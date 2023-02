दो बीवियों वाले यूट्यूबर अरमान मलिक पर गुस्सा हुए सिंगर Armaan Malik, बोले- ‘घिन आ रही है’

सिंगर अरमान मलिक ने किया ट्वीट

काफी समय से इस तरह की खबरें पढ़ते पढ़ते अरमान मलिक काफी परेशान हो गए लिहाजा उन्होंने इस पर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा- प्लीज उसे अरमान मलिक कहना बंद कीजिए. उसका असली नाम संदीप है. भगवान के लिए ये बहुत ज्यादा हो गया है. रोज सुबह ऐसी खबरों के साथ उठना नफरत से भरा है...मुझे घिन आ रही है.

Stop calling him Armaan Malik in the media. His real name is freakin’ Sandeep!! For gods sake enough with this misuse of my name. Hate waking up and reading articles like this.. and the news makes me even more disgusted https://t.co/8MrDZt5870

— ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) February 24, 2023