टेंपल एरिया के पास लगा हुआ दिखता है. कैप्शन में लिखा था, “A wearable like no other. Follow @temple to know when the waitlist opens.” साथ में सिर्फ एक लाइन- “Coming soon.” इस रहस्यमयी अंदाज ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

सोशल मीडिया पर मचा हलचल
Temple डिवाइस की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा शुरू हो गई. कई यूजर्स ने इसके सिंपल और क्लीन डिजाइन की तारीफ की और इसे “टाइमलेस एवरीडे एक्सेसरी” बताया. कुछ लोगों ने इसे संभावित रूप से “लाइफ-चेंजिंग” तक कह दिया, अगर यह वाकई अपने दावे पर खरा उतरता है. कुछ यूजर्स ने इसके नाम “Temple” को आध्यात्मिक नजरिए से भी देखा. एक कमेंट में लिखा गया कि “शरीर ही मंदिर है और आत्मा ही ईश्वर है.” यानी यह डिवाइस सिर्फ टेक नहीं, बल्कि माइंड और बॉडी के कनेक्शन की ओर इशारा करता है.

 

क्या है Temple वियरेबल?
Temple डिवाइस की जड़ें Deepinder Goyal की 2025 की रिसर्च “Gravity Ageing Hypothesis” से जुड़ी हैं. इस थ्योरी के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण (gravity) धीरे-धीरे दिमाग तक पहुंचने वाले रक्त प्रवाह को कम कर देता है. इससे एजिंग प्रोसेस तेज हो सकती है. पिछले साल Goyal की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें उनके दाएं टेंपल के पास एक छोटा गोल्डन डिवाइस लगा दिखा था. बाद में उन्होंने पुष्टि की कि यह एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है, जो दिमाग में ब्लड फ्लो को मापने के लिए डिजाइन किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि वे इसे एक साल से ज्यादा समय से खुद पर इस्तेमाल कर रहे हैं.

Temple डिवाइस से क्या उम्मीद की जा सकती है?
हालांकि कंपनी की तरफ से अभी ज्यादा तकनीकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रमोशनल मैटेरियल से संकेत मिलता है कि यह डिवाइस सादगी, हेल्थ मॉनिटरिंग और ब्रेन वेलनेस पर फोकस करेगा. आज के समय में लोग फिटनेस बैंड और स्मार्टवॉच के जरिए हार्ट रेट, स्लीप और स्टेप्स ट्रैक करते हैं. Temple शायद इस ट्रेंड को एक कदम आगे ले जाकर ब्रेन हेल्थ को मॉनिटर करने की दिशा में काम करे. Deepinder Goyal का इनोवेशन ट्रैक रिकॉर्ड और हेल्थ-टेक में यह नया प्रयोग लोगों की उम्मीदें बढ़ा रहा है.

क्यों बढ़ रही है ग्लोबल दिलचस्पी?
वियरेबल टेक्नोलॉजी, बायोहैकिंग और लॉन्गेविटी रिसर्च में दुनियाभर में दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में Temple डिवाइस साइंस, पर्सनल वेलनेस और मिनिमल डिजाइन का एक अनोखा मेल बनकर सामने आया है. यह डिवाइस पर्सनल एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल हेल्थ मॉनिटरिंग के बीच की दूरी को कम कर सकता है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि Temple एक मेनस्ट्रीम प्रोडक्ट बनेगा या एक एक्सपेरिमेंटल टूल ही रहेगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

ZomatoDeepinder GoyalTemple wearable

