Advertisement
trendingNow13023792
Hindi Newsटेक

23.5 बिलियन डॉलर का साम्राज्य: वो 'अनोखी प्रेम कहानी' जिसने बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा Video Calling App

Zoom App Story: अगर आप भी किसी कंपनी, ऑफिस में काम करते हैं या फिर कॉलेड स्टेडेंट हैं तो आपने जरूर कभी न कभी  Zoom ऐप का इस्तेमाल किया होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वीडियो कॉलिंग ऐप की शुरुआत कैसे हुई होगी. जूम के शुरूआत की कहानी शुरू होती है एक अनोखी प्रेम कहानी से. जिसे पढ़कर आप जरूर खुश हो जाएंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 30, 2025, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

23.5 बिलियन डॉलर का साम्राज्य: वो 'अनोखी प्रेम कहानी' जिसने बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा Video Calling App

Zoom App Story: वीडियो कॉलिंग की दुनिया में क्रांति लाने वाला ऐप Zoom आज दुनियाभर की कंपनियों, स्कूलों से लेकर सरकारों और करोड़ों यूजर्स की पहली पसंद है. लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस वीडियो कॉलिंग ऐप की नींव किसी बोर्डरूम मीटिंग में नहीं बल्कि एक साधारण-सी लव स्टोरी में पड़ी थी. Zoom के फाउंडर एरिक युआन की एक ऐसी कहानी जिसने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की सोच दे दी जो आज 23.5 बिलियन डॉलर का विशाल साम्राज्य बन गया है. आज के इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे एक प्रेम कहानी ने जन्म दिया दुनिया के सबसे बड़े वीडियो कॉलिंग ऐप को.

लंबी दूरी ने दिया आईडिया
कॉलेज के दिनों में चीन में पढ़ाई करते हुए एरिक युआन शैरी नाम की एक लड़की से मिले. दोनों अलग-अलग शहरों में पढ़ते थे इसलिए एक-दूसरे से मिलने के लिए एरिक को हर हफ्ते लगभग 10 घंटे की थका देने वाली ट्रेन यात्रा करनी पड़ती थी. मिलने के लिए लंबा समय जल्द ही उनके लिए मुश्किल भरा काम बनने लगा. तभी उनके मन में एक ऐसा डिजिटल समाधान बनाने का विचार आया जो दूर बैठे लोगों को भी बिल्कुल पास होने का एहसास करा सके. इसी सोच ने आगे चलकर एक बड़े आइडिया का रूप ले लिया.

सपने के लिए छोड़नी पड़ी नौकरी
कॉलेज खत्म होने के बाद भी एरिक के मन में यह सपना बना रहा. साल 1997 में उन्होंने सिलिकॉन वैली पहुंचे और WebEx में शामिल हो गए. खास बात यह है कि अमेरिका का वीजा उन्हें लगातार 8 बार नहीं मिला फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. साल 2007 में WebEx के Cisco ने अधिग्रहण कर लिया. इसके बाद एरिक Cisco में इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट बने. वहीं उन्होंने सरल और प्रभावी वीडियो कॉलिंग सिस्टम बनाने के अपने विचार शेयर किए लेकिन कई बार उन्हें मना कर दिया. जिसके चलते उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने सपने को साकार करने का रास्ता अपनाया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः Bumper Discount: iPhone 17 Pro अब ₹80,000 से भी कम में! जानिए कहां चल रही डील

दो महीने में बढ़ गई थी 418% डिमांड
साल 2011 में एरिक युआन ने Saasbee नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे बाद में Zoom Video Communications नाम से बदल दिया गया. इसका उद्देश्य वीडियो कनेक्शन को सरल बनाना था, जिससे लोग कभी भी, कहीं भी बिना किसी समस्या के वीडियो कॉल से बात कर सकें. साल 2019 में Zoom के IPO के बाद कंपनी की वैल्यू करीब 9 बिलियन डॉलर पहुंच गई जो 2017 की प्राइवेट वैल्यूएशन से करीब करीब 9 गुना ज्यादा थी. इसके बाद कोरोना संकट आने से इस ऐप का यूज बढ़ता ही गई. कोविड के दौरान इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि मात्र 2 ही महीनों में वेब कॉन्फ्रेंसिंग की डिमांड 418% बढ़ गई और Zoom हर घर, स्कूल और ऑफिस तक पहुंच गया. आज Zoom का मार्केट कैप 23.5 बिलियन डॉलर है.

ये भी पढ़ेंःअब दुबई-कतर, कनाडा से नहीं चलेगा भारतीय WhatsApp! भारत में ऑफिस वर्कर्स टेंशन में

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Zoom App StoryEric Yuan love storyZoom founder love story

Trending news

आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
russia ukraine war
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Karnataka High Court
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Cyclone Ditwa Live
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स