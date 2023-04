The Kapil Sharma Show: फिल्म की पूरी कास्ट को लेकर पहुंचे Salman Khan, गाया गाना और खूब मचाया धमाल

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Cast on The Kapil Sharma Show: सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ईद पर भाईजान तोहफा लेकर आ रहे हैं. वहीं फिलहाल फिल्म की पूरी स्टार कास्ट प्रमोशन में जुटी है और इसी सिलसिले में इस हफ्ते कास्ट पहुंच रही है द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) पर जहां जमकर मस्ती और धमाल मचने वाला है. इसकी एक छोटी सी झलक कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दी है.