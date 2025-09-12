सरकार से लगा झटका तो Zupee में शुरू हुआ छंटनी का दौर! 30% कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, जानिए आगे क्या है प्लान
सरकार से लगा झटका तो Zupee में शुरू हुआ छंटनी का दौर! 30% कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, जानिए आगे क्या है प्लान

Online Gaming Ban Impact: हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल के लागू होने के बाद से रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाई गई है. इससे Zupee जैसी कई कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. कंपनी ने अपने बिजनेस और कर्मचारियों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:00 AM IST
सरकार से लगा झटका तो Zupee में शुरू हुआ छंटनी का दौर! 30% कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, जानिए आगे क्या है प्लान

Zupee Layoffs Announced: पिछले महीने भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया है. इस फैसले से गेमिंग कंपनियों की स्थिति डगमगा गई है. इसी वजह से बड़ी गेमिंग कंपनी Zupee ने अपने 30% कर्मचारियों की छटनी की है. कंपनी का कहना है कि वह अपने बिजनेस मॉडल को बदलते हुए संस्कृति से जुड़े गेम्स और शॉर्ट वीडियो कंटेंट लाने की योजना बन रही है. आइए जानते हैं इस मामले में विस्तार से...

नए कानून में 3 साल की सजा व जुर्माना का प्रावधान

पिछले महीने अगस्त में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद में पारित किया गया. इसेक लागू होते ही देशभर में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाया गया. इस नए कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग में दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.  

एक मीडियो रिपोर्ट के मुताबिक, Zupee का कहना है कि नए नियमों का पालन करने के लिए उसे अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की आवश्यकता थी. हालांकि कंपनी ने छटनी में आए वर्कर्स को रिलीफ पैकेज भी देने की घोषणा की है. जिसमें कर्मचारियों को नोटिस पीरियड और आर्थिक मदद देने की जानकारी भी दी है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन गेमिंग पर बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाने को एक बेहद जरूरी कदम बताया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से आत्महत्या और कर्ज से जुड़े मामले सामने आए है और ऑनलाइन गेमिंग एक्ट एक अहम निर्णय है. मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. बड़ी संख्या में लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ा रहा है और कई लोगों ने इसकी वजह से आत्महत्या भी की है. नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण कई परिवार बर्बाद हुए है.

ऑनलाइन मनी गेमिंग बैन के खिलाफ कंपनियों की याचिका

ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन को चुनौती देने के लिए इस क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने याचिका दायर की है. अब इन सभी याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट में की जाएगी. इस  हफ्ते की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट ने कई हाई कोर्ट्स में नए कानून के विरूध दाखिल याचिकाओं को मिलकार उसके पास ट्रांसफर करने के लिए केंद्र सरकार की अपील को मंजूरी दी थी. ये याचिकाएं दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में दायर की गई थी. 

;