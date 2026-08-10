/Historical Forts in India: 15 अगस्त पर घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग? भारत के ये 10 ऐतिहासिक किले बना देंगे ट्रिप यादगार

15 अगस्त आते ही देशभर में तिरंगे, आजादी के किस्से और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां याद आने लगती हैं. स्कूल-कॉलेज से लेकर सरकारी संस्थानों तक हर जगह आजादी का जश्न मनाया जाता है. ऐसे में अगर इस बार आप छुट्टी को थोड़ा अलग अंदाज में बिताना चाहते हैं, तो क्यों न किसी ऐसी जगह का रुख किया जाए, जहां भारत का इतिहास आज भी दीवारों और पत्थरों में दिखाई देता है.
भारत के अलग-अलग राज्यों में बने ऐतिहासिक किले सिर्फ पुराने भवन नहीं हैं. इनकी दीवारों के पीछे राजाओं की कहानियां, युद्ध, संघर्ष, संस्कृति और कई ऐतिहासिक घटनाएं छिपी हुई हैं. कुछ किले पहाड़ों पर बने हैं, तो कुछ शहरों के बीच अपनी भव्यता के साथ खड़े हैं. आइए जानते हैं 15 अगस्त के आसपास घूमने के लिए देश के 10 शानदार किलों के बारे में.
स्वतंत्रता दिवस और लाल किले का रिश्ता किसी परिचय का मोहताज नहीं है. दिल्ली का यह ऐतिहासिक किला हर साल 15 अगस्त को देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय समारोह का केंद्र बन जाता है. प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं और तिरंगा फहराते हैं. लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला मुगल दौर की शानदार वास्तुकला की झलक देता है. किले के अंदर दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास और कई ऐतिहासिक हिस्से देखे जा सकते हैं. अगर आप दिल्ली में रहते हैं और 15 अगस्त की छुट्टी में कहीं दूर नहीं जाना चाहते, तो लाल किला आपके लिए सबसे खास ऑप्शन हो सकता है.
उत्तर प्रदेश का झांसी किला आज भी रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की याद दिलाता है. 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी और रानी लक्ष्मीबाई का नाम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल हुआ. पहाड़ी पर बने इस किले की मजबूत दीवारें और पुराने दरवाजे उस दौर की याद दिलाते हैं. 15 अगस्त के मौके पर झांसी जाना उन लोगों के लिए खास हो सकता है, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन और देश के इतिहास से जुड़ी जगहों को करीब से देखना पसंद है. यहां घूमते हुए आपको किताबों में पढ़ी गई कई कहानियों का अहसास अलग तरीके से होगा.
राजस्थान के जोधपुर में ऊंची पहाड़ी पर बना मेहरानगढ़ किला शहर की पहचान माना जाता है. राव जोधा ने 15वीं सदी में इसकी नींव रखी थी. विशाल दीवारों से घिरा यह किला दूर से ही बेहद शानदार नजर आता है. किले के अंदर मोती महल, शीश महल और दूसरे ऐतिहासिक हिस्से देखने को मिलते हैं. यहां मौजूद म्यूजियम में पुराने हथियार, शाही सामान और राजघराने से जुड़ी कई चीजें भी देखी जा सकती हैं. किले से जोधपुर शहर का नजारा भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है.
मध्य प्रदेश का ग्वालियर किला देश के सबसे शानदार ऐतिहासिक किलों में गिना जाता है. ऊंची पहाड़ी पर फैले इस किले की विशाल दीवारें और खूबसूरत नक्काशी पर्यटकों का ध्यान खींचती हैं. किले का इतिहास कई सदियों पुराना है और यहां अलग-अलग दौर की वास्तुकला देखने को मिलती है. गुजरी महल और किले के दूसरे ऐतिहासिक हिस्से इस जगह को और खास बनाते हैं. अगर 15 अगस्त की छुट्टी में मध्य प्रदेश घूमने का प्लान है, तो ग्वालियर किले को ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है.
महाराष्ट्र में लोनावला के पास मौजूद लोहागढ़ किला उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें इतिहास के साथ एडवेंचर भी पसंद है. मानसून में आसपास की पहाड़ियां और हरियाली इस जगह की खूबसूरती बढ़ा देती हैं. किले तक पहुंचने के रास्ते में ट्रेकिंग का एक्सपीरियंस भी मिलता है. किले का विंचू काटा हिस्सा खास तौर पर लोगों को आकर्षित करता है. हालांकि बारिश के दौरान पहाड़ी रास्तों पर फिसलन हो सकती है, इसलिए मौसम और लोकल एडवाइजरी देखकर ही ट्रिप प्लान करना बेहतर रहेगा.
