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Hindi Newsटेकदेखते रह गए Elon Musk और खेल कर गए Altman! आ गया GPT-5.5, जो इंसानों की तरह सोचकर करेगा आपके सारे काम

देखते रह गए Elon Musk और खेल कर गए Altman! आ गया GPT-5.5, जो इंसानों की तरह सोचकर करेगा आपके सारे काम

OpenAI ने अपना नया मॉडल GPT-5.5 लॉन्च किया है, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा समझदार और तेज है. यह एक 'सुपर ऐप' की तरह काम करेगा, जो कोडिंग, गणित सुलझाने और वैज्ञानिकों की मदद करने जैसे मुश्किल काम भी पल भर में कर देगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:19 AM IST
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OpenAI ने अपना नया मॉडल GPT-5.5 लॉन्च कर दिया है.
OpenAI ने अपना नया मॉडल GPT-5.5 लॉन्च कर दिया है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा अपडेट सामने आया है. OpenAI ने अपना नया मॉडल GPT-5.5 लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी अब तक का सबसे स्मार्ट और आसान इस्तेमाल वाला AI बता रही है. कंपनी के को-फाउंडर Greg Brockman के मुताबिक, यह नया मॉडल कई मामलों में बेहतर है और OpenAI को उसके “AI सुपर ऐप” के विजन के और करीब ले जाता है.

ज्यादा स्मार्ट और तेज AI अनुभव

GPT-5.5 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पहले के मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा तेज और समझदार तरीके से काम करे. Brockman ने बताया कि यह मॉडल कम संसाधनों (tokens) में बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम है, जिससे यूजर्स को ज्यादा एफिशिएंट अनुभव मिलता है. उन्होंने इसे “भविष्य की कंप्यूटिंग” की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में और भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे.

AI ‘सुपर ऐप’ की ओर बढ़ता कदम

OpenAI लंबे समय से एक ऐसे “सुपर ऐप” पर काम कर रहा है, जिसमें कई AI टूल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलें. Sam Altman और Greg Brockman पहले भी इस आइडिया पर बात कर चुके हैं. इस सुपर ऐप में ChatGPT, Codex और AI ब्राउजर जैसे टूल्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे यूजर्स को एक ही जगह पर कई सुविधाएं मिलें. दिलचस्प बात यह है कि यह कॉन्सेप्ट सिर्फ OpenAI तक सीमित नहीं है. Elon Musk भी अपने प्लेटफॉर्म X (Twitter) को एक “सुपर ऐप” बनाने की बात कर चुके हैं.

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तेजी से आ रहे हैं नए AI मॉडल

OpenAI लगातार नए मॉडल्स लॉन्च कर रहा है. पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने तेजी से अपडेट्स दिए हैं, जिससे साफ है कि AI सेक्टर में प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो चुकी है. कंपनी के चीफ साइंटिस्ट Jakub Pachocki के अनुसार, आने वाले समय में AI में और भी तेज सुधार देखने को मिलेंगे. उनका मानना है कि अभी जो प्रगति दिख रही है, वह आने वाले बड़े बदलावों की सिर्फ शुरुआत है.

रिसर्च और बिजनेस में बड़ा असर

GPT-5.5 को कई अलग-अलग क्षेत्रों में उपयोगी बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसमें कोडिंग, नॉलेज वर्क, मैथ्स और साइंटिफिक रिसर्च जैसे क्षेत्र शामिल हैं. OpenAI का दावा है कि यह मॉडल अपने पिछले वर्जन और प्रतिस्पर्धी कंपनियों जैसे Google और Anthropic के मॉडल्स (जैसे Gemini और Claude) से बेहतर प्रदर्शन करता है. कंपनी के रिसर्च प्रमुख Mark Chen के अनुसार, यह मॉडल कंप्यूटर से जुड़े कामों को बेहतर तरीके से समझ सकता है और वैज्ञानिक रिसर्च में भी मदद कर सकता है. यहां तक कि यह दवा खोज (drug discovery) जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो सकता है.

साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी पर फोकस

AI के बढ़ते उपयोग के साथ सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है. OpenAI का कहना है कि GPT-5.5 को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मजबूत रणनीति अपनाई गई है. कंपनी की टेक्निकल टीम की सदस्य Mia Glaese ने बताया कि यह मॉडल डिजिटल सुरक्षा (cyber defense) के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

किन यूजर्स को मिलेगा GPT-5.5

GPT-5.5 को अब धीरे-धीरे यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. यह मॉडल ChatGPT के Plus, Pro, Business और Enterprise यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. वहीं, इसका एडवांस वर्जन GPT-5.5 Pro खासतौर पर Pro, Business और Enterprise यूजर्स को मिलेगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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