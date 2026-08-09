Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ट्रैवल
  • /15 अगस्त-रक्षाबंधन की छुट्टियां न करें बर्बाद, दिल्ली के पास घूम आएं ये खूबसूरत हिल स्टेशन; कम समय में पहुंचें

15 अगस्त-रक्षाबंधन की छुट्टियां न करें बर्बाद, दिल्ली के पास घूम आएं ये खूबसूरत हिल स्टेशन; कम समय में पहुंचें

15 अगस्त और रक्षाबंधन की छुट्टियां इस बार पहाड़ों के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताने का शानदार मौका दे सकती हैं. दिल्ली-एनसीआर और चंडीगढ़ से कुछ ही घंटों की ड्राइव पर ऐसे कई हिल स्टेशन हैं, जहां मानसून में हरियाली, बादल और ठंडी हवाएं सफर का मजा बढ़ा देती हैं. अगर लंबी ट्रिप का टाइम नहीं है, तो लैंसडाउन, चकराता, कसौली, परवाणू और मोरनी हिल्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 09, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:59 PM IST
15 अगस्त-रक्षाबंधन की छुट्टियां न करें बर्बाद, दिल्ली के पास घूम आएं ये खूबसूरत हिल स्टेशन; कम समय में पहुंचें
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Explained: श्रीलंका में कैसे जीतेगा भारत? सीरीज कब्जाने के लिए करने होंगे ये 3 काम
2
3
4
5