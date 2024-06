फूड डिलीवरी छोड़ Zomato ने सड़क पर बना डाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा क्या किया कि CEO हो गए गदगद

Zomato: जोमैटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसका इस्तेमाल देशभर में करोड़ों लोग करते हैं. इस ऐप में लोगों को अपने शहर में स्थित कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाते है, जहां से वे घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं. फूड ऑर्डर करने के कुछ ही देर बाद कंपनी उसे लोगों के घर पर डिलीवर कर देती है. यह अपनी सर्विस के लिए जाना जाती है. लेकिन, अब Zomato एक खास वजह से चर्चा में है. जोमैटो ने मुंबई में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी ने एक ही जगह पर 4,300 से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स को ट्रेनिंग देकर "एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक उपचार सीखने का सत्र" आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है.

