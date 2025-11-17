मेट्रो सिटि्ज से क्यों भाग रहे WFH करने वाले लोग? जानें किन शहरों को बना रहे अपना नया ठिकाना

Best Work From Home in India: कोरोना के बाद 'वर्क फ्रॉम होम' का कल्चर बढ़ गया है. इस दौरान लोग बड़े और महंगे मेट्रो शहरों से हटकर टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर जा रहे हैं, जहां लाइफ आसान और किफायती है.
Remote Working in India: कोरोना महामारी ने भारत में काम करने का तरीका बदल गया. अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रिमोट वर्क ने वर्कर्स को एक नया विकल्प दे दिया है, जो है 'वर्क फ्रॉम होम'. इस दौरान बड़े और महंगे मेट्रो शहरों की भागदौड़ छोड़कर लोग, ऐसे टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर जा रहे हैं, जहां लाइफ आसान और किफायती है, साथ ही शांति से अपनी जिंदगी बिताई जा सके. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे ही छोटे शहरों के बारे में बताएंगे, जो WFM करने वालों के लिए नया हॉटस्पॉट बन रहा है..
छोटे शहरों का बढ़ता आकर्षण
मेट्रो शहरों में ज्यादा किराया, ट्रैफिक, प्रदूषण और मेंटल स्ट्रेस अब कई लोगों को पीछे खींच रहा है. वहीं, इसके विपरीत, छोटे शहरों में रहने का खर्च काफी कम होता, किराया, खाना और लोकल स्ट्रांसपोर्ट सब कुछ सस्ता पड़ता है. कम भीड़भाड़ और शांत वातावरण से काम में फोकस बढ़ता है और वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होता है. ऐसे में कई लोग ये मानते हैं कि यह छोटे शहरों जाना न सिर्फ फाइनेंशियल तरीके से सही रहता है. बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है.
डिजिटल कनेक्टिलिटी
सरकारी योजनाओं और प्राइवेट कंपनियों की टेक्नोलॉजी में बढ़ते निवेश के कारण अब टियर-3 शहरों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट आसानी से मिलते है. यह सुविधा WFH प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ी जरूरत है. अब उन्हें बड़े शहरों में रहने की जरूरत नहीं पड़ती. तेज इंटरनेट और बेहतर बुनियादी ढांचा इन शहरों को रिमोट वर्क का बेहतर ऑप्शन बना रहा है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे..
उदयपुर
ऐसे शहरों में उदयपुर का नाम सबसे पहले आता है. झीलों, नेचुरल सुंदरता और शांत वातावरण वाला उदयपुर WFH करने वालों लोगों के लिए पहले पसंद बनता जा रहा है. यहां रहने का खर्च कम होने के साथ-साथ पर्यटन स्थल होने के कारण हफ्ते में रिलैक्स करने के कई ऑप्शन मिलते हैं.
वारंगल (तेलंगाना)
हैदराबाद के करीब स्थित यह शहर तेजी से IT हब बन रहा है. सस्ते घर, अच्छे स्कूल-कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा ग्रोथ, इस शहर को रहने के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाता है. यहां इंफोसिस जैसी कंपनियों की मौजूदगी टेक इकोसिस्टम को और मजबूत करती है.
नासिक
मुंबई और पुणे से कुछ ही घंटों की दूरी पर स्थित नासिक का मौसम में भी बेहद अच्छा होता है. वहीं यहां का रियल एस्टेट सस्ता होता है. इसलिए पश्चिम भारत के रिमोट वर्कर्स के लिए यह शहर आकर्षक ऑप्शन बन चुका है.