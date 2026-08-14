/15 अगस्त पर घूम आएं ये 7 शहीद स्मारक, जहां आज भी गूंजती है वीरों के बलिदान की कहानी; हर कदम पर होगा देशभक्ति का अहसास

स्वतंत्रता दिवस पर घूमने के लिए ज्यादातर लोग पहाड़, समुद्र या हिल स्टेशन चुनते हैं. लेकिन इस बार अगर आपका मन किसी ऐसी जगह जाने का है, जहां घूमने के साथ देश के इतिहास को करीब से समझने का मौका मिले, तो भारत के कई वॉर मेमोरियल बेहतरीन ऑप्शन हैं. दिल्ली से लेकर राजस्थान, लद्दाख और नागालैंड तक फैले ये स्मारक जवानों के साहस और बलिदान की कहानी कहते हैं.
इन जगहों पर सिर्फ स्मारक या पत्थर की इमारतें नहीं हैं. कहीं युद्ध की पूरी कहानी सामने आती है, तो कहीं शहीदों के नाम देखकर कुछ पल के लिए माहौल खुद-ब-खुद गंभीर हो जाता है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास स्थानों के बारे में.
दिल्ली में इंडिया गेट के पास बना नेशनल वॉर मेमोरियल देश के शहीद सैनिकों को सम्मान देने वाले सबसे खास स्मारकों में शामिल है. करीब 40 एकड़ में फैले इस परिसर में अलग-अलग घेरे बनाए गए हैं, जो अमरता, बहादुरी, बलिदान और सुरक्षा की भावना को दिखाते हैं. यहां देश की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले हजारों जवानों के नाम दर्ज हैं. यहां पहुंचकर जब इन नामों को सामने से देखा जाता है, तो देश की सुरक्षा के पीछे छिपी कुर्बानियों का एहसास और गहरा हो जाता है. स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में रहने वालों के लिए यह एक खास जगह हो सकती है.
दिल्ली का इंडिया गेट देश के सबसे पहचान वाले स्मारकों में से एक है. इसे मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था और इसका उद्घाटन 1931 में हुआ था. करीब 42 मीटर ऊंचा यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था. लंबे समय तक इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति जलती रही. साल 2022 में इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की अमर जवान ज्योति के साथ मिला दिया गया. आज भी इंडिया गेट देश की सैन्य विरासत और शहीद जवानों की याद से जुड़ा बड़ा प्रतीक है.
अगर आप ऊंचे पहाड़ों के बीच इतिहास को महसूस करना चाहते हैं, तो लद्दाख का रेजांग ला आपके लिए खास जगह हो सकती है. करीब 16 हजार फीट की ऊंचाई पर चुशुल इलाके में स्थित यह स्मारक 1962 के भारत-चीन युद्ध की याद दिलाता है. यह वही इलाका है, जहां भारतीय सैनिकों ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में चीनी सेना का सामना किया था. मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया, उसकी कहानी आज भी भारतीय सैन्य इतिहास में खास जगह रखती है. यहां का शांत और बेहद ऊंचाई वाला माहौल उस लड़ाई की मुश्किलों को महसूस कराने के लिए काफी है.
लद्दाख के द्रास में मौजूद कारगिल वॉर मेमोरियल 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनाया गया है. टोलोलिंग की पहाड़ियों और द्रास घाटी के बीच स्थित यह जगह हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है. मेमोरियल परिसर में युद्ध से जुड़ा म्यूजियम और कैप्टन मनोज पांडे गैलरी भी है. यहां आने वाले लोगों को कारगिल युद्ध की घटनाओं, जवानों के संघर्ष और ऑपरेशन विजय से जुड़ी जानकारी मिलती है. आसपास की पहाड़ियां इस जगह को और भी खास बना देती हैं.
राजस्थान के जैसलमेर इलाके में स्थित तनोट माता मंदिर का नाम 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी कहानियों के कारण काफी मशहूर है. मंदिर के पास बना विजय स्तंभ 1971 की जीत की याद दिलाता है. यह जगह उन लोगों के लिए खास हो सकती है, जो एक ही ट्रिप में धार्मिक आस्था और सैन्य इतिहास दोनों को देखना चाहते हैं. तनोट और आसपास का इलाका रेगिस्तान के बीच भारतीय सेना के संघर्ष और सीमा क्षेत्र की जिंदगी की अलग तस्वीर सामने रखता है.
नई दिल्ली का तीन मूर्ति स्मारक भी भारत के सैन्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. यहां लगी तीन घुड़सवार सैनिकों की आकृतियां मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद लांसर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं. यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद से जुड़ा है. इसकी कहानी यह भी बताती है कि भारतीय सैनिकों ने अलग-अलग दौर में देश के बाहर भी युद्धों में हिस्सा लिया और अपनी जान गंवाई. दिल्ली घूमने वालों के लिए यह जगह इतिहास को करीब से समझने का अच्छा मौका देती है.
नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित कोहिमा वॉर सिमेट्री द्वितीय विश्व युद्ध की एक बेहद अहम कहानी अपने अंदर समेटे हुए है. 1944 में हुई कोहिमा की लड़ाई में जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया यह सीढ़ीनुमा कब्रिस्तान हरियाली के बीच स्थित है. यहां मौजूद कब्रें और स्मारक युद्ध की उस भयावह कहानी को याद दिलाते हैं, जब इस इलाके में भीषण लड़ाई हुई थी. शांत वातावरण के बीच बना यह स्थान इतिहास और प्रकृति का अलग तरह का मेल दिखाता है.
स्वतंत्रता दिवस पर किसी वॉर मेमोरियल की यात्रा आम टूरिस्ट प्लेस घूमने से बिल्कुल अलग अनुभव दे सकती है. यहां पहुंचकर आपको सिर्फ एक इमारत या स्मारक नहीं दिखता, बल्कि उन लोगों की कहानी सामने आती है, जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं. इसलिए इस 15 अगस्त अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां की यात्रा आपको खूबसूरत नजारों के साथ देश के इतिहास, जवानों के साहस और उनके बलिदान से भी जोड़ देगी. आखिर आजादी का जश्न तभी पूरा है, जब उसके लिए अपनी जान देने वालों को भी याद किया जाए.