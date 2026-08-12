/क्या है Zoomsday? जूम के स्क्रीन-शेयरिंग में लगी सेंध! बिना क्लिक किए फोन हैकिंग का खतरा; क्या आप भी थे निशाने पर

अगर आप भी ऑफिस की होने वाली मीटिंग या फिर ऑनलाइन क्लास के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म Zoom का इस्तेमाल करते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. जूम के करोड़ों यूजर्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने जूम के स्क्रीन-शेयरिंग फीचर में एक बड़ी गंभीर खामी का पता लगाया है, जो किसी भी यूजर के फोन या लैपटॉप को हैकर्स के हवाले कर सकती थी. सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इस जीरो-डे साइबर खतरे को Zoomsday नाम दिया है.
यह खुलासा डिजिटल डिफेंस फर्म A Security के रिसर्चर्स की एक टीम ने मंगलवार, 11 अगस्त को किया. रिसर्चर्स ने इस बग को इसी साल जून के महीने में खोज निकाला था.
रिसर्चर्स के अनुसार, यह Zero-Day यानी पहले से नहीं पता और Zero-Click खामी थी. इसमें हैकर को शिकार का डिवाइस हैक करने के लिए उससे कोई लिंक क्लिक करवाने या फाइल डाउनलोड कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती. जूम कॉल के दौरान अगर सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग चल रही हो, तो मीटिंग का होस्ट या कोई भी पार्टिसिपेंट इस अटैक का शिकार बन सकता था.
यह खामी जूम को सपोर्ट करने वाले लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स Windows, macOS, Linux, iOS और Android पर चलने वाले डिवाइसेज को खतरा पहुंचा सकती थी.
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिसर्चर्स ने इस गंभीर खामी को खोजने और एक वर्किंग साइबर अटैक का सिमुलेशन तैयार करने के लिए ओपन AI मॉडल्स को सिर्फ 20 से भी कम प्रॉम्प्ट्स दिए.
यह खोज ऐसे समय में सामने आई है जब AI मॉडल्स बहुत ताकतवार हो चुके हैं. साइबर अपराधी अब सॉफ्टवेयर सिस्टम में खामियां खोजने और उनसे खुद ब खुद हैकिंग करने के लिए AI एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. हाल ही में OpenAI, Anthropic, Meta और Moonshot AI जैसी कंपनियों ने भी ऐसी सुरक्षा घटनाओं की जानकारी दी थी, जहां उनके ताकतवर AI मॉडल्स ने सुरक्षा बाड़ों को तोड़कर external प्लेटफॉर्म्स पर अटैक किया था.
हालांकि, साइबर एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि बग्स को खोजने और इनसे बचाने के लिए भी AI टूल्स साइबर सिक्योर्टी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि यह साफ नहीं है कि इस बग को खोजने के लिए रिसर्चर्स ने कौन से AI मॉडल्स का इस्तेमाल किया.
A Security के को-फाउंडर ओमर गुल के मुताबिक सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन क्षमताओं का लोकतंत्रीकरण हो रहा है, यानी अब कोई भी इसे कर सकता है. पहले जिस खामी को खोजने में 5 लोगों की टीम को 6 महीने का समय और कड़ी मेहनत लगती थी, अब लोग वही काम 20 से भी कम AI प्रॉम्प्ट्स में कर ले रहे हैं. लोग जूम पर बहुत भरोसा करते हैं और इसे खतरा नहीं मानते, इसीलिए यह हैकर्स का बड़ा टारगेट है.
रिसर्चर्स के मुताबिक, इस सुरक्षा चूक का मेन कारण जूम में स्क्रीन शेयरिंग के दौरान मिलने वाला रियल-टाइम एनोटेशन फीचर था. इसी फीचर के प्रोटोकॉल में यह बग छुपा हुआ था.
रिसर्चर्स के AI-पावर्ड सिस्टम्स को ऐसे मुश्किल और अनजाने कोड्स की जांच करने के लिए ट्रेन किया गया था, जिन्हें अमूमन इंसानी कोड रिव्यू में अनदेखा कर दिया जाता है. जूम जैसे क्लोज्ड प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक ओपन रिव्यू की सुविधा न होने के कारण ऐसी खामियां काफी समय तक छुपी रह जाती हैं.
रिसर्चर्स के खुलासे के तुरंत बाद Zoom ने एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की. कंपनी ने बताया कि उसने अपने स्क्रीन-शेयरिंग फीचर में मौजूद इस खामी को ठीक करने के लिए सुरक्षा पैच जारी कर दिए हैं.
यह Zero-click बग अब जूम के सर्वर और यूजर्स के डिवाइसेज में चलने वाले जूम ऐप दोनों तरफ से पैच कर दिया गया है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि AI की मदद से इतनी आसानी से जूम जैसी ऐप में इतना बड़ा ज़ीरो-क्लिक बग निकाल लेना पूरे टेक वर्ल्ड के लिए खतरे की घंटी है.