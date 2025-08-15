15 अगस्त पर Zomato ने निकाला धमाकेदार ऑफर! दे रहा फ्री डिलीवरी, जानिए कैसे उठाएं फायदा
15 अगस्त पर Zomato ने निकाला धमाकेदार ऑफर! दे रहा फ्री डिलीवरी, जानिए कैसे उठाएं फायदा

ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाले लोगों को इंडिपेंडेंस डे को लेकर बड़ा तोहफा मिला है. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपने कस्टमर्स के लिए फ्री डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी है. यह ऑफल लिमिटेड टाइम के लिए है. तो जल्दी ही इस ऑफर का लाभ उठाइए.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:34 AM IST
15 अगस्त पर Zomato ने निकाला धमाकेदार ऑफर! दे रहा फ्री डिलीवरी, जानिए कैसे उठाएं फायदा

 Free Food Delivery: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपने कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है. स्वतंत्रता दिवस को लेकर Zomato ने खास ऑफर लॉन्च किया है. जिसके तहत अब आप अपने पसंदीदा खाने के ऑर्डर पर बिना किसी डिलीवरी चार्ज के मंगवा सकते हैं और इस त्योहार का मजा घर बैठे ही उठा सकते हैं. जोमैटो का यह स्पेशल ऑफर त्योहार की खुशियों को बढ़ाने के लिए सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है. इससे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस फेस्टिवल के मजे को और भी बढ़ा सकते हैं.

17 अगस्त तक के लिए है ऑफर
जोमैटो का यह ऑफर  17 अगस्त तक के लिए है. इस ऑफर का लाभ जोमैटो के गोल्ड मेंबर उठा सकते हैं. इसके अलावा साथ ही अगर आप बी जोमैटो की गोल्ड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो यह मात्र  ₹1 में मिल रही है. जोमैटो की यह पहल राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो द्वारा बैंगलोर में अपनी फूड डिलीवरी सेवा ओनली लॉन्च करने के बाद आई है.  
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो ने अपने गोल्ड सब्सक्राइबर्स के लिए सीमित समय के फेस्टिव ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत 99 रुपये से ज्यादा के ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी मिलेगी, जो पहले 199 रुपये थी. स्वतंत्रता दिवस को लेकर जोमैटो के गोल्ड मेंबर 17 अगस्त के बीच इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं. 

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी बिजनेस इटरनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य मंगला ने कहा कि जोमैटो गोल्ड सदस्यों के लिए फ्री डिलीवरी के चार्ज को कम करके, हमारा लक्ष्य ऑनलाइन ऑर्डरिंग को और ज्यादा फायदेमंद बनाना है. जिससे कस्टमर्स को रोजमर्रा के खाने का आनंद लेने के साथ-साथ और भी रेस्टोरेंट खोजने के लिए बढ़ावा मिल सके.आदित्य मंगला के अनुसार यह ऑफर न केवल हमारे गोल्ड सदस्यों के लिए फायदेमंद है बल्कि साल के इस महत्वपूर्ण समय में हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए भी अच्छा है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते महीने स्विगी ने भी 99 स्टोर लॉन्च किया था, जिसमें 49 रुपये से 149 रुपये के बीच झटपट तैयार होने वाले आइटम्स और इको सेवर डिलीवरी मोड के तहत ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी की सुविधा मिल रही थी. जैसे-जैसे फ़ूड डिलीवरी की होड़ तेज हो रही है, प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपने साथ जोड़ने और उन्हें बनाए रखने के लिए आकर्षक ऑफर बढ़ता जा रहा है.

 

