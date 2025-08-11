ये हैं भारत की सबसे रोमांच रोप राइड्स, जहां मिलेगा नेचर को नजदीकी से देखने का शानदार अनुभव!

Best Ropeway Cable Rides in India: पहाड़ों पर घूमने का तरीका अब बदल रहा है. लोग ट्रैकिंग या ड्राइविंग के बजाय रोमांच से भरपूर और नजारों से सजी रोपवे राइड्स को पसंद कर रहे हैं. यह केबल राइड्स न केवल सफर को आसान बनाती है बल्कि आसमान से नीचे फैली घाटियों और पहाड़ों का शानदार नजार भी पेश करते हैं तो चलिए आपको बताते हैं भारत के कुछ बेहतरीन रोपवे राइड्स के बारे में, जो आपको जरूर करनी चाहिए.......

दार्जिलिंग रंगीत वैली पैसेंजर केबल कार (Darjeeling Rangeet Valley Passenger Cable Car), पश्चिम बंगाल

यह भारत के सबसे पुराने रोप-वे में से एक है. दार्जिलिंग में यह रोप-वे सिंगामारी से सिंगला बाज़ार तक जाता है. यह आपको पहाड़ियों, घाटियों, चाय के बागानों, झरनों और बहती नदियों के ऊपर से ले जाता है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव है.

गुलमर्ग गोंडोला (Gulmarg Gondola), जम्मू-कश्मीर

यह भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा रोप-वे है. यह आपको गुलमर्ग की बर्फीली वादियों और देवदार के घने जंगलों के ऊपर से ले जाता है. इसकी दो स्टेप्स वाली राइड आपको 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाती है, जहां से हिमालय पर्वतमाला का अद्भुत नजारा दिखता है. सर्दियों में यहां का नजारा किसी परीलोक से कम नहीं लगता.

सोलंग वैली रोप-वे (Solang Valley Ropeway), मनाली

मनाली में स्थित यह रोप-वे साहसिक खेलों के शौकीनों के बीच काफी फेमस है. यहां आप स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्नोबोर्डिंग जैसी एक्टिविटी का आनंद भी ले सकते हैं. यह आपको बर्फ से ढकी चोटियों और हरी-भरी वादियों के बीच से ले जाता है, जो एक यादगार सफर होता है.

औली केबल कार (Auli Cable Car), उत्तराखंड

औली का रोप-वे एशिया के सबसे लंबे रोप-वे में से एक है. यह जोशीमठ से शुरू होकर औली तक जाता है और 4 किलोमीटर का सफर लगभग 20 मिनट में तय करता है. इस राइड के दौरान आप नंदा देवी और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के यादगर नजारों का आनंद ले सकते हैं.

गण हिल रोप-वे (Gun Hill Ropeway), मसूरी

मसूरी को 'पहाड़ों की रानी' के नाम से भी जाना जाता है. मसूरी का यह रोप-वे आपको मॉल रोड से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित गण हिल तक ले जाता है. यहां से आपको मसूरी शहर और हिमालय की चोटियों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है. यह रोप-वे परिवार के साथ एक शांत और सुंदर अनुभव के लिए बहुत अच्छा है.

