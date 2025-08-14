देशभक्ति का जज्बा दोगुना कर देंगी ये इमारतें, 15 August के दिन जरूर करें विजिट

जैसे ही 15 अगस्त आता है लोगो अंदर देशभक्ति का जज्बा और मजबूत हो जाता है. इस दिन वैसे ही सभी की छुट्टी होती है पर ये दिन होते है हमें अपने शहीदों को याद करने का होता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था. हमें अपने इतिहास को समझना चाहिए हमारा इतिहास सिर्फ किताबों तक नहीं है बल्कि दीवारों, हवाओं हर जगहों पर मिल जाएगा...कई ऐसी इमारतें हैं जो इतिहास की गवाही देती हैं और आज ही सीधे खड़ी हैं. आज हम आपको उन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताएंगे जहां आपको 15 अगस्त को जरूर जाना चाहिए.

कोणार्क सूर्य मंदिर

इस मंदिर को कला और विज्ञान का अद्भुत संगम माना जाता है. इस मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और पौराणिक कथाओं की मानें तो इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पुत्र संबा में सूर्य देवता की उपासना के लिए ही करवाया था. ऐसा माना जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में 1200 कारीगरों ने अपनी सेवाएं दीं थी. आपको जानकर हैरानी होगी की इस मंदिर की दीवारों पर लगी मूर्तियां आज के समय में भी वैसी की वैसी ही है. इस मंदिर में 12 पहिए हैं जो दिन के अलग अलग समय को बताते हैं. इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए आपको इस 15 अगस्त को जरूर जाना चाहिए.

विक्टोरिया मेमोरियल

इस इमारत का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट विलियम एमर्सन ने बनाया था और यह मेमोरियल 1921 में बनकर तैयार हो गई थी. इसे बनाने के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था. यह इमारत देखने में बिल्कुल महल जैसी लगती है और इसके अंदर आपको पेंटिंग, गैलरी और हथियार देखने को मिल जाएंगे. यह मेमोरियल गुलामी की याद दिलाता है और साथ ही ब्रिटिश दौर की भव्य कला को भी दिखाता है. यह ऐतिहासिक इमारत कला, सत्ता और इतिहास की कहानी को सुनाती है.

रानी की वाव

रानी की वाव मंदिर जैसी एक बावड़ी है और इसे रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था. यह करीब 24 मीटर गहरी है और इसमें 7 स्तर है और जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं आप पाते हैं कि आप जैसे किसी मंदिर की आत्मा में प्रवेश कर रहे हों. यहां की नक्काशी देखने लायक है आपको यहां जरूर जाना चाहिए.