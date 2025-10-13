ट्रैवल के दौरान पेट खराब हो जाता है? नोट कर लें ये 4 टिप्स, सफर में रहेंगे बेफिक्र!

Travel Tips: ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन ट्रैवल के दौरान पेट खराब होने से लगता है डर? दरअसल कई बार ट्रैवल के दौरान गैस, डायरिया या अपच जैसी छोटी-छोटी पेट से जुड़ी गड़बड़ी होना आम है, लेकिन ये चीजें आपके ट्रिप का मजा बिगाड़ देती हैं. ऐसे में बहुत से लोग ट्रैवल के नाम से ही घबराने लगते हैं कि कहीं बाहर का खाना खाने से सेहत पर बिगड़ जाए. अगर आपको भी ट्रैवल के दौरान ऐसी कोई टेंशन होती हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और असरदार टिप्स बताएंगे, जिससे ट्रैवल के दौरान आपकी सेहत खराब नहीं होगी.

हल्का और घर का खाना

जब भी आप ट्रैवल शुरू करें, तो कोशिश करें कि आप बाहर का तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से परहेज करें. पराठा, खिचड़ी और फल जैसे घर का बना हुआ सादा खाना पेट के लिए ज्यादा बेहतर होता है. ऐसा करने से आपका पेट हल्का रहता है और एसिडिटी और गैस की समस्या दूर होती है. ऐसे में सफर के दौरान बाहर का ज्यादा खाना खाने से परहेज करें.

पानी पीते रहें

अक्सर देखा गया है कि ट्रिप के दौरीन लोग कम पानी पीने लगते हैं, या कहीं का भी पानी पी लेते हैं. ऐसे में गंदा पानी पीने से भी पेट की हालात खराब हो सकती है. हमेशा अपने साथ फिल्टर वाला पानी ही रखें या पैक्ड पानी रखें. साथ ही, समय-समय पर नींबू पानी-नारियल पानी जैसे हेल्दी ड्रिंक्स भी पीते रहें, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में आपकी मदद कर सकता है.

प्रोबायोटिक फूड्स

पेट को हेल्दी रखने के लिए ट्रैवल से पहले या दौरान प्रोबायोटिक फूड्स डाइट में शामिल करें. डाइट में दही, छाछ या होममेड लस्सी जैसे प्रोबायोटिक फूड्स का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है. ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं और डाइजेशन को ठीक रखते हैं. ऐसा करने से बाहर का खाने खाने पर भी पेट में गड़बड़ी नहीं होती है.

जरूरी दवाइयां रखें

ट्रिप के दौरान ये परहेज रखने के साथ-साथ कुछ जरूरी दवाइयां रखना भी बेहद जरूरी है. अगर आपको पहले से पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह से कुछ जरूरी दवाइयां जरूर साथ ले लें.

