BB 16: बिग बॉस के घर में इस कंटेस्टेंट ने Salman Khan को बताया 'भगवान', Archana Gautam बोलीं- मेरे पैर से बात करो...

Bigg Boss 16 New Updates: बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16 New Episode) के लेटेस्ट एपिसोड में इस हफ्ते के लिए नॉमिनेशन्स की प्रक्रिया हुई. नॉमिनेशन्स के दौरान हर बार की तरह कुछ कंटेस्टेंट भिड़ंते हुए नजर आए. सुम्बुल तौकीर (Sumbul Touqeer) प्रियंका चौधरी (Priyanka Choudhary) के बीच भी जमकर तू-तू, मैं-मैं हुई. तीन कैप्टन बनने के बाद से बिग बॉस के घर में हर दिन जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. इसी बीच बिग बॉस (Bigg Boss Live) लाइव स्ट्रीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कंटेस्टेंट शो के होस्ट और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को 'भगवान' बता रहा है.

बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट ने सलमान खान को बताया 'भगवान'

बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) के वायरल वीडियो में नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान हुई बहसबाजी को लेकर प्रियंका चौधरी (Priyanka Choudhary), शिव ठाकरे (Shiv Thakare) और एमसी स्टैन (MC Stan) एक साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं. जहां प्रियंका (Priyanka Choudhary) कहती दिख रही हैं, 'ऐसा तो यह हर टास्क में करते हैं, अग्रेसिव...लास्ट टाइम भी गालियां दी थीं इन्होंने, लास्ट टाइम भी इश्यू हुए थे.' तभी एमसी स्टैन प्रियंका को बीच में टोकते हुए कहते हैं, 'सलमान (Salman Khan) भाई ने भी गाली दी थी, तब बोलो ना कुछ बीच में.' प्रियंका चौधरी तभी कहती हैं, 'सलमान सर को कुछ नहीं बोल सकती, सलमान सर भगवान हैं.'

एमसी स्टैन (MC Stan Bigg Boss), प्रियंका से कहते हैं फिर साजिद सर कौन हैं. प्रियंका (Priyanka Choudhary Bigg Boss) इसपर कहती हैं, 'जो हैं देखेंगे, कंटेस्टेंट हैं मेरे लिए.' एमसी स्टैन इसपर कहते हैं, 'सलमान भाई भगवान हैं, इंसान हैं सलमान भाई, पादरी की तरह बातें मत करो, डायलॉग मत मारो.'

the funniest moment in today's episode was mc stan dragging salman khan to defend sajid what does this guy think of himself lmao#BiggBoss16 pic.twitter.com/6XZs8bud1V

— (@_alizehx) December 13, 2022