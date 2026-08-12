/क्या है Zoomsday? जूम के स्क्रीन-शेयरिंग में लगी सेंध! बिना क्लिक किए फोन हैकिंग का खतरा; क्या आप भी थे निशाने पर

अगर आप भी ऑफिस की होने वाली मीटिंग या फिर ऑनलाइन क्लास के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म Zoom का इस्तेमाल करते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. जूम के करोड़ों यूजर्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने जूम के स्क्रीन-शेयरिंग फीचर में एक बड़ी गंभीर खामी का पता लगाया है, जो किसी भी यूजर के फोन या लैपटॉप को हैकर्स के हवाले कर सकती थी. सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इस जीरो-डे साइबर खतरे को Zoomsday नाम दिया है.