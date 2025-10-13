Advertisement
ट्रैवल के दौरान पेट खराब हो जाता है? नोट कर लें ये 4 टिप्स, सफर में रहेंगे बेफिक्र!

Travel Tips: अक्सर ट्रैवल के दौरान लोगों का पेट खराब हो जाता है. ऐसे में कुछ लोग ट्रैवल करने से ही घरबारने लगते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप अपने ट्रैवल को सेफ कैसे बना सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:53 PM IST
ट्रैवल के दौरान पेट खराब हो जाता है? नोट कर लें ये 4 टिप्स, सफर में रहेंगे बेफिक्र!

Travel Tips: ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन ट्रैवल के दौरान पेट खराब होने से लगता है डर? दरअसल कई बार ट्रैवल के दौरान गैस, डायरिया या अपच जैसी छोटी-छोटी पेट से जुड़ी गड़बड़ी होना आम है, लेकिन ये चीजें आपके ट्रिप का मजा बिगाड़ देती हैं. ऐसे में बहुत से लोग ट्रैवल के नाम से ही घबराने लगते हैं कि कहीं बाहर का खाना खाने से सेहत पर बिगड़ जाए. अगर आपको भी ट्रैवल के दौरान ऐसी कोई टेंशन होती हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और असरदार टिप्स बताएंगे, जिससे ट्रैवल के दौरान आपकी सेहत खराब नहीं होगी. 

 

हल्का और घर का खाना 
जब भी आप ट्रैवल शुरू करें, तो कोशिश करें कि आप बाहर का तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से परहेज करें. पराठा, खिचड़ी और फल जैसे घर का बना हुआ सादा खाना पेट के लिए ज्यादा बेहतर होता है. ऐसा करने से आपका पेट हल्का रहता है और एसिडिटी और गैस की समस्या दूर होती है. ऐसे में सफर के दौरान बाहर का ज्यादा खाना खाने से परहेज करें. 

पानी पीते रहें
अक्सर देखा गया है कि ट्रिप के दौरीन लोग कम पानी पीने लगते हैं, या कहीं का भी पानी पी लेते हैं. ऐसे में गंदा पानी पीने से भी पेट की हालात खराब हो सकती है. हमेशा अपने साथ फिल्टर वाला पानी ही रखें या पैक्ड पानी रखें. साथ ही, समय-समय पर नींबू पानी-नारियल पानी जैसे हेल्दी ड्रिंक्स भी पीते रहें, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में आपकी मदद कर सकता है. 

 

प्रोबायोटिक फूड्स 
पेट को हेल्दी रखने के लिए ट्रैवल से पहले या दौरान प्रोबायोटिक फूड्स डाइट में शामिल करें. डाइट में दही, छाछ या होममेड लस्सी जैसे प्रोबायोटिक फूड्स का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है. ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं और डाइजेशन को ठीक रखते हैं. ऐसा करने से बाहर का खाने खाने पर भी पेट में गड़बड़ी नहीं होती है. 

 

जरूरी दवाइयां रखें
ट्रिप के दौरान ये परहेज रखने के साथ-साथ कुछ जरूरी दवाइयां रखना भी बेहद जरूरी है. अगर आपको पहले से पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह से कुछ जरूरी दवाइयां जरूर साथ ले लें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

travel tips

