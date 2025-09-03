त्योहारों में जेब पर डाका! ऑनलाइन खाना हुआ पहले से महंगा, Zomato ने बढ़ाए चार्ज
त्योहारों में जेब पर डाका! ऑनलाइन खाना हुआ पहले से महंगा, Zomato ने बढ़ाए चार्ज

फेस्टिव सीजन में जहां लोग शॉपिंग और खाने-पीने का जमकर मजा लेने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं फूड डिलीवरी ऐप Zomato ने अपने प्लेटफॉर्म फी में बढ़ोत्तरी कर दी है. इससे अब ऑनलाइन खाना मंगाना पहले से महंगा हो गया है. त्योहारों के समय जब ऑर्डर्स की डिमांड सबसे ज्यादा होती है ऐसे में यह फैसला ग्राहकों के बजट पर सीधा असर डाल सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:36 AM IST
Zomato Price Hike: फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच फूड डिलीवरी ऐप Zomato ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है. अब घर बैठे स्वादिष्ट खाने का मजा पहले से महंगा हो गया, क्योंकि कंपनी ने अपने प्लैटफॉर्म फी बढ़ा दिए हैं. ऐसे में त्योहारों के दौरान जब लोग ऑनलाइन खाना मंगाने का प्लान बनाएंगे, तो उनहें ज्यादा पैसा देना होगा. ईटी रिपोर्ट के मुताबिक फूड डिलिवरी ऐप Zomato ने अपने प्लैटफॉर्म फी में 2 रुपये का इजाफा कर दिया. अब यूजर्स को जोमैटो से खाना ऑर्डर करते समय प्लैटफॉर्म फी के रूप में  10 रुपये की बजाय 12 रुपये देने होंगे. बता दें कि  Zomato ने यह बढ़ोतरी कॉम्पेटिटर स्विगी के प्लेटफॉर्म फी के बढ़ने के बाद किया है. हाल में स्विगी ने अपने प्लैटफॉर्म फी को 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये किया था. हालांकि स्विगी ने यह बढ़ोतरी ऑर्डरों में भारी बढ़ोतरी के कारण कुछ खास पिन कोड पर की है. रिपोर्ट के अनुसार डिमांड कम होने पर यह बढ़ोतरी वापस ले ली जाएगी.

कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 90% की गिरावट
अप्रैल-जून तिमाही में जोमैटो और स्विगी दोनों ने अपनी-अपनी बिजनेस यूनिट्स में लगातार निवेश किया. हालांकि जोमैटो की पैरेंट कंपनी को इस दौरान मुनाफे में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा. रिव्यू तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर लगभग 90% घटकर सिर्फ 25 करोड़ रुपये रह गया, वहीं बीते साल इसी टाइम पीरियड में यह आंकड़ा 253 करोड़ रुपये था. दिलचस्प बात यह है कि  रेवेन्यू में इस दौरान 70% की बढ़ोतरी देखने को मिली.

घाटे में स्विगी
स्विगी को इंस्टामार्ट कारोबार में भारी नुकसान झेलना पड़ा है. इस सर्विस में लगातार बढ़ते खर्च और निवेश की वजह से कंपनी का घाटा तिमाही के दौरान दोगुना होकर 1,197 करोड़ रुपये पहुंच गया. हालांकि इसी अवधि में इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 54% बढ़कर 4,961 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

जोमैटो और स्वीगी की बढ़ गई टेंशन
जोमैटो और स्विगी के लिए अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है. राइड-हेलिंग कंपनी रैपिडो ने अपना नया फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ओनली शुरू किया है, जो फिलहाल बेंगलुरु के कोरमंगला, एचएसआर और बीटीएम लेआउट जैसे इलाकों में सर्विस दे रहा है. खास बात यह है कि जहां जोमैटो और स्विगी रेस्टोरेंट से 16% से 30% तक कमीशन लेते हैं, वहीं ओनली सिर्फ 8% से 15% तक कमीशन ले रहा है. यही वजह है कि आने वाले समय में यह दोनों दिग्गज कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

ये भी पढ़ेंः TCS के बाद अब इस कंपनी में चल रही धड़ाधड़ छंटनियां! 4 हजार लोगों को निकालकर CEO बोला- AI कर लेगा सबकुछ

 

;