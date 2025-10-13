Hidden hill stations: शांति और सुकून से भरपूर हैं ये 4 हिल स्टेशन, फिर भी नहीं जा पाते ज्यादातर लोग

Hidden hill stations: जब भी घूमने की बात होती है तो सबकी जुबां से यही निकलता है कि पहाड़ों पर चलो. पहाड़ों पर शांति और सुकून के साथ प्राकृतिक सुंदरता को निहारने का भी मौका मिलता है. ज्यादातर हिल स्टेशन पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ हिल स्टेशन ऐसे हैं जहां सुकून और शांति तो बहुत है पर वहां ज्यादातर लोग जा नहीं पाते हैं. चलिए जानते हैं वे कौन से हिल स्टेशन हैं.

वट्टाकनाल हिल स्टेशन

तमिलनाडु के कोडाईकनाल के पास बसा वट्टाकनाल हिल स्टेशन छोटा-सा खूबसूरत हिल स्टेशन है. ये हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों से घिरा हुआ है. जो भीड़-भाड़ से दूर शांति की तलाश में है, उनके लिए ये हिल स्टेशन परफेक्ट है. यहां इजराइली पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है इसलिए इसे 'छोटा इजराइल' भी कहा जाता है. यहां के घुमावदार रास्ते और बादलों से घिरे पहाड़ मन को शांति देते हैं.

कुर्सियांग हिल स्टेशन

कुर्सियांग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास बसा हुआ है. इसे 'लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स' नाम से भी जाना जाता है. यहां पर शानदार चाय के बागान देखने को मिलते हैं. यहां आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा ये अपने सुहावने मौसम के लिए भी जाना जाता है. ये दार्जिलिंग से 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है.

कल्पेट्टा हिल स्टेशन

कल्पेट्टा हिल स्टेशन केरल के वायनाड जिले के बीचो-बीच बसा है. ये सुखद जलवायु और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचाना जाता है. ये चाय और कॉफी के बागानों के घिरा है. जो लोग नेचर लवर होते हैं उनके लिए ये हिल स्टेशन एकदम परफेक्ट है. कल्पेट्टा हिल स्टेशन से चेम्ब्रा पीक और हरे भरे जंगलों का शानदार नजारा देखने को मिलता है. अगर आप भीड़-भाड़ से दूर ताजी हवा में सांस लेना चाहते हैं तो यहां चले आइए.

अराकू घाटी

अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है जो अपने जनजातीय कल्चर के लिए जानी जाती है. यहां के खिले फूल और ठंडी हवा मन मोह लेती है. यहां पर गुफाएं मौजूद हैं आप गुफाओं की सैर कर सकते हैं. इसके अलावा यहां पर झरने भी हैं जहां पर आप अपना समय बिता सकते हैं. इसके अलावा आप ट्राइबल म्यूजियम देख सकते हैं.

