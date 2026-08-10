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Historical Forts in India: 15 अगस्त पर घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग? भारत के ये 10 ऐतिहासिक किले बना देंगे ट्रिप यादगार

15 अगस्त की छुट्टी में अगर आप सिर्फ किसी हिल स्टेशन या भीड़भाड़ वाली जगह जाने के बजाय देश का इतिहास करीब से देखना चाहते हैं, तो ये ऐतिहासिक किले आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल होने चाहिए. यहां कहीं राजपूताना शान दिखाई देगी, कहीं मुगल वास्तुकला का जलवा और कहीं आजादी की लड़ाई की कहानियां. परिवार के साथ घूमने के लिए ये जगहें इतिहास, संस्कृति और शानदार नजारों का खास कॉम्बिनेशन देती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 10, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:28 PM IST
Historical Forts in India: 15 अगस्त पर घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग? भारत के ये 10 ऐतिहासिक किले बना देंगे ट्रिप यादगार
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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