Anupamaa Spoiler Alert: 'अनुज' ने तोड़ा 'अनुपमा' का दिल! पत्नी को छोड़ इस दूसरी हसीना संग आए नजर, फोटो देख फैंस हुए खुश

Anupamaa Heartbroken Anuj Maya Spotted Together: अनुपमा एक टॉप रेटेड सीरियल है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं. इस शो में अनुपमा के स्ट्रगल और उसे वो किस तरह सॉल्व करती हैं, यह देखे में लोग बहुत उत्सुक रहते हैं. शो में अनुपमा और अनुज की केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया जाता है. हर साल में अनुज और अनुपमा को एक साथ देखा गया है और दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट भी हैं. अगर आप भी अनुज-अनुपमा की जोड़ी के फैन हैं तो आपको एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है; वैसा ही झटका जो अनुपमा को लगा है. अनुज ने अनुपमा का दिल तोड़ दिया है, अनुपमा ने उन्हें किसी और हसीना के साथ देखा है! तस्वीरें देखकर MaAn फैंस भी अनुज की साइड ले रहे हैं और उनके लिए खुश हो रहे हैं...

पत्नी को छोड़ इस हसीना संग नजर आए अनुज

आपको बता दें कि लेटेस्ट एपिसोड और स्पॉइलर के हिसाब से अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई है! अनुपमा ने हाल ही में अपने पति अनुज को एक गाड़ी में देखा. अनु हैरान इसलिए हो रही थीं क्योंकि गाड़ी में अनुज अकेले नहीं थे, उनके साथ एक लड़की थी. अनुपमा को छोड़ अनुज कपाड़िया अपनी बेटी छोटी अनु की असली मां, माया के साथ गाड़ी में नजर आए और यह नजारा देखकर अनुपमा दंग रह गईं.

#Anupamaa ws enjoying dada-dadi moment whn Ak ws in serious treatment phase,she shud also feel hw it luks whn ur partnr is involvd in some1,as Ak is alwys of Anu,bt dis track gonna b interesting,pls dont sy tht Anu hd 25yr of abuse,becoz indirectly she ignored Ak,she deservs this https://t.co/4IWgzf80U7 pic.twitter.com/gEfqx7cmbS

— Surili Singh (@singh_surili) February 8, 2023