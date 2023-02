Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: विराट ने सई से किया प्यार का इजहार, पाखी को छोड़ फिर एक होंगे 'SaiRat'?

GHKKPM Sai Virat Together Again: गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) सीरियल में कुछ नया होने जा रहा है, वो जिसका फैंस इंतजार तो बेसब्री से कर ही रहे थे लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी. इस सीरियल को काफी समय से ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि इसकी स्टोरीलाइन और किरदारों का सफर फैंस को पसंद नहीं आ रहा है. अब, शो में एक नया मोड़ आया है जिसके बारे में जानकर लोग खुशी से झूम उठे हैं. सीरियल में विराट पाखी को छोड़ सई के लिए अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं. क्या अब पाखी और विराट का रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्या विराट और सई के प्यार को एक और मौका मिलेगा, क्या फिर एक हो जाएंगे 'सैराट'? आइए सबकुछ जानते हैं...

GHKKPM में विराट ने सई से किया प्यार का इजहार

गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) सीरियल में एक नया मोड़ आ रहा है. सई और विराट शायद अब एक हो जाएंगे. बता दें कि सीरियल में, सई के साथ जितना सबकुछ बुरा हुआ है, उसके बाद अब विराट का मन बदल जाएगा. शो में अब विराट पाखी को छोड़ सई से अपने प्यार का इजहार कर रहा है, जिससे उन दोनों के फिर एक साथ होने के चांसेज बढ़ गए हैं.

Well well well...this gets interesting.. looks like Bhavani's trying to score some good karm to book her seat in heaven by reuniting Sairat #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/M6aeNnLpKa

— Saumya (@SPN_FreakSaumya) February 12, 2023