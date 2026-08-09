/15 अगस्त-रक्षाबंधन की छुट्टियां न करें बर्बाद, दिल्ली के पास घूम आएं ये खूबसूरत हिल स्टेशन; कम समय में पहुंचें

15 अगस्त का लॉन्ग वीकेंड आते ही दिल्ली-एनसीआर के लोगों का मन शहर से बाहर निकलने का करने लगता है. ऊपर से अगस्त का मानसून पहाड़ों को हरा-भरा बना देता है. ऐसे में बर्फ देखने के बजाय बादलों, बारिश और हरियाली के बीच कुछ दिन बिताने का प्लान बनाया जा सकता है.
हालांकि, मानसून में पहाड़ों पर घूमते समय थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है. तेज बारिश के दौरान लैंडस्लाइड, सड़क बंद होने और ट्रैफिक जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए ऐसी जगह चुनना बेहतर है, जहां पहुंचना आसान हो और बहुत ज्यादा ऊंचाई या मुश्किल रास्तों का सामना न करना पड़े. अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से वीकेंड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो ये पांच जगहें आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल हो सकती हैं.
उत्तराखंड का लैंसडाउन उन लोगों के लिए शानदार डेस्टिनेशन है, जिन्हें पहाड़ों में भीड़भाड़ से ज्यादा शांति पसंद है. यह एक खूबसूरत कैंटोनमेंट हिल स्टेशन है, जहां चारों तरफ चीड़ और ओक के जंगल दिखाई देते हैं. दिल्ली से करीब 260 किलोमीटर दूर लैंसडाउन रोड ट्रिप के लिए भी अच्छा ऑप्शन है. मानसून में यहां की हरियाली और बादलों से घिरी पहाड़ियां माहौल को और खूबसूरत बना देती हैं. यहां पहुंचकर टिप-इन-टॉप से पहाड़ों और घाटियों का शानदार नजारा देखा जा सकता है. वार मेमोरियल और म्यूजियम भी घूमने लायक जगहें हैं. मौसम ठीक हो, तो भीम पकोड़ा की तरफ छोटी ट्रेकिंग का प्लान भी बनाया जा सकता है.
अगर आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में ऐसी जगह है, जहां सुबह खिड़की खोलते ही बादल नजर आएं, तो चकराता आपको पसंद आ सकता है. देहरादून के पास स्थित यह हिल स्टेशन दिल्ली से करीब 330 किलोमीटर दूर है. चकराता की पहचान यहां के घने देवदार के जंगल और शांत माहौल से है. मानसून में जंगलों की हरियाली और ज्यादा गहरी नजर आती है. यहां टाइगर फॉल्स घूमने का अलग एक्सपीरियंस है, जबकि चिलमिरी टॉप से आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत व्यू मिलता है. नेचर लवर के लिए देवबन भी अच्छा ऑप्शन है. यहां नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग का मजा लिया जा सकता है. अगर आपको भीड़ से दूर रहना पसंद है, तो चकराता इस लॉन्ग वीकेंड के लिए बढ़िया जगह हो सकती है.
हिमाचल प्रदेश का कसौली दिल्ली और चंडीगढ़ वालों के बीच लंबे समय से पॉपुलर वीकेंड डेस्टिनेशन रहा है. चंडीगढ़ से करीब 60 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 290 किलोमीटर दूर होने के कारण यहां पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है. मानसून में कसौली की पहाड़ियां बादलों से ढकी रहती हैं और सड़क के दोनों तरफ हरियाली नजर आती है. यहां माल रोड पर घूमने से लेकर क्राइस्ट चर्च देखने तक कई छोटे-छोटे एक्सपीरियंस लिए जा सकते हैं. नेचर पसंद करने वालों के लिए गिल्बर्ट ट्रेल अच्छा ऑप्शन है. वहीं, मंकी पॉइंट से आसपास के इलाके का शानदार नजारा देखने को मिलता है. फैमिली हो या कपल, दोनों के लिए कसौली एक आरामदायक ट्रिप बन सकता है.
अगर आपके पास सिर्फ दो दिन हैं और ज्यादा लंबी ड्राइव नहीं करना चाहते, तो परवाणू पर विचार किया जा सकता है. हिमाचल का यह छोटा सा हिल डेस्टिनेशन चंडीगढ़ से करीब 35 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 270 किलोमीटर दूर है. मानसून में परवाणू के आसपास की पहाड़ियां हरी हो जाती हैं और मौसम भी काफी सुहावना रहता है. यहां का टिंबर ट्रेल केबल कार राइड सबसे खास एक्सपीरियंस में शामिल है. ऊपर से पहाड़ियों और जंगलों का व्यू देखने को मिलता है. जो लोग लंबी ट्रेकिंग के बजाय रिलैक्सिंग ट्रिप पसंद करते हैं, उनके लिए परवाणू अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां कम समय में पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा का मजा लिया जा सकता है.
अगर आपकी छुट्टी बहुत छोटी है और आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो हरियाणा की मोरनी हिल्स को ट्राय कर सकते हैं. इसे हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन भी कहा जाता है. चंडीगढ़ से करीब 35 किलोमीटर दूर होने के कारण यहां वीकेंड पर आसानी से पहुंचा जा सकता है. मानसून में मोरनी हिल्स का पूरा इलाका हरियाली से भर जाता है. यहां टिक्कर ताल की झीलें, जंगलों के बीच नेचर वॉक और शांत वातावरण शहर की भागदौड़ से ब्रेक लेने का मौका देते हैं. दिल्ली से करीब 270 किलोमीटर की दूरी होने के कारण यह जगह लॉन्ग वीकेंड में रोड ट्रिप के लिए भी ठीक है. खासकर उन लोगों के लिए, जो सिर्फ एक-दो दिन में वापस लौटना चाहते हैं.
पहाड़ों पर बारिश जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही सावधानी भी मांगती है. निकलने से पहले मौसम और रोड कंडीशन जरूर चेक करें. भारी बारिश की चेतावनी हो, तो ट्रिप टालना बेहतर है. गाड़ी से सफर कर रहे हैं, तो टायर, ब्रेक और वाइपर चेक कर लें. पहाड़ी रास्तों पर तेज ड्राइविंग से बचें और लैंडस्लाइड वाले इलाकों में रुककर फोटो या वीडियो बनाने से बचें. साथ में रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज और जरूरी दवाएं जरूर रखें.
15 अगस्त और रक्षाबंधन की छुट्टियां अगर आपको शहर की गर्मी और रोज की भागदौड़ से दूर ले जाना चाहती हैं, तो इन हिल स्टेशनों में से कोई एक चुना जा सकता है. लैंसडाउन और चकराता शांति पसंद करने वालों के लिए अच्छे हैं, कसौली फैमिली और कपल्स के लिए, जबकि परवाणू और मोरनी हिल्स कम समय वाली ट्रिप के लिए बेहतर हैं. बस इतना याद रखें कि मानसून में पहाड़ों की खूबसूरती का मजा तभी पूरा है, जब सफर सुरक्षित हो. मौसम का अपडेट देखकर निकलें, प्रकृति के साथ जिम्मेदारी से पेश आएं और पहाड़ों को वैसा ही साफ छोड़ें, जैसा आपने उन्हें देखा था.