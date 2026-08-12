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क्या है Zoomsday? जूम के स्क्रीन-शेयरिंग में लगी सेंध! बिना क्लिक किए फोन हैकिंग का खतरा; क्या आप भी थे निशाने पर

Zoom का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स की सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने ऐप के स्क्रीन-शेयरिंग फीचर में एक बहुत ही गंभीर तकनीकी खामी का खुलासा किया है, जिससे हैकर्स किसी भी यूजर के फोन या लैपटॉप पर पूरा कब्जा जमा सकते थे.

Published: Aug 12, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:41 PM IST
क्या है Zoomsday? जूम के स्क्रीन-शेयरिंग में लगी सेंध! बिना क्लिक किए फोन हैकिंग का खतरा; क्या आप भी थे निशाने पर
Image Credit: Zoom पर साइबर अटैक का खतरा

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