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Independence Day Special: 15 अगस्त पर अमृतसर में घूमें ये जगहें, इतिहास और देशभक्ति दोनों का होगा एहसास

आज 15 अगस्त पर अगर आपका ऐसी जगह घूमने का मन है, जहां वेकेशन के साथ देश की आजादी की कहानी भी करीब से महसूस हो, तो अमृतसर शानदार ऑप्शन हो सकता है. स्वर्ण मंदिर की शांति से लेकर जलियांवाला बाग की दर्दनाक यादों और अटारी-वाघा बॉर्डर के जोश तक, यहां का हर पड़ाव भारत के इतिहास और देशभक्ति से जुड़ा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 15, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:30 PM IST
Independence Day Special: 15 अगस्त पर अमृतसर में घूमें ये जगहें, इतिहास और देशभक्ति दोनों का होगा एहसास
Image Credit: अमृतसर में टूरिस्ट प्लेस! AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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