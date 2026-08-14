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15 अगस्त पर घूम आएं ये 7 शहीद स्मारक, जहां आज भी गूंजती है वीरों के बलिदान की कहानी; हर कदम पर होगा देशभक्ति का अहसास

15 अगस्त सिर्फ तिरंगा फहराने और आजादी का जश्न मनाने का दिन नहीं है. यह उन वीर जवानों को याद करने का भी मौका है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी. अगर इस स्वतंत्रता दिवस पर आप किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां इतिहास, देशभक्ति और वीरता एक साथ महसूस हो, तो देश के ये युद्ध स्मारक और सैन्य स्थल खास हो सकते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 14, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:39 PM IST
15 अगस्त पर घूम आएं ये 7 शहीद स्मारक, जहां आज भी गूंजती है वीरों के बलिदान की कहानी; हर कदम पर होगा देशभक्ति का अहसास
Image Credit: स्वतंत्रता दिवस पर घूमने की जगह! AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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