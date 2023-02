Bigg Boss 16 Winner: MC Stan ने कभी सड़कों पर गुजारी रातें, ऐसी चमकी किस्मत पहले बनाए करोड़ों फैंस फिर हथियाई बिग बॉस ट्रॉफी

Bigg Boss 16 Winner MC Stan Real Name: बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16 Winner) की ट्रॉफी एमसी स्टैन (MC Stan) ने अपने नाम कर ली है. बिग बॉस 16 की ट्रॉफी किसके नाम होती है, यह जानने के लिए शो के फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे,लेकिन अब विनर के नाम दुनिया के सामने आ गया है. एमसी स्टैन (MC Stan Songs) की पॉपुलैरिटी और उनके फैंस ने आखिरकार उन्हें सलमान खान (Salman Khan) के शो का विनर बना ही दिया है. लेकिन लाखों-करोड़ों लोगों में मशहूर एमसी स्टैन (MC Stan Life Story) कभी सड़कों पर रातें गुजाकर अपनी लाइफ को इस मुकाम तक लाए हैं. आइए यहां जानते हैं मोस्ट पॉपुलर रैपर के बारे में दिलचस्प बातें...

MC Stan का असली नाम क्या है?

बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन (MC Stan Real Name) का असली नाम अल्ताफ शेख है. एमसी पुणे के रहने वाले हैं, स्टैन (MC Stan Education) बचपन में पढ़ाई में कमजोर लेकिन म्यूजिक में हमेशा से जोरदार रहे हैं. एमसी स्टैन (MC Stan First Song) ने 12 साल की उम्र से ही स्टेज परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी, उन्होंने कव्वाली गाने से अपने करियर और लाइफ को को पंख दिए. एमसी स्टैन (MC Stan Songs Viral) ने अपने गानों के जरिए अपनी जिंदगी के बारे में लोगों को बताई है, यही उनके फैंस को पसंद आता है. अल्ताफ को एमसी स्टैन (MC Stan Most Popular Song) बनाने के पीछे उनकी रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड सॉन्ग अस्तगफिरुल्लाह का हाथ रहा है, इस गाने में स्टैन ने अपनी जिंदगी को पूरा उतार दिया.

एमसी स्टैन (MC Stan Instagram) के पहले गाने को इतने पॉपुलैरिटी मिली जिसने इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. बता दें, एमसी स्टैन बिग बॉस में आने से पहले कोई छोटी-मोटी हस्ती नहीं रहे हैं. एमसी को इंडिया का Tupac भी कहा जाता है. एमसी स्टैन (MC Stan Real Name in Music) ने हिप-हॉप की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है, केवल 23 की उम्र में एमसी ने करोड़ों की कीमाई की है. रिपोर्ट्स की मानें तो एमसी (MC Stan Net Worth) की नेटवर्थ 50 लाख के आसपास है.

