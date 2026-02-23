Pinay Gold Medalist MMS Full Video Link देखते ही लालच में न आएं! क्लिक करते ही फैल जाएगा जहर

Pinay Gold Medalist scam: अगर आपने सोशल मीडिया पर “Pinay Gold Medalist Watch Full Video” जैसा कोई पोस्ट देखा है, तो तुरंत रुक जाइए. यह कोई स्पोर्ट्स स्कैंडल नहीं, बल्कि एक बड़ा साइबर स्कैम है. जिस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है - Zyan Cabrera. वह कोई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हैं. वह एक फिलिपिनो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, जो डांस और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाती हैं. ना कोई गोल्ड मेडल, ना कोई लीक वीडियो. यह सब 2026 विंटर ओलंपिक्स के नाम पर लोगों को फंसाने की ट्रिक है.

यह स्कैम काम कैसे करता है?

इस पूरे फ्रॉड के पीछे एक टेक्निक है, जिसे SEO Poisoning कहा जाता है. इसमें साइबर अपराधी ट्रेंडिंग कीवर्ड जैसे “Gold Medalist”, “Winter Olympics 2026” या किसी वायरल क्रिएटर का नाम इस्तेमाल करते हैं. इससे उनका फेक लिंक सर्च रिजल्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में असली कंटेंट के साथ दिखने लगता है. जब तक प्लेटफॉर्म एक पोस्ट हटाता है, तब तक दर्जनों नए लिंक फैल चुके होते हैं.

क्लिक करते ही क्या होता है?

मान लीजिए आप जिज्ञासा में आकर उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं. पहले आपको एक फेक वीडियो पेज पर भेजा जाता है, जो Google Drive या किसी वीडियो साइट जैसा दिखता है. वहां एक नकली प्ले बटन होता है. जैसे ही आप क्लिक करते हैं, पेज बार-बार रीलोड होता है और इसी दौरान आपका IP एड्रेस और डिवाइस की जानकारी चोरी हो जाती है. इसके बाद आपको अलग-अलग वेबसाइट पर घुमाया जाता है, जहां आपकी लोकेशन, ब्राउजर, डिवाइस मॉडल और इंटरनेट डिटेल्स इकट्ठी की जाती हैं. फिर आपसे कहा जाता है कि वीडियो अनलॉक करने के लिए Facebook से लॉगिन करें या कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करें. यही असली जाल है. अगर आपने अनुमति दे दी, तो आपके फोन या लैपटॉप में मालवेयर, ट्रोजन या कीलॉगर इंस्टॉल हो सकता है, जो आपके पासवर्ड तक रिकॉर्ड कर सकता है.

चोरी हुआ डेटा जाता कहां है?

कई लोग सोचते हैं कि “IP एड्रेस से क्या होगा?” लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है. आपका IP, ऑनलाइन आदतें और टाइमिंग डार्क वेब पर बेचे जाते हैं. जब इस डेटा को पुराने लीक ईमेल या पासवर्ड के साथ जोड़ा जाता है, तो हैकर्स पर्सनलाइज्ड फिशिंग मैसेज बनाते हैं. ऐसे मैसेज आपको असली लगते हैं, क्योंकि उनमें वही सर्विस का नाम होता है जो आप सच में इस्तेमाल करते हैं. खराब से खराब स्थिति में, आपका बैंकिंग डेटा चोरी हो सकता है, डिवाइस रैनसमवेयर से लॉक हो सकता है या आपका इंटरनेट ट्रैफिक हैकर्स के सर्वर से होकर गुजर सकता है.

किन-किन चीजों का खतरा?

इस तरह के MMS वायरल वीडियो लिंक पर क्लिक करने से आपका IP एड्रेस चोरी हो सकता है, डिवाइस फिंगरप्रिंट सेव हो सकता है, सोशल मीडिया लॉगिन चुराए जा सकते हैं और आपके घर के WiFi से जुड़े दूसरे डिवाइस भी खतरे में आ सकते हैं. एक बार अगर ब्राउजर नोटिफिकेशन की परमिशन दे दी, तो लगातार स्पैम पॉप-अप आ सकते हैं.

खुद को कैसे बचाएं?

सबसे जरूरी बात- “Pinay Gold Medalist Full Video” जैसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. किसी भी थर्ड पार्टी साइट से Facebook या अन्य अकाउंट से लॉगिन न करें. अगर गलती से क्लिक हो गया है, तो तुरंत फुल मालवेयर स्कैन चलाएं और अपने बैंकिंग व सोशल मीडिया पासवर्ड बदल दें. अगर डिवाइस में गड़बड़ी महसूस हो, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट करें और अपने मोबाइल कैरियर या IT सपोर्ट से संपर्क करें. याद रखें, इंटरनेट पर हर वायरल चीज सच नहीं होती. कभी-कभी एक क्लिक आपकी प्राइवेसी और पैसे दोनों पर भारी पड़ सकता है.