15 अगस्त के दिन घूम डालें साउथ इंडिया की ये 5 ऐतिहासिक इमारतें, करीब से जान पाएंगे देश का इतिहास
15 अगस्त के दिन घूम डालें साउथ इंडिया की ये 5 ऐतिहासिक इमारतें, करीब से जान पाएंगे देश का इतिहास

South India Trip: साउथ इंडिया की खूबसूरती कुछ जगहों की खूबसूरती और उनका इतिहास दोनों ही आपके दिल को छू जाएंगे. तो चलो इस 15 अगस्त को इन शानदार जगहों पर घूमकर भारत की इस ऐतिहासिक धरोहर को करीब से जानते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:39 AM IST
15 अगस्त के दिन घूम डालें साउथ इंडिया की ये 5 ऐतिहासिक इमारतें, करीब से जान पाएंगे देश का इतिहास

15 August South India Trip: भारतीयों के घूमने के लिए देशभर में एक से बढ़कर एक शानदार और आकर्षित करने वाली जगहें हैं. हालांकि 15 अगस्त के दिन आप दक्षिण भारत की कुछ ऐतिहासिक जगहों पर घूम सकते हैं. दरअसल 15 अगस्त को छुट्टी का दिन है और हम क्यों ना इसे कुछ खास बना दें? इस बार चलो दक्षिण भारत की 5 ऐतिहासिक इमारतों को देखते हैं. ये जगहें सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये इतिहास की कहानियां कहती हैं.

मैसूर पैलेस, कर्नाटक
कर्नाटक का मैसूर पैलेस भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक महलों में से एक है. यह वाडियार राजवंश का निवास स्थान था. 15 अगस्त के अवसर पर यह पैलेस रात में हजारों बल्बों से जगमगाता है, जिससे इसका दृश्य और भी शानदार हो जाता है.

गोलकुंडा किला, तेलंगाना
यह हैदराबाद में स्थित एक प्राचीन किला है, जो अपनी शानदार वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है. तेलंगाना राज्य के इस किले में एक बेहतरीन ध्वनिक प्रणाली है, जहां आप किले के प्रवेश द्वार पर ताली बजाने पर, किले के सबसे ऊंचे बिंदु तक आवाज सुन सकते हैं. 

हम्पी के स्मारक, कर्नाटक
हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यह अपनी खूबसूरत खंडहरों, मंदिरों और शाही संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है. कर्नाटक के इस खूबसूरत स्मारकों में यहां आप विरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और रानी का स्नानगृह जैसे कई महत्वपूर्ण स्थलों को देख सकते हैं.

बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु 
तमिलनाडु  के तंजौर में स्थित यह मंदिर चोल साम्राज्य की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है. यह भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है.

सेंट फ्रांसिस चर्च, कोच्चि, केरल 
केरल का सेंट फ्रांसिस चर्च भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च है. पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा को मूल रूप से यहीं दफनाया गया था. यह चर्च यूरोपीय औपनिवेशिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है.

