भयंकर ठंड में भी गर्म रहती हैं भारत की ये 3 जगहे, सर्दियों में जरूर करें यहां ट्रैवल

Best Places to Visit in Winter: कुछ लोगों को सर्दियां बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं. ठंड आते ही वे गर्म जगह पर घूमने का प्लान बना लेते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां ठंड के मौसम में गर्माहट पाने के लिए बेस्ट माना जाता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:52 PM IST
Places to Visit in Winter: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. इस दौरान उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों को घर पर रहने के लिए मजूबर कर देती हैं. वहीं भारत में कुछ ऐसी जगहे भी हैं, जहां दिसंबर और जनवरी के महीनों में भी धूप खिली रहती है और गर्माहट का एहसास होता रहता है. अगर आपको भी सर्दियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप ठंड से बचकर कहीं घूमना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ठंड में घूमने के लिए ऐसे परफेक्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे, जो इस ठंड में भी गर्म रहते हैं. यहां ठंड या बर्फ नहीं रहती, बल्कि दिन में सुनहरी धूप और सुकून का एहसास होता है. 

 

गोवा
सर्दियों में गोवा घूमने का सबसे बेस्ट टाइम होता है. यहां दिसंबर-जनवरी में मौसम न ज्यादा ठंडा होता है और न ही ज्यादा गर्म. गोवा के बीच में बैठकर धूप सेंकना, समुद्र की लहरों में नहाना और शाम को बीच पार्टी का एन्जॉय करना यहां का बेहद खास अनुभव होता है. यहां के बागा, कैंडोलिम और कोलवा बीच टूरिस्ट से भरे रहते हैं. इसके साथ-साथ गोवा में वॉटर स्पोर्ट्स, क्रूज डिनर और गोवा की नाइटलाइफ का भी भरपूर मजा उठाया जा सकता है. यहां का तापमान आमतौर पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियम के बीच रहता है.

लक्षद्वीप
अगर आप शांति और नीले समंदर के बीच सर्दियों की छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो लक्षद्वीप आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है. यहां ठंड में भी गर्म और खुशनुमा मौसम रहता है. इस जगह को साफ पानी, रंग-बिरंगे कोरल रीफ और खुला आसमान बेहद खास बनाते हैं. खासतौर पर यहां कि स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और मिनिकॉय व कवरत्ती द्वीपों में सैर यहां की प्रमुख खासियत है. 

 

अंडमान-निकोबार 
अंडमान-निकोबार ठंड में ट्रॉपिकल मौसम का अनुभव लेने के लिए बेस्ट है. यहां ठंड का असर बेहद कम रहता है. समुद्र का पानी गुनगुना रहता है, साफ बीच और शांत माहौल यहां आए टूरिस्ट को बेहद पसंद आता है. इसके अलावा यहां के प्रमुख आकर्षण में हैवलॉक आइलैंड, सेलुलर जेल और ग्लास बॉटम बोट राइड शामिल है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

places in winters feel like summersbest places to visit in winter