राजस्थान का जैसलमेर किला बाकी किलों से थोड़ा अलग है. पीले बलुआ पत्थरों से बना यह किला सूरज की रोशनी में सुनहरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे सोनार किला भी कहा जाता है. खास बात यह है कि यह सिर्फ देखने भर की जगह नहीं है, बल्कि इसके अंदर आज भी लोग रहते हैं. किले के आसपास की गलियां, पुराने घर और बाजार राजस्थान की पुरानी लाइफस्टाइल की झलक देते हैं. जैसलमेर ट्रिप में यह जगह जरूर शामिल की जा सकती है.
हैदराबाद का गोलकुंडा किला इतिहास और शानदार इंजीनियरिंग का अनोखा उदाहरण है. ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बने इस किले की विशाल दीवारें, दरवाजे और रास्ते इसे खास बनाते हैं. किले से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं. यहां घूमते हुए सिर्फ पुरानी इमारतें ही नहीं, बल्कि उस दौर की सोच और निर्माण तकनीक को भी समझने का मौका मिलता है. हैदराबाद घूमने वालों के लिए यह एक जरूरी स्टॉप हो सकता है.
राजस्थान के राजसमंद में मौजूद कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इसकी दीवार करीब 36 किलोमीटर लंबी बताई जाती है. पहाड़ियों के बीच बना यह किला दूर से किसी विशाल पत्थर की बस्ती जैसा दिखाई देता है. किले के अंदर कई मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं. यहां पहुंचने पर राजस्थान के राजसी दौर की भव्यता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. प्रकृति और इतिहास दोनों पसंद करने वालों के लिए यह जगह शानदार हो सकती है.
राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला राजपूत इतिहास की कई महत्वपूर्ण कहानियों से जुड़ा है. पहाड़ी पर दूर तक फैले इस किले में महल, मंदिर, पुराने प्रवेश द्वार और विजय स्तंभ जैसे कई आकर्षण मौजूद हैं. किले की हर जगह अपने साथ कोई न कोई कहानी लेकर चलती है. 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर यहां जाना सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि देश के पुराने इतिहास और संघर्षों को करीब से समझने का मौका भी हो सकता है.
हिमाचल प्रदेश में मौजूद कांगड़ा किला इतिहास और नेचर का खूबसूरत मेल है. पहाड़ों और नदियों के बीच स्थित इस किले का इतिहास काफी पुराना है. यहां से आसपास का पहाड़ी इलाका भी बेहद शानदार नजर आता है. अगर आपका प्लान 15 अगस्त की छुट्टी में हिमाचल घूमने का है और आप सिर्फ शिमला या मनाली जैसी पॉपुलर जगहों तक सीमित नहीं रहना चाहते, तो कांगड़ा को ट्रैवल प्लान में शामिल किया जा सकता है.
स्वतंत्रता दिवस के आसपास कई ऐतिहासिक जगहों पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ हो सकती है. कुछ जगहों पर सिक्योरिटी चेक भी बढ़ सकता है. इसलिए निकलने से पहले टिकट, टाइमिंग और लोकल ट्रैवल एडवाइजरी जरूर चेक कर लें. मानसून के कारण महाराष्ट्र, हिमाचल और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है. पहाड़ी इलाकों में बारिश और फिसलन को देखते हुए आरामदायक जूते पहनें. किले की दीवारों या प्रतिबंधित हिस्सों पर चढ़ने की कोशिश न करें और ऐतिहासिक जगहों को साफ रखना भी आपकी जिम्मेदारी है.
15 अगस्त सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि उन लोगों को याद करने का मौका भी है, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया. ऐसे में इस बार अगर ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो किसी ऐतिहासिक किले की यात्रा आपको सामान्य हॉलिडे से अलग अनुभव दे सकती है. इन किलों की ऊंची दीवारों, पुराने दरवाजों और सदियों पुरानी इमारतों के बीच घूमते हुए आपको भारत के इतिहास की कई परतें करीब से देखने को मिलेंगी. परिवार के साथ ऐसी ट्रिप बच्चों के लिए भी एक अलग तरह की सीख हो सकती है. इसका मतलब इस 15 अगस्त छुट्टी मनाने के साथ अगर इतिहास से भी मुलाकात हो जाए, तो ट्रिप अपने आप खास बन जाती है.