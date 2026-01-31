Advertisement
trendingNow13092537
Hindi Newsटेकपूरी टीम के बराबर सिर्फ 1 एम्पलाई! Meta के CEO जुकरबर्ग के इस बयान ने उड़ाई टेक जगत की नींद, क्या फिर होगी बड़ी छंटनी?

पूरी टीम के बराबर सिर्फ 1 एम्पलाई! Meta के CEO जुकरबर्ग के इस बयान ने उड़ाई टेक जगत की नींद, क्या फिर होगी बड़ी छंटनी?

Mark Zuckerberg AI Statement: AI ने टेक जगत की तस्वीर तेजी से बदलनी शुरू कर दिया है. जिस काम के लिए पहले पूरी टीम की जरूरत होती थी वही काम अब कुछ ही लोगों या एक अकेले कर्मचारी से हो रहा है. इसी बदलते दौर के बीच Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग का एक बयान सामने आया है जिसने दुनियाभर के टेक कर्मचारियों की चिंता में डाल दिया है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 31, 2026, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूरी टीम के बराबर सिर्फ 1 एम्पलाई! Meta के CEO जुकरबर्ग के इस बयान ने उड़ाई टेक जगत की नींद, क्या फिर होगी बड़ी छंटनी?

Mark Zuckerberg AI Statement: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में छंटनी का दौर शुरू हो गया है. इसी बीच दिग्गज टेक कंपनी Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने चौंकाने और डराने वाला बयान दे दिया है. एआई की शक्ति को लेकर जुकरबर्ग ने साफ कर दिया है कि मेटा के अंदर अब वन-मैन आर्मी का दौर शुरू हो चुका है और इसका क्रेडिट जाता है एडवांस AI टूल्स को. जहां एक तरफ मेटा AI पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अकेला इंसान पूरी टीम के बराबर वाले फॉर्मूले ने हजारों कर्मचारियों की नौकरी मानों खतरे में डाल दी है. आखिर क्या है जुकरबर्ग का 2026 वाला मास्टरप्लान और क्या सच में अब इंसानों की जगह सिर्फ मशीनी कोड काम करेंगे? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं विस्तार से...

CEO मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में कंपनी की अर्निंग कॉल के दौरान AI को लेकर ऐसी बात कह दी जिसने पूरी टेक दुनिया को ही हैरत में डाल दिया. मार्क ने कहा कि अब AI की मदद से एक अकेला टैलेंटेड व्यक्ति वह काम कर सकता है जिसके लिए पहले पूरी टीम की जरूरत होती थी. जुकरबर्ग के अनुसार मेटा के अंदर नए AI टूल्स इंजीनियरों की स्पीड और काम करने की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा दे रहे हैं. अब इंजीनियर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट को कम लोगों के साथ संभाल पा रहे है. इसके साथ ही जुकरबर्ग ने यह भी साफ किया कि उनकी प्राथमिकता ऐसे टैलेंटेड लोगों को Meta में लाने की है जो AI की ताकत का पूरा इस्तेमाल करना जानते हों.

मेटा कर रहा है AI पर भारी निवेश 
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेटा इस साल AI पर अपना बजट लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ाने की प्लानिंग में है. कंपनी ने दावा किया है कि 2025 में प्रति इंजीनियर प्रोडक्टिविटी में बड़ा उछाल देखा गया जिसमें एजेंटिक कोडिंग की बड़ी भूमिका रही. इस टेक्नोलॉजी में AI सिर्फ सुझाव नहीं देता बल्कि कोड लिखने और मैनेज करने में एक्टिव सहायता करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कर्मचारियों की होगी छंटनी?
AI से छोटे टीम स्ट्रक्चर की बात सामने आते ही कंपनी में छंटनी का डर बढ़ गया है. हालांकि राहत की बात यह है कि मेटा की CFO सुसान ली ने इन चिंताओं को कम करने की कोशिश की. सुसान के अनुसार कंपनी अभी भी कई बड़े क्षेत्रों जैसे मोनेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन, कंप्लायंस और Superintelligence Labs में नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही है. सुसान ली के अनुसार दिसबंर तिमाही के आखिरी तक Meta में कर्मचारियों की संख्या बीते साल के मुकाबल लगभग 6 प्रतिशत ज्यादा थी. साथ ही उन्होंने बताया कि स्किल्ड टैलेंट के लिए मुकाबला अभी भी तेज है.

ये भी पढे़ंः Google का 'अलादीन वाला चिराग'! लॉन्च हुआ Project Genie; अब AI करेगा आपके सारे काम

टेक इंडस्ट्री में फैल रहा यही ट्रेंड
बता दे कि मेटा सिर्फ अकेली कंपनी नहीं है जो इस दिशा में आगे बढ़ रही है. Google, Amazon और Microsoft जैसी दिग्गज कंपनियां भी मैनेजमेंट लेयर कम कर रही हैं. Google के CEO सुंदर पिचाई ने भी कहा था कि कंपनी ने मैनेजर और VP लेवल की पोस्ट्स में 10 प्रतिशत तक कटौती की है. वहीं Amazon ने हाल ही में 16,000 कॉरपोरेट नौकरियों में कटौती का पैसला किया है. Google और Microsoft यह भी स्वीकार कर चुके हैं कि उनका लगभग 30 प्रतिशत कोड अब AI लिख रहा है.
 
क्या Meta में होगी छंटनी?
फिलहाल राहत की बात यह है कि Meta ने अभी किसी नई छंटनी का संकेत नहीं दिया है. लेकिन जुकरबर्ग के बयान यह साफ दिखाते हैं कि भविष्य में कम लोगों से ज्यादा काम लेने का दौर आने वाला है. टेक इंडस्ट्री में यह बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है.

ये भी पढे़ंः आखिर क्या है Clawdbot? वो AI असिस्टेंट जिसके पीछे टेक वर्ल्ड हुआ 'दीवाना' जानें क्यो

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Mark Zuckerberg AI statementMeta layoffs 2026

Trending news

ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!